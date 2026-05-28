Štvrtok 28.5.2026
Meniny má Viliam
28. mája 2026
Šok počas Roland Garros: Tréner poslal svojmu zverencovi správu, že končí a zablokoval si jeho číslo. Neurobil to prvýkrát – VIDEO
Davidovich Fokina upozornil, že nepraje Puertovi nič zlé. Španielsky tenista Alejandro Davidovich Fokina vypadol už druhom kole na antukovom grandslamovom turnaji Roland Garros. Okrem toho čelil ...
28.5.2026 (SITA.sk)
Španielsky tenista Alejandro Davidovich Fokina vypadol už druhom kole na antukovom grandslamovom turnaji Roland Garros.
Okrem toho čelil nepríjemnému zisteniu - jeho tréner Mariano Puerta zmizol pred jeho zápasom o postup do ďalšej fázy bez slova tvárou v tvár.
Dvadsiaty prvý nasadený Španiel vypadol s Argentínčanom Thiagom Agustínom Tirantem po prehre 1:3 na sety a po dueli povedal svoj príbeh.
Sklamal všetkých
Bývalý finalista Roland Garros Puerta trénoval Davidovicha Fokinu počas víťazného 1. kola, po ňom zašli na obed a následne poslal hráčovi SMS správu, že končí ako jeho tréner a okamžite odletel do Miami.
"Po zápase sme si dali obed a potom som sa išiel trochu upokojiť. Povedal mi, že sa cíti zle a ide do hotela. Všetko vyzeralo normálne. Nič sa medzi nami nestalo. O dve alebo tri hodiny neskôr mi poslal správu, že nebude pokračovať. Problém je v tom, že nikomu z tímu nič nepovedal. Len sa odviezol a odišiel do Miami bez toho, aby nám povedal čo i len slovo," začal hráč číslo 23 v rebríčku ATP.
Dvadsaťšesťročný Španiel uviedol, že sa neskôr dozvedel, že to nie je prvýkrát, čo tréner Puerta náhle opustil hráča. "Jemu sa to zdá normálne. Nebudem po nikom pátrať. Nie je to môj problém. Je dospelý a môže sa sám rozhodovať. Neviem, či na túto správu odpoviem, ale ako človek sklamal celý tím," prezradil.
Zahral si vo finále RG
V roku 2005 postúpil Puerta do finále Roland Garros, kde prehral proti vtedy 19-ročnému Rafaelovi Nadalovi, ktorý vtedy získal prvý tamojší titul.
V decembri 2005 dostal Puerta osemročný zákaz pôsobenia v tenise za porušenie dopingových pravidiel. Odvolal sa a získal skrátený trest na dva roky.
Davidovich Fokina upozornil, že nepraje Puertovi nič zlé, napriek tomu, že už bývalý kouč si jeho a manželkine číslo zablokoval, aby sa mu nedovolali.
Upozornenie pre ďalších
"Nie, nehádali sme sa. Všetko bolo normálne. Počas zápasu v 1. kole sme tiež veľmi dobre komunikovali. Neviem, čo povedať, pretože to bolo zvláštne. Ale hej, už ma nič nemôže prekvapiť. Počas mojej kariéry sa mi toho veľa stalo. Myslel som si, že je to naozaj dobrý človek, a potom som zistil, že to robil už predtým s inými hráčmi. Vtedy som pochopil, že možno to bola chyba moja, že som ho najal," uviedol španielsky tenista.
"Mali sme veľmi dobrý vzťah. Nikdy medzi nami nebolo žiadne napätie ani problémy. On si tvorí svoj život a ja si tvorím ten svoj. Neprajem mu nič zlé. Bol to dobrý človek, kým sa to nestalo. Ak bude spolupracovať s iným hráčom, tak budú vedieť, že možno môže v ťažkých chvíľach odísť," doplnil štvrťfinalista Roland Garros z roku 2021 Davidovich Fokina.
Zdroj: SITA.sk - Šok počas Roland Garros: Tréner poslal svojmu zverencovi správu, že končí a zablokoval si jeho číslo. Neurobil to prvýkrát – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
