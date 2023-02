Bolesť hlavy riešia Slováci najmä tabletkami. Treba ich však užívať s rozumom

21.2.2023 (SITA.sk) -Spotreba analgetík na predpis rastie. Kým v roku 2021 bolo podľa údajov VšZP predpísaných 1 880 893 balení liekov proti bolesti,. "Najviac poistencov, ktorým lekár počas minulého roka predpísal analgetiká, bolo z Prešovského, Žilinského a Košického kraja," spresňuje manažérka komunikácie VšZP Eva Peterová. VšZP na úhradu liekov proti bolesti na predpis minulý rok vynaložilaĽudia preferujú lieky, ktoré šetria tráviaci trakt, ženy dávajú prednosť takým, ktoré neobsahujú pridané farbivá, sledujú nežiaduce účinky či ľahkosť dávkovania. "Mnohé bolesti hlavy sú spôsobené nedostatkom relaxačných aktivít, zlým pitným režimom,, pracovným stresom, kolísaním hormónov, prejedaním, celkovým vyčerpaním, migrénou a ďalšími faktormi," vymenúva farmaceutka a riaditeľka odboru schvaľovacích činností Všeobecnej zdravotnej poisťovne Ľudmila Kraus.Niektoré lieky proti bolesti (analgetiká) indikuje výhradne lekár, iné sú voľne dostupné v lekárni. Napriek tomu, že každý človek má iný prah bolesti, vo všeobecnosti platí, že. "Kombinácia rôznych analgetík, zvýšenie počtu tabliet a, skôr sa prejavia nežiaduce účinky," upozorňuje Ľ. Kraus.Analgetiká sú však len. Ak bolesť dlhodobo pretrváva, treba hľadať spolu s lekárom príčinu bolesti. Bolesť sa nevyhýba ani budúcim mamičkám, ktoré by mali byť obzvlášť opatrné pri užívaní analgetík. "Ak si voľnopredajný prípravok na bolesť kupujete v lekárni, nezabudnite konzultovať s lekárnikom aktuálne chronické alebo akútne ochorenia, upozorniť na problémy so žalúdkom, pečeňou či obličkami," pripomína Ľ. Kraus.Úľavu od bolesti hlavy je možné hľadať aj. Pre fyzické aj duševné zdravie je spánok veľmi dôležitý. Kvalitu spánku je možné ovplyvniť k lepšiemu. Ak chcete dobre spať, je potrebné vyhnúť sa pred spaním konzumácii sacharidov a sladkostí, káve či čajom. Odporúča sa tiež spať v čo najtmavšej miestnosti bez svetla,. Dôležité je tiež nechodiť spávať príliš neskoro, zároveň ísť spať a vstávať vždy v rovnaký čas každý deň. Kvalitu spánku tiež zvýšite, ak pracovné povinnosti budete riešiť maximálne dve hodiny pred spánkom. Zabúdať netreba ani na kvalitný matrac. "Ak by sme predsa chceli siahnuť aspoň po nejakej efektívnej prírodnej liečbe, odporúčam pripraviť si čaj z byliniek ako je, poprípade aj ich kombináciu," dodáva Ľ. Kraus.O tom, že lieky na spanie by mali byť poslednou možnosťou riešenia tohto problému hovorí aj spánková poradkyňa Zuzana Guzmická v podcaste Všeobecne o zdraví , v ktorom ponúka aj tipy na skvalitnenie spánku.Tento článok nie je autorským obsahom SITAWebnoviny.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.