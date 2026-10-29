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29. októbra 2026

Bol príliš „woke“? Pred možným obnovením útokov na Irán vyhodila Trumpova administratívna hlavného vojenského plánovača


Tagy: Americká armáda Americké ministerstvo obrany americko-iránsky konflikt Konflikt USA - Irán Pentagon Trumpova administratíva Vojna na Blízkom východe

Dôvod jeho odvolania nebol zverejnený a nástupca zatiaľ nebol vymenovaný. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa ...



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philippines_asean_defense_89599 676x451 29.10.2026 (SITA.sk) - Dôvod jeho odvolania nebol zverejnený a nástupca zatiaľ nebol vymenovaný.


Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa odvolala z funkcie hlavného plánovača amerických ozbrojených síl generálporučíka Bretta Sylviu. Informoval o tom magazín The Atlantic s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov ministerstva obrany.

Sylvia tento týždeň prišiel o pozíciu riaditeľa pre stratégiu, plánovanie a politiku v Zbore náčelníkov štábov. Dôvod jeho odvolania nebol zverejnený a nástupca zatiaľ nebol vymenovaný. Sylvia v minulosti velil 101. výsadkovej divízii americkej armády a pôsobil aj vo velení jednotiek v Iraku.

„Woke" armáda


Ak sa informácie potvrdia, pôjde o ďalší z radu odchodov vysokopostavených dôstojníkov od návratu Trumpa do Bieleho domu pred takmer rokom. Minister vojny Pete Hegseth minulý mesiac oznámil zníženie počtu generálov a admirálov v americkej armáde o 20 percent. Tento krok označil za súčasť snahy o väčšiu „zodpovednosť“ vo velení ozbrojených síl.

Hegseth zároveň naznačil, že škrty zasiahli najmä dôstojníkov, ktorí nepodporovali jeho snahu zamerať armádu predovšetkým na bojové úlohy namiesto politík predchádzajúcich administratív, ktoré označuje za „woke“.

Nová epická zúrivosť?


Správa o Sylviovom odvolaní prichádza v čase špekulácií o možnom obnovení rozsiahlych amerických úderov proti Iránu po novembrových voľbách do Kongresu.

Trump minulý týždeň nevylúčil ďalšiu vojenskú operáciu a pripomenul februárové americko-izraelské útoky proti Teheránu. „Možno opäť uskutočníme menšiu Operáciu Epic Fury,“ povedal prezident bez ďalších podrobností o možnom načasovaní.

Od začiatku septembra USA ani Irán nepodnikli väčšie útoky proti pozemným cieľom. Napätie sa podľa dostupných informácií sústreďuje najmä na útoky proti obchodným lodiam.

Fotogaléria k článku: Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Bol príliš „woke“? Pred možným obnovením útokov na Irán vyhodila Trumpova administratívna hlavného vojenského plánovača © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americká armáda Americké ministerstvo obrany americko-iránsky konflikt Konflikt USA - Irán Pentagon Trumpova administratíva Vojna na Blízkom východe
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