|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 20.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Iľj, Eliáš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. júla 2026
Cestovateľská hnačka môže pokaziť dovolenku. Rizikom je aj ľad v nápoji či nakrájané ovocie
Letná dovolenka v exotike sa môže nečakane zmeniť na boj s tráviacimi problémami. Cestovateľskú hnačku pritom nemusia spôsobiť iba nezvyčajné jedlá. Odborníci upozorňujú, že pozornosť treba venovať najmä ...
Zdieľať
20.7.2026 (SITA.sk) - Letná dovolenka v exotike sa môže nečakane zmeniť na boj s tráviacimi problémami. Cestovateľskú hnačku pritom nemusia spôsobiť iba nezvyčajné jedlá. Odborníci upozorňujú, že pozornosť treba venovať najmä dehydratácii, ktorá je nebezpečná predovšetkým pre deti a seniorov.
Egypt, India, Thajsko, Mexiko, Indonézia či viaceré africké krajiny patria medzi obľúbené dovolenkové destinácie, no zároveň ide o oblasti, kde sa turisti môžu častejšie stretnúť s cestovateľskou hnačkou. Dôvodom môžu byť odlišné hygienické podmienky, kvalita vody či spôsob prípravy a skladovania jedla. „Ľudia si často myslia, že ide len o reakciu tela na nové jedlo. Vo väčšine prípadov je však cestovateľská hnačka dôsledkom infekcie tráviaceho traktu spôsobenej kontaminovanou vodou alebo potravinami,“ vysvetľuje Jakub Ďurčík, farmaceut z lekárne Dr. Max v Martine.
Hoci väčšina prípadov tráviacich ťažkostí odznie v priebehu niekoľkých dní, niektoré príznaky by dovolenkári nemali ignorovať. Dôvodom na vyhľadanie odbornej pomoci môže byť hnačka trvajúca dlhšie ako 48 hodín, opakované vracanie, vysoká horúčka, výrazné bolesti brucha alebo krv či hlien v stolici. „Ľudia často čakajú príliš dlho a spoliehajú sa, že ťažkosti samé prejdú. Ak sa však objaví krv v stolici, vysoká horúčka alebo príznaky dehydratácie, treba vyhľadať odbornú pomoc čo najskôr,“ upozorňuje Ďurčík.
Pri hnačke a vracaní je dôležité myslieť aj na dostatočný príjem tekutín. Organizmus totiž nestráca iba vodu, ale aj minerály a elektrolyty potrebné na jeho správne fungovanie. Medzi možné príznaky dehydratácie patria slabosť, suché pery a sliznice či závraty. Zvýšenú pozornosť treba venovať najmä deťom a seniorom.
Podľa odporúčania uvedeného v tlačovej správe by mal dospelý človek počas horúcich dní pri mori vypiť minimálne dva litre tekutín denne. Pri intenzívnom potení, fyzickej aktivite alebo vyššej telesnej hmotnosti môže byť potreba tekutín vyššia. „Odporúčam piť pravidelne počas celého dňa, nie až vtedy, keď sa objaví pocit smädu. Pomôcť môže aj jednoduché pravidlo – po každom alkoholickom alebo kofeínovom nápoji vypiť pohár vody navyše,“ radí farmaceut.
Opatrnosť sa na dovolenke oplatí aj pri potravinách, ktoré na prvý pohľad nepôsobia rizikovo. Príkladom je nakrájané ovocie pripravené na priamu konzumáciu. Bezpečnejšou voľbou môže byť ovocie, ktoré si dovolenkár sám ošúpe. Podobné pravidlo platí pri ľade v nápojoch. Ak turista nevie, z akej vody bol pripravený, vhodnejšie môže byť objednať si nápoj bez ľadu. Pri pouličnom stravovaní je zase rozumné uprednostniť pokrmy pripravované priamo pred zákazníkom pred jedlom, ktoré zostáva dlhší čas vystavené na pulte.
Nie je nezvyčajné, ak miestni obyvatelia bez problémov konzumujú jedlá, po ktorých má turista tráviace ťažkosti. Jedným z vysvetlení je rozdielne zloženie črevného mikrobiómu a dlhodobá adaptácia na miestne prostredie. „Črevný mikrobióm miestnych ľudí je prispôsobený na prostredie, v ktorom žijú. Turisti sa s týmito mikroorganizmami stretávajú prvýkrát,“ približuje Ďurčík.
Za mýtus zároveň označuje predstavu, že tráviace problémy sú vždy iba prirodzenou reakciou organizmu, ktorý si „zvyká“ na nové jedlo. Cestovateľská hnačka môže byť spôsobená infekciou, pričom medzi jej pôvodcov môžu patriť baktérie ako Escherichia coli, Salmonella či Shigella.
Zmena prostredia, stres z cestovania, menej pohybu, nedostatočný pitný režim či iné stravovacie návyky môžu u niektorých ľudí vyvolať zápchu. Pomôcť môže dostatok tekutín, vláknina v strave a pravidelný pohyb. „Ak sa stolica neobjaví tri dni a nepomáha zvýšený príjem tekutín ani vlákniny, môže ísť o zápchu. Pomôcť môže viac pohybu, ovocie, zelenina, celozrnné výrobky či probiotiká,“ uvádza farmaceut. Podľa neho môže činnosť čriev podporiť aj obyčajná polhodinová prechádzka.
Pri ceste do exotických krajín sa oplatí venovať pozornosť prevencii a pripraviť si cestovnú lekárničku. Podľa odporúčaní farmaceuta v nej môžu mať miesto rehydratačné roztoky či vhodné prípravky na zvládnutie tráviacich ťažkostí. Pri výbere liekov a ich použití je vhodné poradiť sa s lekárnikom alebo lekárom, najmä ak ide o deti alebo ľudí s chronickými ochoreniami. Dôležitá je však predovšetkým prevencia priamo v destinácii - dôsledná hygiena rúk, opatrnosť pri výbere vody a potravín a sledovanie ich spôsobu prípravy.
Zdroj: SITA.sk - Cestovateľská hnačka môže pokaziť dovolenku. Rizikom je aj ľad v nápoji či nakrájané ovocie © SITA Všetky práva vyhradené.
Egypt, India, Thajsko, Mexiko, Indonézia či viaceré africké krajiny patria medzi obľúbené dovolenkové destinácie, no zároveň ide o oblasti, kde sa turisti môžu častejšie stretnúť s cestovateľskou hnačkou. Dôvodom môžu byť odlišné hygienické podmienky, kvalita vody či spôsob prípravy a skladovania jedla. „Ľudia si často myslia, že ide len o reakciu tela na nové jedlo. Vo väčšine prípadov je však cestovateľská hnačka dôsledkom infekcie tráviaceho traktu spôsobenej kontaminovanou vodou alebo potravinami,“ vysvetľuje Jakub Ďurčík, farmaceut z lekárne Dr. Max v Martine.
Najväčším rizikom môže byť dehydratácia
Hoci väčšina prípadov tráviacich ťažkostí odznie v priebehu niekoľkých dní, niektoré príznaky by dovolenkári nemali ignorovať. Dôvodom na vyhľadanie odbornej pomoci môže byť hnačka trvajúca dlhšie ako 48 hodín, opakované vracanie, vysoká horúčka, výrazné bolesti brucha alebo krv či hlien v stolici. „Ľudia často čakajú príliš dlho a spoliehajú sa, že ťažkosti samé prejdú. Ak sa však objaví krv v stolici, vysoká horúčka alebo príznaky dehydratácie, treba vyhľadať odbornú pomoc čo najskôr,“ upozorňuje Ďurčík.
Pri hnačke a vracaní je dôležité myslieť aj na dostatočný príjem tekutín. Organizmus totiž nestráca iba vodu, ale aj minerály a elektrolyty potrebné na jeho správne fungovanie. Medzi možné príznaky dehydratácie patria slabosť, suché pery a sliznice či závraty. Zvýšenú pozornosť treba venovať najmä deťom a seniorom.
V horúčavách treba pitný režim prispôsobiť podmienkam
Podľa odporúčania uvedeného v tlačovej správe by mal dospelý človek počas horúcich dní pri mori vypiť minimálne dva litre tekutín denne. Pri intenzívnom potení, fyzickej aktivite alebo vyššej telesnej hmotnosti môže byť potreba tekutín vyššia. „Odporúčam piť pravidelne počas celého dňa, nie až vtedy, keď sa objaví pocit smädu. Pomôcť môže aj jednoduché pravidlo – po každom alkoholickom alebo kofeínovom nápoji vypiť pohár vody navyše,“ radí farmaceut.
Pozor na ľad, vodu aj ovocie pripravené vopred
Opatrnosť sa na dovolenke oplatí aj pri potravinách, ktoré na prvý pohľad nepôsobia rizikovo. Príkladom je nakrájané ovocie pripravené na priamu konzumáciu. Bezpečnejšou voľbou môže byť ovocie, ktoré si dovolenkár sám ošúpe. Podobné pravidlo platí pri ľade v nápojoch. Ak turista nevie, z akej vody bol pripravený, vhodnejšie môže byť objednať si nápoj bez ľadu. Pri pouličnom stravovaní je zase rozumné uprednostniť pokrmy pripravované priamo pred zákazníkom pred jedlom, ktoré zostáva dlhší čas vystavené na pulte.
Turistov môžu potrápiť baktérie, na ktoré miestni reagujú inak
Nie je nezvyčajné, ak miestni obyvatelia bez problémov konzumujú jedlá, po ktorých má turista tráviace ťažkosti. Jedným z vysvetlení je rozdielne zloženie črevného mikrobiómu a dlhodobá adaptácia na miestne prostredie. „Črevný mikrobióm miestnych ľudí je prispôsobený na prostredie, v ktorom žijú. Turisti sa s týmito mikroorganizmami stretávajú prvýkrát,“ približuje Ďurčík.
Za mýtus zároveň označuje predstavu, že tráviace problémy sú vždy iba prirodzenou reakciou organizmu, ktorý si „zvyká“ na nové jedlo. Cestovateľská hnačka môže byť spôsobená infekciou, pričom medzi jej pôvodcov môžu patriť baktérie ako Escherichia coli, Salmonella či Shigella.
Namiesto hnačky môže prísť aj opačný problém
Zmena prostredia, stres z cestovania, menej pohybu, nedostatočný pitný režim či iné stravovacie návyky môžu u niektorých ľudí vyvolať zápchu. Pomôcť môže dostatok tekutín, vláknina v strave a pravidelný pohyb. „Ak sa stolica neobjaví tri dni a nepomáha zvýšený príjem tekutín ani vlákniny, môže ísť o zápchu. Pomôcť môže viac pohybu, ovocie, zelenina, celozrnné výrobky či probiotiká,“ uvádza farmaceut. Podľa neho môže činnosť čriev podporiť aj obyčajná polhodinová prechádzka.
Na tráviace problémy je dobré myslieť ešte pred cestou
Pri ceste do exotických krajín sa oplatí venovať pozornosť prevencii a pripraviť si cestovnú lekárničku. Podľa odporúčaní farmaceuta v nej môžu mať miesto rehydratačné roztoky či vhodné prípravky na zvládnutie tráviacich ťažkostí. Pri výbere liekov a ich použití je vhodné poradiť sa s lekárnikom alebo lekárom, najmä ak ide o deti alebo ľudí s chronickými ochoreniami. Dôležitá je však predovšetkým prevencia priamo v destinácii - dôsledná hygiena rúk, opatrnosť pri výbere vody a potravín a sledovanie ich spôsobu prípravy.
Zdroj: SITA.sk - Cestovateľská hnačka môže pokaziť dovolenku. Rizikom je aj ľad v nápoji či nakrájané ovocie © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Boje Iránu s USA sa vystupňovali, Teherán útočí v regióne a ropa zdražela na mesačné maximum
Boje Iránu s USA sa vystupňovali, Teherán útočí v regióne a ropa zdražela na mesačné maximum
<< predchádzajúci článok
Lesné požiare vo Francúzsku a Španielsku si vyžiadali rozsiahle evakuácie
Lesné požiare vo Francúzsku a Španielsku si vyžiadali rozsiahle evakuácie