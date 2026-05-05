|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 5.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Lesana, Lesia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. mája 2026
Bokroša teší obrovský úspech hokejistov do 18 rokov. Kritizoval platy pre slovenských mládežníckych trénerov, ledva prežijú – VIDEO
V súboji o titul Švédi prevýšili Slovákov, kvalitou boli úplne niekde inde. Slovenskí hokejisti do 18 rokov vybojovali na domácich majstrovstvách sveta zaslúžené strieborné medaily po finálovej ...
Zdieľať
5.5.2026 (SITA.sk) - V súboji o titul Švédi prevýšili Slovákov, kvalitou boli úplne niekde inde.
Slovenskí hokejisti do 18 rokov vybojovali na domácich majstrovstvách sveta zaslúžené strieborné medaily po finálovej prehre so Švédskom.
Chvála prichádzala z každej strany a stále nedokáže odznieť. Jednoducho si to mladíci zaslúžili a ich výkony v Trenčíne treba pripomínať neustále.
Ku gratulantom sa pridal aj bývalý tréner "dvadsiatky" Ernest Bokroš, ktorý sledoval všetky zápasy. "Osobne to považujem za obrovský úspech mládežníckeho hokeja po dlhom čase. Prispeli k tomu viaceré okolnosti. Chalani sa spolu pripravovali už rok pred šampionátom. Hráči aj s realizačným tímom boli zomknutí. V tíme neboli veľké individuality alebo rozdieloví hráči. O to viac si treba tento úspech ceniť."
Priznal však, že nebyť dobrého žrebu vo štvrťfinále a semifinále, mohlo to dopadnúť inak. V súboji o titul Švédi prevýšili Slovákov, kvalitou boli úplne niekde inde.
Fanúšikovia spod Tatier hokej milujú a vedia vytvoriť pamätnú atmosféru, ktorá hráčov poháňa dopredu, aby podávali skvelé výkony. Šampionát bol aj od zväzu pripravený na vysokej úrovni.
"Viacerí chalani nie sú možno verejnosti príliš známi, ale majú v sebe veľkú kvalitu. Sú to skryté talenty. Je tam veľa chlapcov, ktorí majú potenciál a bude záležať len na nich, ako sa chopia ponúknutých príležitostí. Ak by som mal vybrať tých, ktorí ma najviac zaujali, boli to dvaja obrancovia. Nebudem ich však menovať. Majú pred sebou veľkú budúcnosť. Nemali však možnosť hrať extraligu ako Adam Goljer a len pomaly si budujú meno. Pozorní skauti si ich určite všimli a poznačili si ich mená do zápisníkov," priblížil Bokroš pre portál sportweb.pravda.sk.
Aby nasledovali úspešné hokejové roky, musí mať Slovensko dobrých mládežníckych trénerov. "Podstatné je, aby boli dobre zaplatení. Veľa kvalitných ľudí to nechce robiť, pretože za tie platy sa to nedá. Nemôžu mať ďalšie dve či tri zamestnania, aby prežili. Je to práca, ktorú je potrebné robiť na sto percent.
Je to najväčší problém v našom mládežníckom hokeji. Na jednej strane sme ochotní dať 10-tisíc eur legionárovi, ale na druhej strane nemá kouč mládeže v klube ani tisícku. Toto sa mi veľmi nepáči. Výchova mládeže by mala mať väčšiu prioritu."
Čo sa týka Martina Dendisa, ktorý vedie slovenskú "osemnástku", tak mu fandí a ako človeka ho má rád.
"Na Martinovi je vidieť, že sa hokeju oddal. Mal výhodu v tom, že viacerých hráčov mal v rámci projektu, a mohol s nimi pracovať detailne. Osobne by som si prial, aby bolo čo najviac slovenských trénerov," uviedol s tým, že problémom je, že sa uprednostňujú zahraniční kormidelníci.
"Zväz ukázal, že sme schopní zorganizovať akékoľvek MS. Fanúšikovia robia výbornú atmosféru a chodia na duely v hojnom počte. Bolo by to určite zaujímavé," doplnil pre spomenuté médium ohľadom možnej organizácie MS hokejistov do 20 rokov na Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - Bokroša teší obrovský úspech hokejistov do 18 rokov. Kritizoval platy pre slovenských mládežníckych trénerov, ledva prežijú – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí hokejisti do 18 rokov vybojovali na domácich majstrovstvách sveta zaslúžené strieborné medaily po finálovej prehre so Švédskom.
Chvála prichádzala z každej strany a stále nedokáže odznieť. Jednoducho si to mladíci zaslúžili a ich výkony v Trenčíne treba pripomínať neustále.
Ku gratulantom sa pridal aj bývalý tréner "dvadsiatky" Ernest Bokroš, ktorý sledoval všetky zápasy. "Osobne to považujem za obrovský úspech mládežníckeho hokeja po dlhom čase. Prispeli k tomu viaceré okolnosti. Chalani sa spolu pripravovali už rok pred šampionátom. Hráči aj s realizačným tímom boli zomknutí. V tíme neboli veľké individuality alebo rozdieloví hráči. O to viac si treba tento úspech ceniť."
Skryté talenty
Priznal však, že nebyť dobrého žrebu vo štvrťfinále a semifinále, mohlo to dopadnúť inak. V súboji o titul Švédi prevýšili Slovákov, kvalitou boli úplne niekde inde.
Fanúšikovia spod Tatier hokej milujú a vedia vytvoriť pamätnú atmosféru, ktorá hráčov poháňa dopredu, aby podávali skvelé výkony. Šampionát bol aj od zväzu pripravený na vysokej úrovni.
"Viacerí chalani nie sú možno verejnosti príliš známi, ale majú v sebe veľkú kvalitu. Sú to skryté talenty. Je tam veľa chlapcov, ktorí majú potenciál a bude záležať len na nich, ako sa chopia ponúknutých príležitostí. Ak by som mal vybrať tých, ktorí ma najviac zaujali, boli to dvaja obrancovia. Nebudem ich však menovať. Majú pred sebou veľkú budúcnosť. Nemali však možnosť hrať extraligu ako Adam Goljer a len pomaly si budujú meno. Pozorní skauti si ich určite všimli a poznačili si ich mená do zápisníkov," priblížil Bokroš pre portál sportweb.pravda.sk.
Aby nasledovali úspešné hokejové roky, musí mať Slovensko dobrých mládežníckych trénerov. "Podstatné je, aby boli dobre zaplatení. Veľa kvalitných ľudí to nechce robiť, pretože za tie platy sa to nedá. Nemôžu mať ďalšie dve či tri zamestnania, aby prežili. Je to práca, ktorú je potrebné robiť na sto percent.
Je to najväčší problém v našom mládežníckom hokeji. Na jednej strane sme ochotní dať 10-tisíc eur legionárovi, ale na druhej strane nemá kouč mládeže v klube ani tisícku. Toto sa mi veľmi nepáči. Výchova mládeže by mala mať väčšiu prioritu."
Ďalší šampionát na Slovensku?
Čo sa týka Martina Dendisa, ktorý vedie slovenskú "osemnástku", tak mu fandí a ako človeka ho má rád.
"Na Martinovi je vidieť, že sa hokeju oddal. Mal výhodu v tom, že viacerých hráčov mal v rámci projektu, a mohol s nimi pracovať detailne. Osobne by som si prial, aby bolo čo najviac slovenských trénerov," uviedol s tým, že problémom je, že sa uprednostňujú zahraniční kormidelníci.
"Zväz ukázal, že sme schopní zorganizovať akékoľvek MS. Fanúšikovia robia výbornú atmosféru a chodia na duely v hojnom počte. Bolo by to určite zaujímavé," doplnil pre spomenuté médium ohľadom možnej organizácie MS hokejistov do 20 rokov na Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - Bokroša teší obrovský úspech hokejistov do 18 rokov. Kritizoval platy pre slovenských mládežníckych trénerov, ledva prežijú – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Neymar vybuchol na tréningu. Syn legendárneho Robinha sa obrátil na právnikov po facke od hviezdy Santosu – FOTO
Neymar vybuchol na tréningu. Syn legendárneho Robinha sa obrátil na právnikov po facke od hviezdy Santosu – FOTO
<< predchádzajúci článok
Štyridsaťročný Červenka je po 10 rokoch opäť Hokejista roka v Česku a mieri na majstrovstvá sveta
Štyridsaťročný Červenka je po 10 rokoch opäť Hokejista roka v Česku a mieri na majstrovstvá sveta