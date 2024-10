Bol to ťažký zápas a remíza so Švédskom je zaslúžená, keď sa pozrieme na prvých 30 minút zápasu, priznáva Škriniar (video+foto)

Prehrávali veľa osobných súbojov

12.10.2024 (SITA.sk) - Aj po siedmom vzájomnom zápase v ére samostatnosti platí, že Slovensko nemá na konte víťazstvo nad Švédskom. V piatkovom dueli 1. skupiny C-divízie Ligy národov 2024/2025 sa v Bratislave mužstvá rozišli po remíze 2:2, po ktorej sú obaja súperi bok po boku so siedmimi bodmi na čele tabuľky.Hostia viedli po polhodine 2:0, ale slovenský tím dvomi zásahmi Dávida Strelca dokázal vybojovať bod.„Ťažký zápas, veľmi fyzicky náročný, ale to sme vedeli a očakávali. Takto majú postavenú svoju hru. Hlavne prvých 30 minút nebolo z našej strany úplne dobrých. Švédi robili napádanie jeden na jedného po celom ihrisku. Mali sme s tým problémy, pretože ponuka nebola taká, aká by mala byť. Prehrávali sme veľa osobných súbojov, z čoho pramenili ich šance a tlak,“ povedal kapitán Slovákov Milan Škriniar. Stopér francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain však pochválil mužstvo, že sa za stavu 0:2 nezlomilo. „Hlavne v druhom polčase sme boli lepší a pohyblivejší. Mali sme viac z hry a mohli sme nakoniec zápas dotiahnuť do víťazného konca. Je z toho remíza, ale keď sa pozrieme na prvých 30 minút, tak asi zaslúžená,“ dodal 29-ročný obranca.V oboch slovenských góloch mal prsty Lukáš Haraslín . Hráč Sparty Praha mohol v 90. minúte rozhodnúť, ale jeho 'obaľovačka' preletela tesne vedľa ľavej žrde švédskej bránky. V najcennejšom drese tak neskóroval od júnového prípravného duelu proti San Marínu. Verí však, že jeho zásahy prídu vtedy, keď to bude slovenské mužstvo najviac potrebovať.„Dnes sme chceli vyhrať. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám to. Fakt neviem. Zas mi to tam lietalo okolo. Keď som videl, ako lopta letí, očami som ju tlačil. Išla možno päť centimetrov vedľa žrde. Smola, že mi to tam nepadlo, ale verím, že to príde v pravý čas. V nejakom dôležitejšom momente,“ skonštatoval Haraslín.