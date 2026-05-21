 24hod.sk    Šport

21. mája 2026

FA začala vyšetrovanie FC Southampton v kauze „spygate“


Klub z juhu Anglicka bol vyradený z boja o postup do Premier League po škandále s tajným sledovaním tréningu súpera. Anglická Futbalová asociácia (FA) začala vyšetrovanie anglického klubu FC ...



21.5.2026 (SITA.sk) - Klub z juhu Anglicka bol vyradený z boja o postup do Premier League po škandále s tajným sledovaním tréningu súpera.


Anglická Futbalová asociácia (FA) začala vyšetrovanie anglického klubu FC Southampton v súvislosti so škandálom nazývaným "spygate", ktorý viedol k vyradeniu klubu z finále play-off súťaže The Championship o postup do Premier League. Klub priznal, že sledoval tréning svojho semifinálového súpera FC Middlesbrough. Podobné delikty mal aj počas sezóny.

FA skúma, či bude klub čeliť ďalším obvineniam po rozhodnutí nezávislej disciplinárnej komisie, ktorá FC Southampton vyradila z play-off a nariadila odpočet štyroch bodov v nasledujúcej sezóne.

Hovorca FA vo štvrtok uviedol: "Teraz vykonáme vyšetrovanie a nebudeme sa k záležitosti ďalej vyjadrovať, kým nevyhodnotíme všetky dôkazy."

Odvolanie Southamptonu proti trestu bolo v stredu zamietnuté, pričom Middlesbrough ich nahradil vo finále proti Hullu na londýnskom štadióne Wembley.

Výkonný riaditeľ Southamptonu Phil Parsons označil uložené sankcie za "zjavne neprimerané". Vylúčenie klubu z play-off mu odopiera možnosť postupu do Premier League, čo by znamenalo minimálne 200 miliónov libier (231 miliónov eur) ďalších príjmov.

Najlepší hráč Southamptonu za tento rok Leo Scienza označil trest ako "zlomené srdce" a vyjadril, že fanúšikovia si zaslúžili lepší osud. Na instagrame napísal: "Vložili sme do tohto sna všetko, deň čo deň, obetovali sme sa, vždy veriac, že môžeme vrátiť tento klub tam, kam patrí. Pre mňa bol sen hrať v Premier League. Niečo, za čo som bojoval zo všetkých síl. Preto ma táto bolesť tak hlboko zasiahla."

Budúcnosť trénera Tonda Eckerta je momentálne vo veľkej neistote a podľa správ niektorí hráči zvažujú právne kroky proti klubu. Southampton, ktorý vlani vypadol z Premier League, vo svojom vyhlásení uviedol, že "je potrebné znovu vybudovať dôveru".

Podobný priestupok sa stal na OH 2024 v Paríži kanadskému ženskému výberu, ktorý obhajoval titul. Uznali ho za vinný zo špionáže novozélandského tímu pomocou dronu.


Zdroj: SITA.sk - FA začala vyšetrovanie FC Southampton v kauze „spygate“ © SITA Všetky práva vyhradené.

