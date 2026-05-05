Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026
Neymar vybuchol na tréningu. Syn legendárneho Robinha sa obrátil na právnikov po facke od hviezdy Santosu – FOTO
Právnici požadujú konanie v súvislosti s incidentom, v ktorom padli až tri obvinenia na Neymara. Brazílsky futbalista Neymar mal konflikt na tréningu Santosu so synom bývalého útočníka Robinha. Stalo sa ...
5.5.2026 (SITA.sk) - Právnici požadujú konanie v súvislosti s incidentom, v ktorom padli až tri obvinenia na Neymara.
Brazílsky futbalista Neymar mal konflikt na tréningu Santosu so synom bývalého útočníka Robinha. Stalo sa tak iba deň po remíze 1:1 v derby proti Palmeiras.
Bývalej hviezde PSG či FC Barcelona sa nepáčilo, že mladík dribloval a požiadal ho, aby "sa upokojil". Po napomenutí veterána sa obaja začali hádať, čo vyústilo do strkania.
Najmenej jedna osoba bola svedkom toho, ako Neymar udrel Robinha Jr. a podrazil mu nohy. Informoval o tom web ge.globo.com.
Ukončí zmluvu?
Často zranený útočník sa s mladým hráčom porozprával, ospravedlnil sa za svoje impulzívne správanie a klub považoval záležitosť za uzavretú.
Lenže Robinho mladší začal mimosúdne riešenie situácie. Právnici požadujú konanie v súvislosti s incidentom, v ktorom padli až tri obvinenia na Neymara.
Žiada sa tiež stretnutie s klubom, aby prediskutovali ukončenie zmluvy z dôvodu "nedostatku minimálnych bezpečnostných podmienok".
Ultimátum pre klub
Podľa Robinha Jr. ho hviezdny futbalista urážal, nadával mu, podrazil ho a "dal mu prudkú facku". Do 48 hodín musí Santos začať interné vyšetrovanie, poskytnúť zábery z tréningu, vydať vyhlásenie týkajúce sa prijatých opatrení a naplánovať stretnutie na prerokovanie možného ukončenia zmluvy.
V oznámení obhajoba uvádza, že ak klub nevyhovie žiadostiam, prípad by predstavoval "porušenie zmluvnej dôvery" a "záväzku k bezpečnosti na pracovisku".
Ak sa to neuskutoční do stanoveného limitu, zástupcovia mladíka sľubili, že okamžite podniknú príslušné právne kroky. Okrem ukončenia zmluvy aj nároky za odškodnenie za morálnu a materiálnu ujmu.
"Santos FC informuje, že na príkaz prezidenta bol okamžite po incidente začatý interný proces vyšetrovania s cieľom analyzovať situáciu, do ktorej boli zapojení športovci Neymar a Robson de Souza Jr. (Robinho) počas tréningu 3. mája v tréningovom centre Rei Pelé. Za vedenie vyšetrovania je zodpovedné právne oddelenie klubu," uviedol klub.
Obaja hráči cestovali s tímom do Paraguaja, kde sa Santos stretne s Recoletou v rámci skupiny D súťaže Copa Sudamericana.
Dojímavé zábery veľkej bojovníčky. Vonnová kráčala sama, no potrebovala menšiu pomoc – FOTO
Bokroša teší obrovský úspech hokejistov do 18 rokov. Kritizoval platy pre slovenských mládežníckych trénerov, ledva prežijú – VIDEO
