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20. júla 2026

V Severnom Macedónsku po hromadných otravách vyhlásili epidémiu, preverujú vodovodnú sieť


Tagy: Epidémia gastroenteritída Vyšetrovanie

V severomacedónskom meste Gostivar ošetrili viac ako 1 500 ľudí s gastroenteritídou. Úrady zatiaľ príčinu nákazy nepotvrdili, no vyšetrovanie sa sústreďuje na miestny vodovod. Zdravotnícke úrady v ...



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gettyimages 2191977599 676x451 20.7.2026 (SITA.sk) - V severomacedónskom meste Gostivar ošetrili viac ako 1 500 ľudí s gastroenteritídou. Úrady zatiaľ príčinu nákazy nepotvrdili, no vyšetrovanie sa sústreďuje na miestny vodovod.


Zdravotnícke úrady v Severnom Macedónsku v nedeľu vyhlásili epidémiu v oblasti mesta Gostivar neďaleko Skopje po tom, čo stovky ľudí vyhľadali lekársku pomoc pre otravu. Podozrenie smeruje na miestny vodovod, hoci presná príčina zatiaľ potvrdená nebola.

V nemocniciach v Gostivare, ktorý leží približne 50 kilometrov juhozápadne od hlavného mesta Skopje, doteraz zaznamenali viac ako 1 500 prípadov gastroenteritídy. Podľa epidemiologičky Zorice Zafirovskej zvýšený počet pacientov viedol Centrum verejného zdravotníctva v Tetove k vyhláseniu epidémie na území obce Gostivar.

„Vzhľadom na zvýšený počet pacientov s gastroenteritídou... Centrum verejného zdravotníctva v Tetove... vyhlasuje epidémiu na území obce Gostivar,“ uviedla Zafirovská. Dodala, že odborníci zatiaľ nepoznajú zdroj nákazy, no analyzujú vzorky z vodovodnej siete.



Úrady už od piatka odporúčajú obyvateľom nepoužívať mestskú vodu. Podľa oficiálnych informácií sa prudký nárast prípadov gastroenteritídy začal začiatkom predminulého týždňa.

Polícia v piatok oznámila, že preveruje okolnosti prípadu a pracuje s podozrením, že miestna vodárenská spoločnosť mohla do vodovodnej siete omylom alebo nedbanlivosťou vypustiť odpadovú vodu. Ministerstvo vnútra uviedlo, že robí všetko pre „úplné objasnenie prípadu“ a pripomenulo, že znečistenie pitnej vody môže byť trestným činom.

Zdravotnú situáciu komplikuje aj vlna horúčav. Teploty v krajine v ostatných dňoch presahujú 35 stupňov Celzia.


Zdroj: SITA.sk - V Severnom Macedónsku po hromadných otravách vyhlásili epidémiu, preverujú vodovodnú sieť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Epidémia gastroenteritída Vyšetrovanie
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