Úspech nitrianskych hokejistov pokračuje, na Spiši zvíťazili aj v druhom finále

Podarilo sa im to, čo s Michalovcami

Spišiaci sa nevzdávajú

Tri úspešné série Nitry

21.4.2024 (SITA.sk) - Hokejisti Nitry zatiaľ dominujú finálovej sérii play-off extraligy, keďže po piatku zvíťazili na ľade Spišskej Novej Vsi aj v sobotu. V prvom súboji triumfovali 3:2 a v druhom dokonca 5:2, keď ešte pred polovicou duelu viedli už 4:0.Podaril sa im rovnaký husársky kúsok ako v semifinále proti Michalovciam, zo Zemplína po úvodných dvoch stretnutiach sa domov vracali tiež s dvoma víťazstvami.„Je to niečo, čo mnoho ľudí nečakalo. Snažili sme sa myslieť na zisk prvého bodu, potom na druhý zápas. Trochu sme si to možno skomplikovali, no bojovali sme a zvládli sme to," uviedol po druhom finálovom zápase útočník Jakub Lacka podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) . V sobotu strelil jen gól a pridal dve asistencie.Za stavu 0:3 arbitri neuznali zásah Juraja Majdana pre postavenie mimo hry. Podľa asistenta domáceho trénera Vladimíra Záborského úvod finále ovplyvnili niektoré veci, ktoré by sa nemali stávať.„V prvom zápase to bola nepotrestaná hokejka pri našom odvolaní brankára, teraz ofsajd, ktorý nás obral za stavu 0:3 o možný návrat do zápasu. Prehrali sme si to však sami našim výkonom. Vybrali sme si deň blbec vo veľmi nesprávny čas. Individuálne i tímovo sme podali podpriemerný výkon nehodný finálovej série. Vstup do zápasu bol dobrý a po kvalitnej presilovke sme získali momentum. Potom však prišli individuálne zlyhania a zo štyroch striel sme dostali tri góly. To bola tvrdá facka a už sme chytali zajaca za chvost. To isté sa nám stalo v šiestom semifinále v Košiciach a musíme na tom popracovať,“ priznal Záborský. Napriek tomu, že vo finálovej sérii sú „na koni" hráči Nitry, Spišiaci sa nevzdávajú.„Prehrávame 0:2, ale ešte to nič neznamená. Musíme zodvihnúť hlavy a vyhrať na ľade súpera. Séria pokračuje a na doterajšie zápasy sme už zabudli. Musíme myslieť na ten najbližší zápas a ísť si za svojim. Hráme dobrý hokej, ale musíme sa vyvarovať chýb, ktoré nás stoja náročné úsilie v podobe doháňania straty," uviedol útočník Michael Drábek podľa HockeySlovakia.sk.Aj Nitrania vedia, že ich cesta za vytúženým titulom zďaleka nie je úspešne ukončená.„Sú to stále iba dve výhry. Teraz sa spoliehame na podporu našich fanúšikov a domáce prostredie si užijeme. Pre nás sa v podstate nič nemení a do každého zápasu ideme bojovať a podať dobrý výkon. Atmosféra bude neskutočná a očakávam, že spadne štadión," dodal Lacka. Hokejisti Nitry majú za sebou vo vyraďovacej časti už tri úspešné série. V kvalifikácii o postup do štvrťfinále vyradili Trenčín, nasledoval Poprad a potom Michalovce, teda prvý a druhý tím tabuľky po základnej časti. A teraz majú šancu na to, aby prešli aj cez tretí.„Dobre sa to počúva, ale šport je zradný a teraz ešte nemožno nič hodnotiť. Sme nastavení tak, že ideme od zápasu k zápasu. Keď driete 60 minút, tak sa to pozitívne prejaví. Hokej je krásny šport, ale 2:0 ešte nič neznamená. Potrebujete štyri kroky a musíme pokračovať v tom, čím sa prezentujeme v tomto play-off. Doma nás čaká veľký 'randál' a musíme sa na to pripraviť," zhodnotil nitriansky gólman Libor Kašík.Tretí zápas finálovej série je pod Zoborom na programe v utorok a štvrtý v stredu.