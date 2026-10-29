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29. októbra 2026

Putin vraj väčšinu rozhovoru prednášal o histórii. Nórsky premiér to poprel, Financial Times odmieta opravu článku


Tagy: Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Nórsky premiér Jonas Gahr Støre odmietol tvrdenia britského denníka o priebehu telefonátu s ruským prezidentom. Podľa neho Putin hovoril najmä o udalostiach od roku 2014 a obaja politici dostali približne rovnaký ...



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russia_ukraine_war_11586 676x451 29.10.2026 (SITA.sk) - Nórsky premiér Jonas Gahr Støre odmietol tvrdenia britského denníka o priebehu telefonátu s ruským prezidentom. Podľa neho Putin hovoril najmä o udalostiach od roku 2014 a obaja politici dostali približne rovnaký priestor.


Nórsky premiér Jonas Gahr Støre sa ohradil proti tvrdeniam britského denníka Financial Times, podľa ktorého ruský prezident Vladimir Putin počas nedávneho telefonátu namiesto diskusie o mieri takmer celý čas prednášal o stredovekých slovanských dejinách.

Støre označil takýto opis za nepravdivý a požiadal redakciu o opravu článku. Financial Times však podľa nórskeho denníka VG odmietol text zmeniť. Referuje o tom web liga.net. „To nezodpovedá skutočnosti. Obrátili sme sa na Financial Times so žiadosťou o uverejnenie opravy, pretože to nie je pravda,“ povedal Støre pre nórsku televíziu TV 2.

Čas bol rozdelený pomerne rovnomerne


Podľa premiéra Putin požiadal o možnosť predstaviť svoj pohľad na situáciu a venoval sa udalostiam od roku 2014 až po súčasnosť. „Takže tvrdenie, že celý čas prednášal o histórii, jednoducho nezodpovedá skutočnosti,“ zdôraznil Støre.

Odmietol tiež predstavu, že ruský prezident počas rozhovoru výrazne dominoval. „Mali sme hodinu a pol. Keďže bol zapojený tlmočník, časť času zabrala interpretácia. Mal som dojem, že čas bol rozdelený pomerne rovnomerne: obaja sme hovorili približne rovnako dlho,“ vysvetlil.

Spornú pasáž opraviť nemienia


Nórsky denník VG následne informoval, že Financial Times nemieni spornú pasáž opraviť. „Stojíme si za svojou novinárskou prácou,“ uviedol zástupca britského denníka, ktorý odmietol ďalšie komentáre.

Støre a fínsky prezident Alexander Stubb telefonovali s Putinom 27. októbra a následne o priebehu rozhovoru informovali ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Dánska premiérka tieto kontakty kritizovala, zatiaľ čo poľský premiér vyjadril opatrný optimizmus v súvislosti s ďalšími mierovými rokovaniami.


Zdroj: SITA.sk - Putin vraj väčšinu rozhovoru prednášal o histórii. Nórsky premiér to poprel, Financial Times odmieta opravu článku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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