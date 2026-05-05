Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026
Štyridsaťročný Červenka je po 10 rokoch opäť Hokejista roka v Česku a mieri na majstrovstvá sveta
Roman Červenka prevzal až štyri ocenenia na galavečere Českého hokeja v Prahe. Keď sa pred dvoma rokmi vrátil zo Švajčiarska späť do Česka, chcel si zahrať v play-off a získať majstrovský titul.
Keď sa pred dvoma rokmi vrátil zo Švajčiarska späť do Česka, chcel si zahrať v play-off a získať majstrovský titul.
Útočníkovi Pardubíc Romanovi Červenkovi sa to splnilo a pridal aj niečo navyše. Stal sa najlepším hráčom v najvyššej českej súťaži za uplynulú sezónu.
"Snažím sa, aby som bol konzistentný a nemal v hre veľké výkyvy. Ak chýba forma, pokúšam sa ju čo najskôr získať späť. A zasa keď sa mi nedarí, nechcem lietať príliš vysoko. Som vďačný za všetky ocenenia, ale hlavný pohár som už získal minulý týždeň v utorok. Je ním víťazstvo s Pardubicami v extralige," uviedol Červenka vo videu na webe hokej.cz.
Túži aj po MS
"Veľmi sa teším do národného tímu. Ak stále je šanca zabojovať o účasť na majstrovstvách sveta, chcem ju využiť," dodal Červenka.
Vo veku 40 rokov so 60 bodmi ovládol produktivitu českej najvyššej súťaže a to isté sa mu podarilo s 25 bodmi v play-off a majstrovským titulom na konci. Nie je preto prekvapenie, že práve Červenka sa stal Hokejistom sezóny 2025/2026 v Česku.
Až štyri ocenenia
Prestížnu hráčsku anketu Zlatá hokejka vyhral po 10 rokoch a zo slávnostného galavečera v Prahe si odniesol aj ďalšie tri ceny - pre najproduktívnejšieho hráča extraligy, pre hokejistu najčastejšie vyhlasovaného za hráča zápasu a tiež pre najlepšieho hráča play-off.
Úspešné Karlove Vary
Štyri ocenenia si prevzali aj hráči Energie Karlove Vary. Petr Tomek dostal Zlatú helmu za najkrajšiu akciu sezóny a stal sa aj najlepším nováčikom, Dominik Frodl má ocenenie pre najlepšieho brankára a Pavel Patera pre najlepšieho trénera. Tomáš Galvas z Liberca je najlepší obranca, Anthonyho Nellisa z Vítkovíc ocenili ako najlepšieho strelca extraligy.
Zdroj: SITA.sk - Štyridsaťročný Červenka je po 10 rokoch opäť Hokejista roka v Česku a mieri na majstrovstvá sveta © SITA Všetky práva vyhradené.
Bokroša teší obrovský úspech hokejistov do 18 rokov. Kritizoval platy pre slovenských mládežníckych trénerov, ledva prežijú – VIDEO
NHL: Carolina vyhrala aj druhý duel s Philadelphiou
