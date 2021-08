Video: Nočná krádež Bojnického oltára

Návštevníci Bojnického zámku sa prostredníctvom špeciálnych inscenovaných prehliadok prenesú do roku 1933. Na vlastnej koži prežijú príbeh, ktorý sa hlboko zapísal do histórie. Príbeh tajomnej krádeže Bojnického oltára priamo z kaplnky zámku.

Návštevníkov večerným zámkom prevedie kastelánka, ktorá im priblíži históriu aj tajomné príbehy. Počas prehliadky sa zoznámia aj s dvoma čudákmi, ktorých až priveľmi zaujímajú jagavé zbierkové predmety. Kto sú títo dvaja ľudia? A čo majú za lubom? Chcú snáď odcudziť vzácne oltárne tabule? Odpovede nielen na tieto otázky prinesie večerné putovanie zámkom.

Špeciálne večerné prehliadky zámku obohatené o inscenované prvky odhaľujúce krádež Bojnického oltára si návštevníci budú môcť pozrieť v piatok 27. augusta 2021 od 19:00 hod. V intervale 30 minút budú vstupy pokračovať až do 21:30 hod. Vstupenky je možné si vopred zarezervovať prostredníctvom e-mailu nocnakradez@bojnicecastle.sk.

Teaser k večerným prehliadkam:



Faktografia k Bojnickému oltáru:

V noci z 27. na 28. augusta 1933 bolo z kaplnky Bojnického zámku odcudzených vrchných päť oltárnych dosiek Bojnického oltáru. Zvyšných päť obrazov bolo na druhý deň z bezpečnostných dôvodov prevezených do vtedajšieho Vlastivedného múzea v Bratislave. Po vypátraní zlodejov a nájdení obrazov bol celý komplet tabúľ presunutý na reštaurovanie do Prahy. Naspäť do Bojníc sa vrátil až po dlhých 62 rokoch. Od roku 1995 bol umiestnený v priestore päťhrannej veže Bojnického zámku. V roku 2013, teda presne 80 rokov po krádeži, bol presunutý na jeho pôvodné miesto do kaplnky Bojnického zámku.

Tabuľové maľby talianskeho majstra Narda di Cione, ktoré verejnosť pozná pod súhrnným označením Bojnický oltár, pochádzajú zo 14. storočia a ich ústredným motívom je Panna Mária s Ježiškom obklopená postavami svätcov. Dielo si návštevníci môžu prezrieť v kaplnke Bojnického zámku, presne tak, ako si to prial posledný šľachtický majiteľ panstva Ján Pálfi. Oltárne tabule pochádzajú z jeho pôvodných zbierok. Pred nepriaznivými vonkajšími podmienkami a rukami zlodejov ich chráni špeciálny sklenený box s galerijným osvetlením a integrovanou klimatizáciou.