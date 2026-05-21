21. mája 2026

Bol pripravený zomrieť pre tímový úspech. Nikdy neprehral finále a nemienil to meniť ani pre zlomeninu – VIDEO


Argentínsky rodák Emiliano Martínez nemal príliš veľa práce a aj vďaka spoluhráčom mal na konte len dva zákroky. Brankár Aston Villy Emiliano Martínez po finále Európskej ligy prezradil, že si ...



turkey_europa_league_final_soccer_18_94 676x451 21.5.2026 (SITA.sk) - Argentínsky rodák Emiliano Martínez nemal príliš veľa práce a aj vďaka spoluhráčom mal na konte len dva zákroky.


Brankár Aston Villy Emiliano Martínez po finále Európskej ligy prezradil, že si počas rozcvičky zlomil prst. Ošetrili ho, no napriek všetkému bol odhodlaný pomôcť tímu získať európsku trofej po 44 rokoch.

Klubu z Birminghamu sa to podarilo, keď zdolal Freiburg presvedčivo 3:0. Argentínsky rodák nemal príliš veľa práce a aj vďaka spoluhráčom mal na konte len dva zákroky.

Nechýbal pri oslavách


"Počas rozcvičky som si zlomil prst, no pre mňa každá zlá vec prináša niečo dobré. Robil som to celý život a budem to robiť aj naďalej," povedal po dueli.

"Mal by som sa obávať? No, nikdy predtým som nemal zlomený prst. Vždy, keď som chytil loptu, išla na druhú stranu. Ale toto sú veci, ktorými si musíte prejsť, a ja som hrdý na to, že môžem chytať za Aston Villu," prezradil majster sveta z roku 2022.

Zranenie nezabránilo Martínezovi, aby sa pridal k oslavám, keď skočil medzi fanúšikov a potom zdvihol do vzduchu trénera Unaia Emeryho.

Stopercentná bilancia


"Nemám slov, hráme spolu dlhé roky, poznáme sa a teraz sme sa dotkli dokonalosti. Som pyšný, za kým som stál a komu som kryl chrbát. Povedal som aj chalanom, že som pre nich bol pripravený aj zomrieť," tešil sa gólman.

"V živote som neprehral finále. Od chvíle, čo som opustil Argentínu, som si veril," dodala jednotka Aston Villy aj národného tímu.

V kariére sa Martínez dostal do siedmich finálových zápasov a zakaždým odchádzal ako víťaz - vychytal dva tituly vo finále Copa América, anglického FA Cupu aj superpohára, MS 2022, Finalissima v rovnakom roku a najnovšie aj Európskej ligy.


Zdroj: SITA.sk - Bol pripravený zomrieť pre tímový úspech. Nikdy neprehral finále a nemienil to meniť ani pre zlomeninu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

