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11. júna 2026

Boli veci, pri ktorých sa dalo na neho spoľahnúť, ale spravil aj kroky, ktoré boli veľmi kontroverzné, hovorí Galko o Borisovi Kollárovi – VIDEO



Keby sa Sme rodina dostala do parlamentu, určite by sa s nimi Demokrati rozprávali o tom, či vedia nájsť možnosti spolupráce, vyjadril sa Ľubomír Galko. Opozičný poslanec



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66e042ffc012a159485228 676x450 11.6.2026 (SITA.sk) - Keby sa Sme rodina dostala do parlamentu, určite by sa s nimi Demokrati rozprávali o tom, či vedia nájsť možnosti spolupráce, vyjadril sa Ľubomír Galko.


Opozičný poslanec Ľubomír Galko (Demokrati) sa vyjadril o tom, či si vie predstaviť spoluprácu s hnutím Sme rodina, ak by do neho vstúpili Richard Sulík a Jana Bittó Cigániková.

„Bez ohľadu na to, či Richard Sulík a Jana Bittó Cigániková do Sme rodiny vstúpia či nevstúpia, my máme záväzné stanovisko Demokratov, kde sme vylúčili len strany Smer, Hlas, SNS a Republika. Z toho explicitne vyplýva, že žiadna iná strana nie je na tom zozname nežiadúcich partnerov, ktorých by sme odmietli,“ uviedol Galko pre SITA.

Dodal, že keby sa subjekt Sme rodina dostal do parlamentu, určite by sa Demokrati s nimi rozprávali o tom, či vedia nájsť možnosti spolupráce. Politik však súčasne zdôraznil, že ich najbližším spoločným partnerom zostáva naďalej Progresívne Slovensko, SaS a KDH.

Voliči, ktorí skresľujú prieskumy


Galko sa nedávno na sociálnej sieti vyjadril k tomu, že je množstvo takých voličov, ktorí si dodnes myslia, že Sulík a Bittó Cigániková sú ešte stále súčasťou SaS. Bývalý líder liberálov a zakladateľ strany sa rozhodol definitívne odísť pre výrazný hodnotový posun SaS, s ktorým sa nestotožňoval. K jeho rozhodnutiu prispelo aj to, že vedenie strany s ním nepočítalo na kandidátke pre ďalšie parlamentné voľby a koncom apríla pristúpilo aj k vylúčeniu Jany Bittó Cigánikovej.




Galko v tejto súvislosti prekvapil informáciou, že aj o ňom si niektorí dodnes myslia, že je ešte stále súčasťou SaS. „Aj napríklad v mojom prípade, napočudovanie – ja som odišiel z SaS v roku 2019 - a ešte aj teraz sa mi stane, že mi niekto, kto aspoň trošku musí politiku sledovať, lebo sa pohybuje na sociálnej sieti; napíše mi, že čo to tam v tej SaS stvárate,“ hovorí politik.

Podľa Galka práve títo voliči, ktorí si myslia, že Sulík aj Bittó Cigániková sú ešte stále v SaS, skresľujú prieskumy. „Tí, dnes, keď sa ich v prieskume niekto pýta, koho budú voliť, automaticky odpovedia bez rozmýšľania, že SaS. Lebo si myslia, že Sulík je stále tam. Týchto voličov dnes prieskumy vykazujú ako voličov SaS, no vo voľbách alebo tesne pred nimi to bude úplne inak,“ myslí si opozičný poslanec.

Galko zároveň predikuje, že Sulík program SaS významným spôsobom pravicovo a ekonomicky podkope programom, ktorý pripraví pre Sme rodina.

Boris Kollár ako koaličný partner


Napokon sme sa opozičného poslanca pýtali, ako vníma Borisa Kollára ako budúceho koaličného partnera.

„Boris Kollár má za sebou určitú stopu z vlády z roku 2020 a 2023. Boli veci, pri ktorých sa dalo na neho spoľahnúť, ale boli tam kroky, ktoré boli veľmi kontroverzné," skonštatoval Galko. Spomenul napríklad kroky vtedajšej vlády pri téme činnosti orgánov činných v trestnom konaní, vydávania poslancov, či paragrafu 363, ktoré Kollár nepodporil.



Zdroj: SITA.sk - Boli veci, pri ktorých sa dalo na neho spoľahnúť, ale spravil aj kroky, ktoré boli veľmi kontroverzné, hovorí Galko o Borisovi Kollárovi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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