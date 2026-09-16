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 24hod.sk    Šport

16. septembra 2026

Sterling sa priznal k nebezpečnej jazde a vdychovaniu rajského plynu. Má za sebou náročné obdobie


Tagy: anglický futbalista Autonehoda

Raheem Sterling sa priznal, výšku trestu zatiaľ nepozná. Bývalý anglický futbalista Raheem Sterling sa priznal k nebezpečnej jazde a držbe oxidu dusného (rajského plynu) za účelom ...



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aptopix_england_czech_republic_euro_2020_soccer_35847 dc6b281efb04443fba27f9c1ebcf5c71 scaled 1 676x443 16.9.2026 (SITA.sk) - Raheem Sterling sa priznal, výšku trestu zatiaľ nepozná.


Bývalý anglický futbalista Raheem Sterling sa priznal k nebezpečnej jazde a držbe oxidu dusného (rajského plynu) za účelom nepovoleného inhalovania.

Stalo sa to niekoľko mesiacov po nehode, ktorú spôsobil so svojím luxusným automobilom značky Lamborghini. Priznal sa tiež, že odmietol poskytnúť vzorku na test na drogy.

Z pojednávacej siene v anglickom Basingstoke to informovala britská tlačová agentúra PA. Podľa BBC je vynesenie rozsudku naplánované na 25. novembra, dovtedy má Sterling zákaz šoférovať.

Autom do zvodidiel


Tridsaťjedenročný anglický útočník 28. mája tohto roku bez účasti iných vozidiel narazil autom do zvodidiel a následne bol dočasne zatknutý pre podozrenie z jazdy pod vplyvom drog. Podľa polície sa pri incidente nikto nezranil. Svedkovia vypovedali, že videli vodiča Lamborghini vdychovať plyn z bieleho balóna.

Fiona Jenningsová, ktorá vozidlo zbadala na diaľnici M3, uviedla, že sa pozrela smerom k nemu a myslela si, že sa nafúkol airbag. Vzápätí si uvedomila, že ide o nafúknutý balón. "Bola som svedkom úplne otrasného spôsobu jazdy, keďže Lamborghini kľučkovalo medzi jazdnými pruhmi. Mala som vážne obavy, že by vodič mohol niekoho zabiť,“ uviedla Jonesová podľa BBC Sport.

Bezcenný a zabudnutý


Zdroj blízky Sterlingovi vysvetlil, že futbalista mal za sebou "mimoriadne ťažké roky“ a v poslednom čase sa cítil "bezcenný“ a zabudnutý". Sterling mal zmluvu s Chelsea do januára, ale nehral tam a v poslednom čase netrénoval s prvým tímom. Momentálne je bez klubu.

Zahral si vo finále ME


Sterling sa v lete 2022 presťahoval z Manchestru City do Londýna za viac ako 50 miliónov eur a pôvodne mal zmluvu s Chelsea do polovice roka 2027. S Manchestrom City štyrikrát získal anglický ligový titul. Za anglickú reprezentáciu odohral 82 zápasov vrátane semifinále majstrovstiev sveta 2018 a finále majstrovstiev Európy 2020.


Zdroj: SITA.sk - Sterling sa priznal k nebezpečnej jazde a vdychovaniu rajského plynu. Má za sebou náročné obdobie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: anglický futbalista Autonehoda
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