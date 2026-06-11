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11. júna 2026
Ministerstvo investícií podporí obnovu historického kaštieľa v Dubnici nad Váhom takmer dvoma miliónmi eur
Tagy: Dubnický kaštieľ
Mesto Dubnica nad Váhom doteraz predložilo deväť projektových žiadostí v celkovej hodnote viac ako 7 miliónov eur, pričom tri projekty už získali financovanie vo výške približne 2,6 milióna ...
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11.6.2026 (SITA.sk) - Mesto Dubnica nad Váhom doteraz predložilo deväť projektových žiadostí v celkovej hodnote viac ako 7 miliónov eur, pričom tri projekty už získali financovanie vo výške približne 2,6 milióna eur.
Historický kaštieľ v Dubnici nad Váhom čaká rozsiahla obnova. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podporí projekt z Programu Slovensko sumou takmer dva milióny eur. Financie budú využité na komplexnú rekonštrukciu východného krídla renesančno-barokového kaštieľa, ktorý patrí medzi významné národné kultúrne pamiatky Slovenska.
„Tento projekt v hodnote takmer dvoch miliónov eur je ukážkou zmysluplného využívania európskych zdrojov a zároveň výsledkom veľmi dobrej spolupráce medzi mestom a naším rezortom. Som veľmi rád, že tieto projekty napredujú a že sa nám darí zrýchľovať čerpanie eurofondov na Slovensku. Obyvatelia Dubnice nad Váhom sa môžu naozaj tešiť na výsledok, ktorý bude dôstojný a hodnotný pre celé mesto,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ.
Projekt zahŕňa rekonštrukciu strechy, fasády, historických architektonických prvkov a technickej infraštruktúry vrátane odvodnenia a úprav nádvoria. Obnova sa dotkne aj priľahlého verejného priestoru. Revitalizáciou prejde park J. B. Magina, obnovia sa chodníky, modernizuje verejné osvetlenie a upraví sa aj Námestie svätého Jakuba, ktoré tvorí vstupnú bránu do areálu kaštieľa.
Podľa MIRRI prispeje investícia nielen k zachovaniu vzácnej kultúrnej pamiatky, ale aj k vytvoreniu kvalitnejšieho a bezpečnejšieho verejného priestoru pre obyvateľov mesta. Obnovené priestory kaštieľa budú môcť v budúcnosti slúžiť na kultúrne, spoločenské a vzdelávacie aktivity.
Mesto Dubnica nad Váhom doteraz predložilo deväť projektových žiadostí v celkovej hodnote viac ako 7 miliónov eur, pričom tri projekty už získali financovanie vo výške približne 2,6 milióna eur. „Tento kaštieľ patrí medzi najväčšie v strednej Európe a vyžaduje si rozsiahle finančné investície. Aj preto sme práce rozdelili do viacerých etáp, aby sme ho mohli postupne dostať do čo najlepšej kondície a raz ho plnohodnotne využívať – či už ako múzeum, alebo ako priestor pre kultúrne a spoločenské podujatia,“ uviedol primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf.
Podľa rezortu investície do kultúrneho dedičstva podporujú nielen ochranu historických hodnôt, ale aj rozvoj cestovného ruchu a regionálnej ekonomiky. Obnovený kaštieľ by sa mal stať prirodzeným centrom stretávania obyvateľov a návštevníkov regiónu.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo investícií podporí obnovu historického kaštieľa v Dubnici nad Váhom takmer dvoma miliónmi eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Historický kaštieľ v Dubnici nad Váhom čaká rozsiahla obnova. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podporí projekt z Programu Slovensko sumou takmer dva milióny eur. Financie budú využité na komplexnú rekonštrukciu východného krídla renesančno-barokového kaštieľa, ktorý patrí medzi významné národné kultúrne pamiatky Slovenska.
„Tento projekt v hodnote takmer dvoch miliónov eur je ukážkou zmysluplného využívania európskych zdrojov a zároveň výsledkom veľmi dobrej spolupráce medzi mestom a naším rezortom. Som veľmi rád, že tieto projekty napredujú a že sa nám darí zrýchľovať čerpanie eurofondov na Slovensku. Obyvatelia Dubnice nad Váhom sa môžu naozaj tešiť na výsledok, ktorý bude dôstojný a hodnotný pre celé mesto,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ.
Revitalizáciou prejde aj park
Projekt zahŕňa rekonštrukciu strechy, fasády, historických architektonických prvkov a technickej infraštruktúry vrátane odvodnenia a úprav nádvoria. Obnova sa dotkne aj priľahlého verejného priestoru. Revitalizáciou prejde park J. B. Magina, obnovia sa chodníky, modernizuje verejné osvetlenie a upraví sa aj Námestie svätého Jakuba, ktoré tvorí vstupnú bránu do areálu kaštieľa.
Podľa MIRRI prispeje investícia nielen k zachovaniu vzácnej kultúrnej pamiatky, ale aj k vytvoreniu kvalitnejšieho a bezpečnejšieho verejného priestoru pre obyvateľov mesta. Obnovené priestory kaštieľa budú môcť v budúcnosti slúžiť na kultúrne, spoločenské a vzdelávacie aktivity.
Kaštieľ si vyžaduje rozsiahle investície
Mesto Dubnica nad Váhom doteraz predložilo deväť projektových žiadostí v celkovej hodnote viac ako 7 miliónov eur, pričom tri projekty už získali financovanie vo výške približne 2,6 milióna eur. „Tento kaštieľ patrí medzi najväčšie v strednej Európe a vyžaduje si rozsiahle finančné investície. Aj preto sme práce rozdelili do viacerých etáp, aby sme ho mohli postupne dostať do čo najlepšej kondície a raz ho plnohodnotne využívať – či už ako múzeum, alebo ako priestor pre kultúrne a spoločenské podujatia,“ uviedol primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf.
Podľa rezortu investície do kultúrneho dedičstva podporujú nielen ochranu historických hodnôt, ale aj rozvoj cestovného ruchu a regionálnej ekonomiky. Obnovený kaštieľ by sa mal stať prirodzeným centrom stretávania obyvateľov a návštevníkov regiónu.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo investícií podporí obnovu historického kaštieľa v Dubnici nad Váhom takmer dvoma miliónmi eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dubnický kaštieľ
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