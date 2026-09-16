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 24hod.sk    Šport

16. septembra 2026

Bojovala s vážnou chorobou, no stále myslela pozitívne. Koeman oznámil smutnú správu o úmrtí svojej manželky


Tagy: Choroba Rakovina Úmrtie

Dožila sa 65 rokov a spoločne mali tri deti. Holandský futbalový tréner a bývalý kouč národného tímu Ronald Koeman, ktorý viedol na nedávnych majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku, na ...



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euro_2024_soccer_netherlands_52789 scaled 1 676x458 16.9.2026 (SITA.sk) - Dožila sa 65 rokov a spoločne mali tri deti.


Holandský futbalový tréner a bývalý kouč národného tímu Ronald Koeman, ktorý viedol na nedávnych majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku, na sociálnej sieti oznámil smutnú správu.

Jeho milovaná manželka Bartina podľahla po dlhom boji s vážnou chorobu. Dožila sa 65 rokov a spoločne mali tri deti. Ronald Koeman mladší je brankárom v tíme Telstar.

"S hlbokým zármutkom, no zároveň s veľkou hrdosťou a láskou sa lúčime s mojou krásnou manželkou, našou najdrahšou mamou a starou mamou," napísal 63-ročný kormidelník.

Po svetovom šampionáte, keď na vlastnú žiadosť odstúpil z funkcie trénera národného tímu Holandska, s ňou trávil veľa času.

https://www.instagram.com/p/DdVwdRoKaeE


Bartina bojovala s rakovinou prsníka. Vzali sa v roku 1985 a prežili spolu viac ako štyri desaťročia, počas ktorých prešli radostnými aj smutnými chvíľami.

V roku 2010, keď jej chorobu prvýkrát diagnostikovali, ju časom dokázala zdolať, no neskôr sa opäť vrátila. Zdroje blízke rodine prezradili, že napriek všetkému zostala silnou osobou s pozitívnym myslením.


Zdroj: SITA.sk - Bojovala s vážnou chorobou, no stále myslela pozitívne. Koeman oznámil smutnú správu o úmrtí svojej manželky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Choroba Rakovina Úmrtie
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