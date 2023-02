Čína chce zohrať rolu v mierovom urovnaní konfliktu na Ukrajine, podľa ministra zahraničia sa to môže vymknúť spod kontroly

Majú prestať hádzať vinu na Čínu

Zosúladili svoje zahraničné politiky

21.2.2023 (SITA.sk) - Čínsky minister zahraničných vecí, ktorého krajina poskytuje silnú politickú podporu Rusku v jeho invázii na Ukrajine, sa v utorok vyjadril, že Čína chce zohrať rolu pri ukončení konfliktu.Čchin Kang povedal účastníkom bezpečnostnej konferencie v Pekingu, že Čína sa obáva, že by sa takmer rok trvajúca vojna mohla ešte viac vystupňovať a vymknúť sa „spod kontroly“. Bude preto podľa neho ďalej vyzývať na mierové rokovania a poskytovať „čínsku múdrosť“ s cieľom priniesť politické urovnanie, skonštatoval.„Zároveň vyzývame relevantné krajiny, aby okamžite prestali prikladať do ohňa, prestali hádzať vinu na Čínu a prestali šíriť tvrdenia o Ukrajine dnes a Taiwane zajtra,“ vyjadril sa Čchin, zjavne odkazujúc na vojenskú pomoc poskytovanú Ukrajine Spojenými štátmi a ďalšími spojencami a tiež obavy, že sa Čína pripravuje na potvrdenie svojich vyhrážok a použitie sily na uplatnenie svojho deklarovaného nároku na Taiwan.Čína odmieta odsúdenie ruskej invázie či zverstiev páchaných proti ukrajinským civilistom a rázne kritizuje západné ekonomické sankcie voči Moskve. V súlade s ruskými naratívmi tiež dosiaľ neoznačila konflikt za inváziu.Čína a Rusko zosúladili svoje zahraničné politiky v protiklade ku Spojeným štátom a týždne pred inváziou na Ukrajinu ich lídri vyhlásili „neobmedzené“ partnerstvo. Peking tiež tvrdí, že Rusko k použitiu vojenskej sily vyprovokovalo rozširovanie Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) na východ.Napriek tomu Čchin zopakoval čínske tvrdenie, že „vždy zaujímali objektívny a nezaujatý postoj založený na merite veci“. „Čína je hlboko znepokojená možnou eskaláciou situácie a dokonca možnosťou, že by sa mohla vymknúť spod kontroly,“ vyjadril sa ďalej čínsky šéf diplomacie a dodal, že prezident Si Ťin-pching predložil návrhy, ktoré „zohrali zodpovednú a konštruktívnu rolu v uvoľnení situácie a deeskalácii krízy“. Neposkytol však žiadne podrobnosti.„Budeme naďalej podporovať mierové rokovania, poskytovať čínsku múdrosť pre politické urovnanie ukrajinskej krízy a pracovať s medzinárodnou komunitou na podpore dialógu a konzultácií s cieľom reagovať na obavy všetkých strán a hľadať spoločnú bezpečnosť,“ dodal.