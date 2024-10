Shiffrinová vynechá v novej sezóne zjazdy

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová vynechá v nadchádzajúcej sezóne Svetového pohára zjazdy. Dvadsaťdeväťročná pretekárka sa chce plne sústrediť na slalom, obrovský slalom a super-G. Nový súťažný ročník by mala odštartovať 26. októbra "obrákom" v rakúskom Söldene.





Dvojnásobná olympijská víťazka po januárovom najhoršom páde v kariére krátko uvažovala, že nebude pretekať vôbec. "Chvíľu som zvažovala koniec, no potom som sa druhý deň ráno zobudila, vyšla na zjazdovku a uvedomila si, že mám motiváciu pokračovať. V tejto sezóne nebude žiaden zjazd," uviedla Američanka pre agentúru AP.Shiffrinová v marci 2023 prekonala rekord švédskeho velikána Ingemara Stenmarka v počte víťazstiev v SP (86). Teraz ich má na konte 97 a blíži sa k míľniku, ktorý sa dlhodobo považoval za nedosiahnuteľný. V minulej sezóne zaznamenala deväť triumfov, hoci musela absolvovať šesťtýždňovú prestávku.Američanka si počas nárazu do ochrannej sieti v talianskej Cortine d'Ampezzo podvrtla väzy v kolene. Rozšírila tak zoznam pretekárov, ktorí utrpeli ťažké pády počas januárového nabitého programu, vrátane jej snúbenca Alexandra Aamodta Kildeho.Tridsaťdvaročný Nór musel po páde vo švajčiarskom Wengene podstúpiť operáciu reznej rany a poškodeného nervu v pravom lýtku a dvoch roztrhnutých väzov v pravom ramene. Obaja pretekári počas zotavovania uvažovali o ukončení kariéry. "Už sme sa o tom rozprávali. Obaja sme mali chvíle, keď sme si povedali, že je čas odísť. V mojej mentalite nastal posun od momentu pochybnosti k motivácii. Práve teraz sa cítim motivovaná, sú tu však stále výzvy, ktorým musíme čeliť," povedala Shiffrinová.Američanka sa ku koncu minulej sezóny vrátila na dva slalomy a vyhrala ich. Kilde utrpel komplikácie v rekonvalescencii, keďže jeho rameno si vyžiadalo ďalšiu operáciu a dátum návratu do SP zostal otvorený. Shiffrinová medzitým absolvovala prípravu s národným tímom v Čile.Prvých sedem pretekov sezóny sa budú jazdiť technické disciplíny, to dáva Američanke šancu prekonať rekord 100 triumfov v kariére ešte pred začiatkom rýchlostných disciplín v americkom Beaver Creeku. "Mne osobne nezáleží na tom, aby som získala 100 triumfov, ale myslím si, že je to obrovský míľnik v tomto športe. Ak mám byť úprimná, pri 86-tke som to naozaj chcela bagatelizovať, nechcela som, aby si svet myslel, že mi na tom záleží," dodala americká lyžiarka.