|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 20.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Iľj, Eliáš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. júla 2026
V Severnom Macedónsku po hromadných otravách vyhlásili epidémiu, preverujú vodovodnú sieť
V severomacedónskom meste Gostivar ošetrili viac ako 1 500 ľudí s gastroenteritídou. Úrady zatiaľ príčinu nákazy nepotvrdili, no vyšetrovanie sa sústreďuje na miestny vodovod. Zdravotnícke úrady v ...
Zdieľať
20.7.2026 (SITA.sk) - V severomacedónskom meste Gostivar ošetrili viac ako 1 500 ľudí s gastroenteritídou. Úrady zatiaľ príčinu nákazy nepotvrdili, no vyšetrovanie sa sústreďuje na miestny vodovod.
Zdravotnícke úrady v Severnom Macedónsku v nedeľu vyhlásili epidémiu v oblasti mesta Gostivar neďaleko Skopje po tom, čo stovky ľudí vyhľadali lekársku pomoc pre otravu. Podozrenie smeruje na miestny vodovod, hoci presná príčina zatiaľ potvrdená nebola.
V nemocniciach v Gostivare, ktorý leží približne 50 kilometrov juhozápadne od hlavného mesta Skopje, doteraz zaznamenali viac ako 1 500 prípadov gastroenteritídy. Podľa epidemiologičky Zorice Zafirovskej zvýšený počet pacientov viedol Centrum verejného zdravotníctva v Tetove k vyhláseniu epidémie na území obce Gostivar.
„Vzhľadom na zvýšený počet pacientov s gastroenteritídou... Centrum verejného zdravotníctva v Tetove... vyhlasuje epidémiu na území obce Gostivar,“ uviedla Zafirovská. Dodala, že odborníci zatiaľ nepoznajú zdroj nákazy, no analyzujú vzorky z vodovodnej siete.
Úrady už od piatka odporúčajú obyvateľom nepoužívať mestskú vodu. Podľa oficiálnych informácií sa prudký nárast prípadov gastroenteritídy začal začiatkom predminulého týždňa.
Polícia v piatok oznámila, že preveruje okolnosti prípadu a pracuje s podozrením, že miestna vodárenská spoločnosť mohla do vodovodnej siete omylom alebo nedbanlivosťou vypustiť odpadovú vodu. Ministerstvo vnútra uviedlo, že robí všetko pre „úplné objasnenie prípadu“ a pripomenulo, že znečistenie pitnej vody môže byť trestným činom.
Zdravotnú situáciu komplikuje aj vlna horúčav. Teploty v krajine v ostatných dňoch presahujú 35 stupňov Celzia.
Zdroj: SITA.sk - V Severnom Macedónsku po hromadných otravách vyhlásili epidémiu, preverujú vodovodnú sieť © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdravotnícke úrady v Severnom Macedónsku v nedeľu vyhlásili epidémiu v oblasti mesta Gostivar neďaleko Skopje po tom, čo stovky ľudí vyhľadali lekársku pomoc pre otravu. Podozrenie smeruje na miestny vodovod, hoci presná príčina zatiaľ potvrdená nebola.
V nemocniciach v Gostivare, ktorý leží približne 50 kilometrov juhozápadne od hlavného mesta Skopje, doteraz zaznamenali viac ako 1 500 prípadov gastroenteritídy. Podľa epidemiologičky Zorice Zafirovskej zvýšený počet pacientov viedol Centrum verejného zdravotníctva v Tetove k vyhláseniu epidémie na území obce Gostivar.
„Vzhľadom na zvýšený počet pacientov s gastroenteritídou... Centrum verejného zdravotníctva v Tetove... vyhlasuje epidémiu na území obce Gostivar,“ uviedla Zafirovská. Dodala, že odborníci zatiaľ nepoznajú zdroj nákazy, no analyzujú vzorky z vodovodnej siete.
Suspected water contamination leaves over 1,200 ill in North Macedonia's Gostivar
A suspected contamination of Gostivar’s drinking water supply has caused a significant public health incident in the western North Macedonia town, with over 1,200 residents pic.twitter.com/FkGfdg9Vvy
— qwerty (@qwerty14117587) July 19, 2026
Úrady už od piatka odporúčajú obyvateľom nepoužívať mestskú vodu. Podľa oficiálnych informácií sa prudký nárast prípadov gastroenteritídy začal začiatkom predminulého týždňa.
Polícia v piatok oznámila, že preveruje okolnosti prípadu a pracuje s podozrením, že miestna vodárenská spoločnosť mohla do vodovodnej siete omylom alebo nedbanlivosťou vypustiť odpadovú vodu. Ministerstvo vnútra uviedlo, že robí všetko pre „úplné objasnenie prípadu“ a pripomenulo, že znečistenie pitnej vody môže byť trestným činom.
Zdravotnú situáciu komplikuje aj vlna horúčav. Teploty v krajine v ostatných dňoch presahujú 35 stupňov Celzia.
Zdroj: SITA.sk - V Severnom Macedónsku po hromadných otravách vyhlásili epidémiu, preverujú vodovodnú sieť © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
KDH kritizuje, že Smer legitimizuje Tateovcov. Hnutie predkladá riešenia na ochranu žien pred násilím – VIDEO
KDH kritizuje, že Smer legitimizuje Tateovcov. Hnutie predkladá riešenia na ochranu žien pred násilím – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Boje Iránu s USA sa vystupňovali, Teherán útočí v regióne a ropa zdražela na mesačné maximum
Boje Iránu s USA sa vystupňovali, Teherán útočí v regióne a ropa zdražela na mesačné maximum