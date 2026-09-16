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16. septembra 2026
Dvorského delí od statusu špičkového centra najmä jedna vec. Zlepšenie môže zo Slováka urobiť hviezdu
Tagy: NHL
The Hockey News vidí v 21-ročnom útočníkovi St. Louis Blues potenciál prvotriedneho obojsmerného centra, za jeho výraznú slabinu však označil rýchlosť korčuľovania. Slovák má za sebou prvú kompletnú sezónu ...
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16.9.2026 (SITA.sk) - The Hockey News vidí v 21-ročnom útočníkovi St. Louis Blues potenciál prvotriedneho obojsmerného centra, za jeho výraznú slabinu však označil rýchlosť korčuľovania. Slovák má za sebou prvú kompletnú sezónu v NHL aj vydarené olympijské hry.
Slovenský hokejista Dalibor Dvorský má vo svojej hre množstvo predpokladov na to, aby sa stal špičkovým obojsmerným centrom v zámorskej NHL. Od výrazného posunu ho však podľa nového hodnotenia magazínu The Hockey News delí predovšetkým jedna slabina - rýchlosť korčuľovania.
"Na hre Dalibora Dvorského zo St. Louis Blues sa toho dá veľa oceniť, ale má jednu do očí bijúcu slabinu - rýchlosť pohybu nôh,“ píše The Hockey News. Práve zlepšenie v tejto oblasti môže podľa hodnotenia výrazne ovplyvniť ďalší vývoj kariéry 21-ročného Slováka. The Hockey News konštatuje, že pokrok v korčuľovaní by z Dvorského mohol urobiť namiesto solídneho hráča NHL hviezdneho obojsmerného centra.
Takéto hodnotenie prichádza po sezóne, v ktorej sa Dvorský už etabloval v prvom mužstve St. Louis. Ročník 2025/2026 začal na farme v Springfielde, kde v šiestich zápasoch zaznamenal tri góly a dve asistencie. Blues ho koncom októbra povolali do NHL a do AHL sa už nevrátil.
V premiérovej kompletnej sezóne medzi elitou odohral 71 zápasov, v ktorých strelil 12 gólov a pridal deväť asistencií. Viaceré zo svojich zásahov zaznamenal v presilových hrách. St. Louis napokon unikol postup do play-off o štyri body.
Dvorský počas sezóny získal cenné skúsenosti aj na medzinárodnej scéne. Slovensko reprezentoval na ZOH 2026 a pomohol mu k štvrtému miestu. V šiestich stretnutiach nazbieral šesť bodov za tri góly a tri asistencie.
Jeho olympijská produktivita mala aj historický rozmer. Šesť bodov bolo najviac, koľko dovtedy získal nováčik NHL na jednom olympijskom turnaji, a zároveň išlo o rekord hráča St. Louis Blues na jedných zimných olympijských hrách.
Dvorský bol desiatkou draftu NHL v roku 2023. Po sezóne, v ktorej si vybojoval stabilné miesto v zostave Blues a predstavil sa aj pod piatimi kruhmi, tak podľa The Hockey News zostáva jednou z najdôležitejších otázok jeho ďalšieho vývoja práve korčuľovanie. Ak dokáže zvýšiť rýchlosť pohybu a práce nôh, jeho potenciál podľa magazínu siaha podstatne vyššie než iba k pozícii solídneho hráča NHL.
Zdroj: SITA.sk - Dvorského delí od statusu špičkového centra najmä jedna vec. Zlepšenie môže zo Slováka urobiť hviezdu © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejista Dalibor Dvorský má vo svojej hre množstvo predpokladov na to, aby sa stal špičkovým obojsmerným centrom v zámorskej NHL. Od výrazného posunu ho však podľa nového hodnotenia magazínu The Hockey News delí predovšetkým jedna slabina - rýchlosť korčuľovania.
"Na hre Dalibora Dvorského zo St. Louis Blues sa toho dá veľa oceniť, ale má jednu do očí bijúcu slabinu - rýchlosť pohybu nôh,“ píše The Hockey News. Práve zlepšenie v tejto oblasti môže podľa hodnotenia výrazne ovplyvniť ďalší vývoj kariéry 21-ročného Slováka. The Hockey News konštatuje, že pokrok v korčuľovaní by z Dvorského mohol urobiť namiesto solídneho hráča NHL hviezdneho obojsmerného centra.
Takéto hodnotenie prichádza po sezóne, v ktorej sa Dvorský už etabloval v prvom mužstve St. Louis. Ročník 2025/2026 začal na farme v Springfielde, kde v šiestich zápasoch zaznamenal tri góly a dve asistencie. Blues ho koncom októbra povolali do NHL a do AHL sa už nevrátil.
V premiérovej kompletnej sezóne medzi elitou odohral 71 zápasov, v ktorých strelil 12 gólov a pridal deväť asistencií. Viaceré zo svojich zásahov zaznamenal v presilových hrách. St. Louis napokon unikol postup do play-off o štyri body.
Dvorský počas sezóny získal cenné skúsenosti aj na medzinárodnej scéne. Slovensko reprezentoval na ZOH 2026 a pomohol mu k štvrtému miestu. V šiestich stretnutiach nazbieral šesť bodov za tri góly a tri asistencie.
Jeho olympijská produktivita mala aj historický rozmer. Šesť bodov bolo najviac, koľko dovtedy získal nováčik NHL na jednom olympijskom turnaji, a zároveň išlo o rekord hráča St. Louis Blues na jedných zimných olympijských hrách.
Dvorský bol desiatkou draftu NHL v roku 2023. Po sezóne, v ktorej si vybojoval stabilné miesto v zostave Blues a predstavil sa aj pod piatimi kruhmi, tak podľa The Hockey News zostáva jednou z najdôležitejších otázok jeho ďalšieho vývoja práve korčuľovanie. Ak dokáže zvýšiť rýchlosť pohybu a práce nôh, jeho potenciál podľa magazínu siaha podstatne vyššie než iba k pozícii solídneho hráča NHL.
Zdroj: SITA.sk - Dvorského delí od statusu špičkového centra najmä jedna vec. Zlepšenie môže zo Slováka urobiť hviezdu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NHL
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