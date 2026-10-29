|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 29.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Klára
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Najväčšia poisťovňa prináša digitálnu pobočku novej generácie – vynovená eKooperativa už naplno slúži klientom
Tagy: EKooperativa PR
Kooperativa dokončila vylepšenie svojho klientskeho portálu eKooperativa pre fyzické osoby. Vynovená zóna pre klientov prináša ešte jednoduchšiu a efektívnejšiu komunikáciu s poisťovňou. ...
Zdieľať
29.10.2026 (SITA.sk) - Kooperativa dokončila vylepšenie svojho klientskeho portálu eKooperativa pre fyzické osoby.
Vynovená zóna pre klientov prináša ešte jednoduchšiu a efektívnejšiu komunikáciu s poisťovňou. Používatelia v nej nájdu prehľad svojich zmlúv, platieb aj škodových udalostí, môžu jednoducho nahlásiť škodu alebo vykonať zmeny v zmluvách. Nový portál je plne prispôsobený mobilným zariadeniam. Novinkou je možnosť registrácie aj pre užívateľov, ktorí nie sú klientmi poisťovne.
Poisťovňa posunula svoj klientsky portál eKooperativa na vyššiu úroveň. Klientom prináša ešte jednoduchšiu a intuitívnejšiu samoobsluhu pri správe svojho poistenia. Po ruke majú kedykoľvek a kdekoľvek prehľad o svojich zmluvách, platbách aj stave riešenia škodových udalostí. Poisťovňa tak dosahuje ďalší míľnik vo svojej stratégii digitalizácie služieb, v ktorej je na Slovensku dlhodobo lídrom.
Jednou z nových praktických funkcií je jednoduchšie nahlasovanie a sledovanie poistných udalostí. Portál klientov prevedie jednotlivými krokmi hlásenia a poskytne prehľad o aktuálnom stave vybavovania škody. Súčasťou riešenia je geolokácia pri hlásení udalosti, uloženie rozpracovaného hlásenia na neskoršie dokončenie či priebežné dopĺňanie dokumentov k už nahlásenej udalosti.
Atraktívnou novinkou je možnosť vytvorenia účtu bez toho, aby klient zadal číslo poistnej zmluvy. Stačí občiansky preukaz a biometrické overenie totožnosti. Údaje sa prenesú automaticky a poistné zmluvy sa používateľovi zobrazia bez ďalšieho zadávania informácií.
Vďaka novému systému môžu smart portál eKooperativa využívať aj fyzické osoby, ktoré nie sú klientmi poisťovne. Ako poškodení účastníci poistnej udalosti majú možnosť sledovať stav nahlásenej škody a využívať funkcie, ktoré uľahčujú jej riešenie.
Po prihlásení majú užívatelia na jednej obrazovke okamžitý sumár všetkých detailov o svojom poistení. Prehľad najbližších splatností a histórie úhrad pomáha udržať si kontrolu nad svojimi platbami. Samozrejmosťou je aj možnosť zmien v zmluve priamo cez portál a následné sledovanie stavu požiadavky.
Celé prostredie je navrhnuté s dôrazom na intuitívne ovládanie, zrozumiteľný jazyk a vďaka plne responzívnemu nastaveniu je maximálne pohodlné na používanie v mobilných zariadeniach.
"Klienti dnes od poisťovne očakávajú jednoduché a rýchle riešenia dostupné okamžite. Nechcú strácať čas hľadaním informácií o svojich zmluvách, platbách či škodách. Naším cieľom je, aby mali všetko dôležité po ruke a mohli si svoje záležitosti vybaviť bezpečne, bez zbytočnej administratívy či cestovania. Baví nás byť poisťovňou, ktorá inovuje a tvorí svet moderného poisťovníctva na Slovensku. Už teraz pracujeme na ďalších smart riešeniach," uvádza Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Kooperativa.
Vynovený klientsky portál eKooperativa sprístupnila najväčšia poisťovňa fyzickým osobám už začiatkom júna tohto roka. Následne mali klienti príležitosť oboznámiť sa s jeho rozhraním a možnosťami, pričom v prípade potreby sa mohli vrátiť do pôvodného online prostredia. To však už nie je funkčné a od 28. 10. 2026 je pre fyzické osoby naplno k dispozícii len nová verzia.
Od letného spustenia sa do vylepšenej eKooperativy registrovalo ďalších viac ako 7400 klientov, čo potvrdzuje rastúci záujem o moderné digitálne riešenia pri každodennej správe poistenia. Čo sa týka nahlasovania škôd, popri novej online platforme zostávajú naďalej dostupné aj ďalšie možnosti nahlasovania podľa typu poistnej udalosti, napr. telefonicky, cez poistného agenta alebo písomným podaním poštou či na pobočke. Podnikatelia, SZČO, firmy a ďalšie právnické osoby budú naďalej využívať pôvodný klientsky portál eKooperativa.
Portál eKooperativa patril v čase svojho vzniku v roku 2018 medzi úplne prvé digitálne platformy tohto rozsahu a druhu na Slovensku. Počas doterajšieho fungovania v pôvodnom dizajne sa zaradil medzi najvyužívanejšie klientske portály slovenských poisťovní. Osobný účet na správu svojho poistenia si v ňom vytvorilo už viac ako 270-tisíc klientov. Aktuálna podoba portálu je prirodzeným pokračovaním rozvoja digitálnych služieb, ktoré sa stali pevnou súčasťou komunikácie poisťovne s klientmi.
Nový klientsky portál pre fyzické osoby je dostupný z oficiálnej webovej stránky poisťovne www.kooperativa.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Najväčšia poisťovňa prináša digitálnu pobočku novej generácie – vynovená eKooperativa už naplno slúži klientom © SITA Všetky práva vyhradené.
Vynovená zóna pre klientov prináša ešte jednoduchšiu a efektívnejšiu komunikáciu s poisťovňou. Používatelia v nej nájdu prehľad svojich zmlúv, platieb aj škodových udalostí, môžu jednoducho nahlásiť škodu alebo vykonať zmeny v zmluvách. Nový portál je plne prispôsobený mobilným zariadeniam. Novinkou je možnosť registrácie aj pre užívateľov, ktorí nie sú klientmi poisťovne.
Poisťovňa posunula svoj klientsky portál eKooperativa na vyššiu úroveň. Klientom prináša ešte jednoduchšiu a intuitívnejšiu samoobsluhu pri správe svojho poistenia. Po ruke majú kedykoľvek a kdekoľvek prehľad o svojich zmluvách, platbách aj stave riešenia škodových udalostí. Poisťovňa tak dosahuje ďalší míľnik vo svojej stratégii digitalizácie služieb, v ktorej je na Slovensku dlhodobo lídrom.
Bezpečnejšia registrácia a moderné nahlasovanie poistných udalostí
Jednou z nových praktických funkcií je jednoduchšie nahlasovanie a sledovanie poistných udalostí. Portál klientov prevedie jednotlivými krokmi hlásenia a poskytne prehľad o aktuálnom stave vybavovania škody. Súčasťou riešenia je geolokácia pri hlásení udalosti, uloženie rozpracovaného hlásenia na neskoršie dokončenie či priebežné dopĺňanie dokumentov k už nahlásenej udalosti.
Atraktívnou novinkou je možnosť vytvorenia účtu bez toho, aby klient zadal číslo poistnej zmluvy. Stačí občiansky preukaz a biometrické overenie totožnosti. Údaje sa prenesú automaticky a poistné zmluvy sa používateľovi zobrazia bez ďalšieho zadávania informácií.
Vďaka novému systému môžu smart portál eKooperativa využívať aj fyzické osoby, ktoré nie sú klientmi poisťovne. Ako poškodení účastníci poistnej udalosti majú možnosť sledovať stav nahlásenej škody a využívať funkcie, ktoré uľahčujú jej riešenie.
Prehľadná správa poistenia
Po prihlásení majú užívatelia na jednej obrazovke okamžitý sumár všetkých detailov o svojom poistení. Prehľad najbližších splatností a histórie úhrad pomáha udržať si kontrolu nad svojimi platbami. Samozrejmosťou je aj možnosť zmien v zmluve priamo cez portál a následné sledovanie stavu požiadavky.
Celé prostredie je navrhnuté s dôrazom na intuitívne ovládanie, zrozumiteľný jazyk a vďaka plne responzívnemu nastaveniu je maximálne pohodlné na používanie v mobilných zariadeniach.
"Klienti dnes od poisťovne očakávajú jednoduché a rýchle riešenia dostupné okamžite. Nechcú strácať čas hľadaním informácií o svojich zmluvách, platbách či škodách. Naším cieľom je, aby mali všetko dôležité po ruke a mohli si svoje záležitosti vybaviť bezpečne, bez zbytočnej administratívy či cestovania. Baví nás byť poisťovňou, ktorá inovuje a tvorí svet moderného poisťovníctva na Slovensku. Už teraz pracujeme na ďalších smart riešeniach," uvádza Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Kooperativa.
Záujem o moderné digitálne služby rastie
Vynovený klientsky portál eKooperativa sprístupnila najväčšia poisťovňa fyzickým osobám už začiatkom júna tohto roka. Následne mali klienti príležitosť oboznámiť sa s jeho rozhraním a možnosťami, pričom v prípade potreby sa mohli vrátiť do pôvodného online prostredia. To však už nie je funkčné a od 28. 10. 2026 je pre fyzické osoby naplno k dispozícii len nová verzia.
Od letného spustenia sa do vylepšenej eKooperativy registrovalo ďalších viac ako 7400 klientov, čo potvrdzuje rastúci záujem o moderné digitálne riešenia pri každodennej správe poistenia. Čo sa týka nahlasovania škôd, popri novej online platforme zostávajú naďalej dostupné aj ďalšie možnosti nahlasovania podľa typu poistnej udalosti, napr. telefonicky, cez poistného agenta alebo písomným podaním poštou či na pobočke. Podnikatelia, SZČO, firmy a ďalšie právnické osoby budú naďalej využívať pôvodný klientsky portál eKooperativa.
Míľnik na ceste digitalizácie
Portál eKooperativa patril v čase svojho vzniku v roku 2018 medzi úplne prvé digitálne platformy tohto rozsahu a druhu na Slovensku. Počas doterajšieho fungovania v pôvodnom dizajne sa zaradil medzi najvyužívanejšie klientske portály slovenských poisťovní. Osobný účet na správu svojho poistenia si v ňom vytvorilo už viac ako 270-tisíc klientov. Aktuálna podoba portálu je prirodzeným pokračovaním rozvoja digitálnych služieb, ktoré sa stali pevnou súčasťou komunikácie poisťovne s klientmi.
Nový klientsky portál pre fyzické osoby je dostupný z oficiálnej webovej stránky poisťovne www.kooperativa.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Najväčšia poisťovňa prináša digitálnu pobočku novej generácie – vynovená eKooperativa už naplno slúži klientom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: EKooperativa PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Bol príliš „woke“? Pred možným obnovením útokov na Irán vyhodila Trumpova administratívna hlavného vojenského plánovača
Bol príliš „woke“? Pred možným obnovením útokov na Irán vyhodila Trumpova administratívna hlavného vojenského plánovača
<< predchádzajúci článok
Estónsko plánuje na hranici s Ruskom vybudovať približne 150 bunkrov
Estónsko plánuje na hranici s Ruskom vybudovať približne 150 bunkrov