 24hod.sk    Šport

05. mája 2026

Neymar vybuchol na tréningu. Syn legendárneho Robinha sa obrátil na právnikov po facke od hviezdy Santosu – FOTO


Právnici požadujú konanie v súvislosti s incidentom, v ktorom padli až tri obvinenia na Neymara. Brazílsky futbalista Neymar mal konflikt na tréningu Santosu so synom bývalého útočníka Robinha. Stalo sa ...



brazil_neymar_soccer_18263 676x451 5.5.2026 (SITA.sk) - Právnici požadujú konanie v súvislosti s incidentom, v ktorom padli až tri obvinenia na Neymara.


Brazílsky futbalista Neymar mal konflikt na tréningu Santosu so synom bývalého útočníka Robinha. Stalo sa tak iba deň po remíze 1:1 v derby proti Palmeiras.

Bývalej hviezde PSG či FC Barcelona sa nepáčilo, že mladík dribloval a požiadal ho, aby "sa upokojil". Po napomenutí veterána sa obaja začali hádať, čo vyústilo do strkania.

Najmenej jedna osoba bola svedkom toho, ako Neymar udrel Robinha Jr. a podrazil mu nohy. Informoval o tom web ge.globo.com.

Ukončí zmluvu?


Často zranený útočník sa s mladým hráčom porozprával, ospravedlnil sa za svoje impulzívne správanie a klub považoval záležitosť za uzavretú.

Lenže Robinho mladší začal mimosúdne riešenie situácie. Právnici požadujú konanie v súvislosti s incidentom, v ktorom padli až tri obvinenia na Neymara.

Žiada sa tiež stretnutie s klubom, aby prediskutovali ukončenie zmluvy z dôvodu "nedostatku minimálnych bezpečnostných podmienok".



Ultimátum pre klub


Podľa Robinha Jr. ho hviezdny futbalista urážal, nadával mu, podrazil ho a "dal mu prudkú facku". Do 48 hodín musí Santos začať interné vyšetrovanie, poskytnúť zábery z tréningu, vydať vyhlásenie týkajúce sa prijatých opatrení a naplánovať stretnutie na prerokovanie možného ukončenia zmluvy.

V oznámení obhajoba uvádza, že ak klub nevyhovie žiadostiam, prípad by predstavoval "porušenie zmluvnej dôvery" a "záväzku k bezpečnosti na pracovisku".

Ak sa to neuskutoční do stanoveného limitu, zástupcovia mladíka sľubili, že okamžite podniknú príslušné právne kroky. Okrem ukončenia zmluvy aj nároky za odškodnenie za morálnu a materiálnu ujmu.

"Santos FC informuje, že na príkaz prezidenta bol okamžite po incidente začatý interný proces vyšetrovania s cieľom analyzovať situáciu, do ktorej boli zapojení športovci Neymar a Robson de Souza Jr. (Robinho) počas tréningu 3. mája v tréningovom centre Rei Pelé. Za vedenie vyšetrovania je zodpovedné právne oddelenie klubu," uviedol klub.

Obaja hráči cestovali s tímom do Paraguaja, kde sa Santos stretne s Recoletou v rámci skupiny D súťaže Copa Sudamericana.


