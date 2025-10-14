Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 14.10.2025
 24hod.sk    Kultúra

14. októbra 2025

Bolek Polívka skolaboval počas predstavenia, odviezla ho záchranka



Český herec Bolek Polívka poriadne vyľakal svojich fanúšikov, keď v piatok skolaboval počas predstavenia. Prísť pre neho musela záchranná služba a skončil v starostlivosti ...



bolek 676x526 14.10.2025 (SITA.sk) - Český herec Bolek Polívka poriadne vyľakal svojich fanúšikov, keď v piatok skolaboval počas predstavenia. Prísť pre neho musela záchranná služba a skončil v starostlivosti lekárov. Údajne ho postihla mozgová príhoda. Informuje o tom web TN.cz.


Teraz už má byť jasno v tom, čo za jeho náhlym kolapsom stálo. Išlo o mozgovú príhodu cituje web český denník Blesk, ktorý sa odvoláva na Polívkovho blízkeho kamaráta .„Mŕtvička to bohužiaľ naozaj bola, ale slabá. Trvalým následkom sa teda Bolek pravdepodobne vyhne, aj keď toto vám žiadny lekár zaručiť nemôže," povedal.

Náhla zdravotná indispozícia herca zastihla počas predstavenia v brnianskom divadle. To, že išlo len o ľahkú mŕtvicu, ukazuje aj fakt, že do sanitky prišiel herec sám. Záchranári ho len sprevádzali.



Zdroj: SITA.sk - Bolek Polívka skolaboval počas predstavenia, odviezla ho záchranka © SITA Všetky práva vyhradené.

Recenzia: DPOH zapĺňa biele miesto v našej histórii po dobrom a nežnom srdci, ktoré patrilo Bratislavčanke Alžbete Güntherovej-Mayerovej

