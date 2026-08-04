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04. augusta 2026
Vysoké teploty menia pravidlá vo väzniciach, ZVJS posilňuje ochranu zdravia väzňov
Zbor väzenskej a justičnej stráže v reakcii na horúčavy zaviedol pre väznené osoby možnosť nosiť krátke nohavice a prijal aj ďalšie opatrenia na ochranu ich zdravia.
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4.8.2026 (SITA.sk) - Zbor väzenskej a justičnej stráže v reakcii na horúčavy zaviedol pre väznené osoby možnosť nosiť krátke nohavice a prijal aj ďalšie opatrenia na ochranu ich zdravia.
Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) v súvislosti s aktuálnymi mimoriadne teplými dňami prijíma súbor opatrení zameraných na ochranu zdravia obvinených a odsúdených, ktorých súčasťou je aj zavedenie možnosti využívania krátkych nohavíc pre väznené osoby. Ako pre SITA uviedla Katarína Bednárová z kancelárie riaditeľa ZVJS, toto opatrenie predstavuje nový prvok humanizácie výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody v reakcii na meniace sa klimatické podmienky. Krátke nohavice môžu väzni využívať aj počas pracovných aktivít, pričom ich používanie je podmienené dodržaním zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zohľadnením charakteru vykonávanej pracovnej činnosti.
„Vysoké teploty predstavujú zvýšenú záťaž pre ľudský organizmus, preto má ZVJS interne nastavený postup, podľa ktorého ústavy prijímajú primerané ochranné a preventívne opatrenia v súlade so zabezpečovaním účelu výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody,“ uviedla Bednárová. Jedným zo základných opatrení je podľa nej zabezpečenie primeraného pitného režimu. „Obvinení a odsúdení majú počas horúcich dní zabezpečený prístup k pitnej vode na pracoviskách aj v ubytovacích priestoroch. Dostatočný pitný režim je zabezpečený aj počas eskort, kde sú osobám poskytované balené nápoje, pričom pri dlhších eskortách je podľa potreby zabezpečený prístup k pitnej vode aj priamo v dopravných prostriedkoch,“ vysvetlila Bednárová.
Opatrenia sa podľa ZVJS týkajú aj stravovania. „V tomto období sa kladie dôraz na dodržiavanie zásad správneho stravovania a bezpečného skladovania potravín. Z dôvodu zvýšeného rizika ich znehodnotenia sa obmedzuje nákup a skladovanie epidemiologicky rizikových potravín, najmä mäsových a mliečnych výrobkov či výrobkov z vajec. Pri príprave jedál sa uprednostňuje varenie a dusenie pred vyprážaním a fritovaním,“ informovala Bednárová.
V prípade obvinených a odsúdených zaradených do práce môžu riaditelia ústavov podľa aktuálnych podmienok prijať aj opatrenia v oblasti organizácie práce. „Patrí medzi ne používanie vhodného oblečenia a pokrývok hlavy, zmena alebo skrátenie pracovného času, prípadne častejšia rotácia pracovníkov na pracoviskách, kde to charakter práce umožňuje. Na ochranu zdravia počas najteplejšej časti dňa sa zároveň obmedzuje pobyt na priamom slnku počas vychádzok v čase od 11:00 do 15:00,“ zdôraznila Bednárová.
K znižovaniu tepelnej záťaže v ústavoch prispieva podľa ZVJS pravidelné vetranie ciel, tienenie okien a opatrenia na ochladzovanie organizmu obvinených a odsúdených. „ZVJS priebežne sleduje vývoj poveternostnej situácie a prijíma opatrenia tak, aby aj počas obdobia extrémnych horúčav bola zabezpečená ochrana zdravia osôb vo výkone väzby a výkone trestu pri zachovaní bezpečnosti a riadneho chodu ústavov,“ dodala Bednárová.
Zdroj: SITA.sk - Vysoké teploty menia pravidlá vo väzniciach, ZVJS posilňuje ochranu zdravia väzňov © SITA Všetky práva vyhradené.
Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) v súvislosti s aktuálnymi mimoriadne teplými dňami prijíma súbor opatrení zameraných na ochranu zdravia obvinených a odsúdených, ktorých súčasťou je aj zavedenie možnosti využívania krátkych nohavíc pre väznené osoby. Ako pre SITA uviedla Katarína Bednárová z kancelárie riaditeľa ZVJS, toto opatrenie predstavuje nový prvok humanizácie výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody v reakcii na meniace sa klimatické podmienky. Krátke nohavice môžu väzni využívať aj počas pracovných aktivít, pričom ich používanie je podmienené dodržaním zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zohľadnením charakteru vykonávanej pracovnej činnosti.
Zabezpečený pitný režim a zmeny v stravovaní
„Vysoké teploty predstavujú zvýšenú záťaž pre ľudský organizmus, preto má ZVJS interne nastavený postup, podľa ktorého ústavy prijímajú primerané ochranné a preventívne opatrenia v súlade so zabezpečovaním účelu výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody,“ uviedla Bednárová. Jedným zo základných opatrení je podľa nej zabezpečenie primeraného pitného režimu. „Obvinení a odsúdení majú počas horúcich dní zabezpečený prístup k pitnej vode na pracoviskách aj v ubytovacích priestoroch. Dostatočný pitný režim je zabezpečený aj počas eskort, kde sú osobám poskytované balené nápoje, pričom pri dlhších eskortách je podľa potreby zabezpečený prístup k pitnej vode aj priamo v dopravných prostriedkoch,“ vysvetlila Bednárová.
Opatrenia sa podľa ZVJS týkajú aj stravovania. „V tomto období sa kladie dôraz na dodržiavanie zásad správneho stravovania a bezpečného skladovania potravín. Z dôvodu zvýšeného rizika ich znehodnotenia sa obmedzuje nákup a skladovanie epidemiologicky rizikových potravín, najmä mäsových a mliečnych výrobkov či výrobkov z vajec. Pri príprave jedál sa uprednostňuje varenie a dusenie pred vyprážaním a fritovaním,“ informovala Bednárová.
Obmedzenia a opatrenia vo väzniciach
V prípade obvinených a odsúdených zaradených do práce môžu riaditelia ústavov podľa aktuálnych podmienok prijať aj opatrenia v oblasti organizácie práce. „Patrí medzi ne používanie vhodného oblečenia a pokrývok hlavy, zmena alebo skrátenie pracovného času, prípadne častejšia rotácia pracovníkov na pracoviskách, kde to charakter práce umožňuje. Na ochranu zdravia počas najteplejšej časti dňa sa zároveň obmedzuje pobyt na priamom slnku počas vychádzok v čase od 11:00 do 15:00,“ zdôraznila Bednárová.
K znižovaniu tepelnej záťaže v ústavoch prispieva podľa ZVJS pravidelné vetranie ciel, tienenie okien a opatrenia na ochladzovanie organizmu obvinených a odsúdených. „ZVJS priebežne sleduje vývoj poveternostnej situácie a prijíma opatrenia tak, aby aj počas obdobia extrémnych horúčav bola zabezpečená ochrana zdravia osôb vo výkone väzby a výkone trestu pri zachovaní bezpečnosti a riadneho chodu ústavov,“ dodala Bednárová.
Zdroj: SITA.sk - Vysoké teploty menia pravidlá vo väzniciach, ZVJS posilňuje ochranu zdravia väzňov © SITA Všetky práva vyhradené.
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