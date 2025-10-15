Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Gala    Hudba

15. októbra 2025

CHYSTÁ SA NAJVÄČŠIE ŠTUDENTSKÉ PODUJATIE ROKA: OBNOVENÁ BEÁNIA UK SPOJÍ VŠETKÝCH TRINÁSŤ FAKÚLT



Študenti a študentky najväčšej slovenskej univerzity po rokoch opäť organizujú Beániu UK, ktorá má ambíciu stať sa najväčším študentským podujatím roka 2025. Spoločná akcia študentov všetkých trinástich fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prinesie už budúcu stredu (22. októbra 2025 o 20.00 hod) do priestorov v A4 Studia mená ako Para, ADONXS s kapelou či DJ Milan Lieskovský.



CHYSTÁ SA NAJVÄČŠIE ŠTUDENTSKÉ PODUJATIE ROKA: OBNOVENÁ BEÁNIA UK SPOJÍ VŠETKÝCH TRINÁSŤ FAKÚLT

Kapela Para patrí medzi stálice slovenskej hudobnej scény, je známa najmä vďaka energickým vystúpeniam a chytľavým piesňam, z ktorých niektoré doslova zľudoveli. Dôkazom je aj ďalšie ocenenie SOZA za najhranejšiu skladbu v rozhlasovom vysielaní za pieseň To okolo nás.  V tomto roku oslávia tridsiate narodeniny kapely vypredaným koncertom „Brutálna oslava brutálnej zostavy.“ Ešte predtým rozhýbu ďalšiu generáciu fanúšikov na Beánii UK.

V A4 Studiu sa predstaví aj Adam Pavlovčin známy ako ADONXS a to v zostave s kapelou. ADONXS sa dostal do povedomia širšej verejnosti víťazstvom v siedmej sérii česko-slovenskej SuperStar. S pesničkou Kiss Kiss Goodbye reprezentoval Česko v súťaži Eurovision Song Contest 2025 a časopis Forbes ho zaradil do prestížneho zoznamu 30 pod 30. O párty do neskorých nočných hodín sa následne postará renomovaný producent a DJ Milan Lieskovský, ktorý hral s legendami ako Tiësto či Paul Van Dyk.

Iniciátormi Beánie UK sú študenti a študentky zo Študentskej časti Akademického senátu UK, ktorým s prípravou podujatia pomáha Univerzita Komenského v Bratislave a eventová agentúra PS:Events: „Myšlienka obnoviť tradíciu celouniverzitnej beánie vyplynula z diskusií počas minuloročného Konventu UK. Beánia UK ponúka spoločný priestor, kde sa študentky a študenti trinástich fakúlt môžu stretnúť, spoznať a zažiť univerzitu ako jednu veľkú rodinu,“ povedal podpredseda Akademického senátu UK a predseda Študentskej časti Akademického senátu UK Marek Mokoš.

Záštitu nad podujatím prevzal rektor UK Marek Števček: „ Na tejto beánii ma najviac teší, že ide o študentskú iniciatívu, ktorá spojí ľudí naprieč celou univerzitou. Aj vďaka tomu budete môcť stretnúť na jednom mieste študentov a študentky práva, trénerstva, medicíny, učiteľstva, jadrovej fyziky či niektorého zo stoviek ďalších študijných programov. Vítaní sú však aj ľudia z iných univerzít, ako aj absolventi a absolventky. Ja osobne si toto podujatie nenechám ujsť.“

 

Vstupenky sú dostupné prostredníctvom portálu inviton.eu na tomto linku: https://bit.ly/beaniaUK_2025 alebo priamo v mieste konania v A4 Studio na Trnavskej ceste 39 v Bratislave.


