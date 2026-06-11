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11. júna 2026
Mestu Prešov sa nepodarilo predať podiel vo futbalovom Tatrane, záväzky klubu presahujú milión eur
Mestské zastupiteľstvo v Prešove schválilo návrh na vykonanie dôslednej kontroly hospodárenia FC Tatran Prešov za obdobie rokov 2022 až 2025. Mesto Prešov si po neúspešnom pokuse o predaj ...
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11.6.2026 (SITA.sk) - Mestské zastupiteľstvo v Prešove schválilo návrh na vykonanie dôslednej kontroly hospodárenia FC Tatran Prešov za obdobie rokov 2022 až 2025.
Mesto Prešov si po neúspešnom pokuse o predaj väčšinového podielu vo futbalovom klube FC Tatran Prešov zatiaľ ponechá kontrolu nad spoločnosťou a zameria sa na jej ekonomické ozdravenie. Rozhodli o tom poslanci Mestského zastupiteľstva v Prešove na stredajšom mimoriadnom zasadnutí, na ktorom zároveň poverili primátora mesta rokovať s potenciálnymi záujemcami o vstup do klubu. Zastupiteľstvo tiež odsúhlasilo zmeny v akciovej spoločnosti, v ktorej skončili najvyšší členovia predstavenstva.
Poslanci sa zaoberali aktuálnou ekonomickou situáciou klubu po tom, ako sa do obchodnej verejnej súťaže na predaj 89,6-percentného podielu mesta neprihlásil žiadny záujemca.
Predseda predstavenstva FC Tatran Prešov Vlastislav Laskovský informoval, že záväzky klubu k dnešnému dňu dosahujú približne 1,25 milióna eur. Z tejto sumy predstavujú podľa jeho slov 225-tisíc eur záväzky voči manažmentu, zvyšok sú záväzky z obchodnej a športovej činnosti vrátane miezd hráčov za apríl, máj a jún. „Mesačné náklady na hráčov sa pohybovali na úrovni 150-tisíc až 160-tisíc eur,“ priznal Laskovský s tým, že počet hráčov bol vysoký, keď v dôsledku viacerých dlhodobých zranení presiahol tri desiatky.
Laskovský naznačil aj problémy s firmou zabezpečujúcou účtovníctvo futbalového klubu, ktorú od tohto roku nahradila nová. Ako doplnil primátor Prešova František Oľha, klub vypovedal zmluvu externej účtovnej spoločnosti a presúva účtovníctvo pod vlastnú kontrolu. „Spoločnosť nám odmietala vydať účtovné doklady za rok 2024. Až keď sme avizovali možnosť vymáhania dokumentov exekučnou cestou, začala komunikovať a pripravuje odovzdanie podkladov,“ uviedol.
Oľha zároveň pripustil nedostatky v kontrolných mechanizmoch. Podľa neho sa ukazuje, že dohľad nad klubom by mali vykonávať odborní zamestnanci mesta a nie poslanci pôsobiaci v dozornej rade. Pripomenul tiež, že mesto plánovalo vyhlásiť súťaž na predaj podielu už na jeseň minulého roka, no komplikovaná situácia v účtovníctve a evidencii dokumentov tento proces sťažovala.
Mesto tak klub predávalo v nevýhodnej situácii po zostupe z najvyššej súťaže. Primátor nevylúčil, že neúspech verejnej súťaže mohol súvisieť aj s obchodnou stratégiou potenciálnych investorov. Podľa jeho slov sa po skončení súťaže objavili viaceré výzvy na priame rokovania. „Vedia, že klub je v problémoch a samospráva nemá peniaze, preto tlačia na cenu. Je to normálna obchodná taktika. Stačil jeden gól, ktorým by sa Tatran udržal v prvej lige a záujemcovia by možno boli,“ skonštatoval primátor na margo neúspešnej súťaže.
Podľa viceprimátora a mestského poslanca Martina Ďurišina bolo správnym rozhodnutím, že mesto v minulosti prevzalo klub od podnikateľa Miroslava Remetu a zachránilo značku Tatrana, no súčasná situácia je podľa neho veľmi vážna.
„Dnes sme v situácii, ktorá je zlá a možno ešte horšia ako bola vtedy. Nepočúva sa to dobre, pretože je to stopercentná mestská firma a je len na nás, ako sa s tým vysporiadame,“ uviedol Ďurišin. Zároveň spochybnil prudké zhoršenie ekonomických ukazovateľov v krátkom časovom období. „Nejde mi do hlavy, ako je možné, že pri licenčnom konaní k 31. marcu bol Tatran účtovne v pluse a dnes, len o pár mesiacov neskôr, je v takýchto ekonomických problémoch,“ zdôraznil viceprimátor.
Poslanec Lukáš Anderko navrhol, aby mesto už neopakovalo obchodnú verejnú súťaž a poverilo primátora priamymi rokovaniami o predaji klubu. Poslanci napokon schválili uznesenie, ktorým poverili primátora pristúpiť ku krokom smerujúcim k ozdraveniu a stabilizácii spoločnosti FC Tatran Prešov.
Súčasťou opatrení má byť zabezpečenie financovania, nastavenie ekonomických, organizačných a manažérskych zmien a vytvorenie podmienok na riadne fungovanie klubu. Zároveň ho poverili rokovať s potenciálnymi záujemcami o kúpu akcií. Uznesenie podporilo všetkých 24 prítomných poslancov.
Zastupiteľstvo zároveň schválilo návrh poslanca Mariána Damankoša na vykonanie dôslednej kontroly hospodárenia FC Tatran Prešov za obdobie rokov 2022 až 2025. Kontrola má zahŕňať analýzu zodpovednosti za vznik aktuálnych záväzkov, preverenie záväzkov voči manažmentu a posúdenie efektívnosti nakladania s majetkom mesta. Výsledky majú byť predložené na septembrové rokovanie zastupiteľstva.
Počas rokovania sa funkcie predsedu predstavenstva FC Tatran Prešov verejne vzdal Vlastislav Laskovský. Poslanci jeho odstúpenie vzali na vedomie a následne za nového predsedu predstavenstva zvolili primátora Františka Oľhu, ktorý sa má funkcie ujať po doručení abdikácie Laskovského. Za jeho zvolenie hlasovalo 19 poslancov, jeden bol proti a štyria nehlasovali. Z vyjadrení vyplýva, že má ísť o dočasné riešenie a v blízkej dobe má byť známy nový predseda predstavenstva akciovej spoločnosti.
Mestské zastupiteľstvo zároveň schválilo aj zmeny stanov spoločnosti, ktoré znižujú počet členov predstavenstva a dozornej rady. Radnica tým chce podľa predloženého materiálu prispieť k zefektívneniu riadenia a stabilizácii fungovania klubu po športovo aj ekonomicky náročnom období. Z predstavenstva okrem Laskovského odstúpili aj jeho podpredseda a mestský poslanec Stanislav Šesták a Milan Mazar.
Počet členov predstavenstva znížili poslanci z piatich na troch. Zároveň sa z osem na päť znížil aj počet členov dozornej rady. Odvolaní z dozornej rady boli Vladimír Hirka, Jiří Ballarin, Peter Blaško a Peter Kušnír. Novým členom kontrolného orgánu spoločnosti sa stal Marek Číž ako zástupca fanklubu Ultras Tatran 1898.
Zdroj: SITA.sk - Mestu Prešov sa nepodarilo predať podiel vo futbalovom Tatrane, záväzky klubu presahujú milión eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Mesto Prešov si po neúspešnom pokuse o predaj väčšinového podielu vo futbalovom klube FC Tatran Prešov zatiaľ ponechá kontrolu nad spoločnosťou a zameria sa na jej ekonomické ozdravenie. Rozhodli o tom poslanci Mestského zastupiteľstva v Prešove na stredajšom mimoriadnom zasadnutí, na ktorom zároveň poverili primátora mesta rokovať s potenciálnymi záujemcami o vstup do klubu. Zastupiteľstvo tiež odsúhlasilo zmeny v akciovej spoločnosti, v ktorej skončili najvyšší členovia predstavenstva.
Poslanci sa zaoberali aktuálnou ekonomickou situáciou klubu po tom, ako sa do obchodnej verejnej súťaže na predaj 89,6-percentného podielu mesta neprihlásil žiadny záujemca.
Počet hráčov presiahol tri desiatky
Predseda predstavenstva FC Tatran Prešov Vlastislav Laskovský informoval, že záväzky klubu k dnešnému dňu dosahujú približne 1,25 milióna eur. Z tejto sumy predstavujú podľa jeho slov 225-tisíc eur záväzky voči manažmentu, zvyšok sú záväzky z obchodnej a športovej činnosti vrátane miezd hráčov za apríl, máj a jún. „Mesačné náklady na hráčov sa pohybovali na úrovni 150-tisíc až 160-tisíc eur,“ priznal Laskovský s tým, že počet hráčov bol vysoký, keď v dôsledku viacerých dlhodobých zranení presiahol tri desiatky.
Laskovský naznačil aj problémy s firmou zabezpečujúcou účtovníctvo futbalového klubu, ktorú od tohto roku nahradila nová. Ako doplnil primátor Prešova František Oľha, klub vypovedal zmluvu externej účtovnej spoločnosti a presúva účtovníctvo pod vlastnú kontrolu. „Spoločnosť nám odmietala vydať účtovné doklady za rok 2024. Až keď sme avizovali možnosť vymáhania dokumentov exekučnou cestou, začala komunikovať a pripravuje odovzdanie podkladov,“ uviedol.
Oľha zároveň pripustil nedostatky v kontrolných mechanizmoch. Podľa neho sa ukazuje, že dohľad nad klubom by mali vykonávať odborní zamestnanci mesta a nie poslanci pôsobiaci v dozornej rade. Pripomenul tiež, že mesto plánovalo vyhlásiť súťaž na predaj podielu už na jeseň minulého roka, no komplikovaná situácia v účtovníctve a evidencii dokumentov tento proces sťažovala.
Mesto tak klub predávalo v nevýhodnej situácii po zostupe z najvyššej súťaže. Primátor nevylúčil, že neúspech verejnej súťaže mohol súvisieť aj s obchodnou stratégiou potenciálnych investorov. Podľa jeho slov sa po skončení súťaže objavili viaceré výzvy na priame rokovania. „Vedia, že klub je v problémoch a samospráva nemá peniaze, preto tlačia na cenu. Je to normálna obchodná taktika. Stačil jeden gól, ktorým by sa Tatran udržal v prvej lige a záujemcovia by možno boli,“ skonštatoval primátor na margo neúspešnej súťaže.
Ozdravenie a rokovanie o predaji
Podľa viceprimátora a mestského poslanca Martina Ďurišina bolo správnym rozhodnutím, že mesto v minulosti prevzalo klub od podnikateľa Miroslava Remetu a zachránilo značku Tatrana, no súčasná situácia je podľa neho veľmi vážna.
„Dnes sme v situácii, ktorá je zlá a možno ešte horšia ako bola vtedy. Nepočúva sa to dobre, pretože je to stopercentná mestská firma a je len na nás, ako sa s tým vysporiadame,“ uviedol Ďurišin. Zároveň spochybnil prudké zhoršenie ekonomických ukazovateľov v krátkom časovom období. „Nejde mi do hlavy, ako je možné, že pri licenčnom konaní k 31. marcu bol Tatran účtovne v pluse a dnes, len o pár mesiacov neskôr, je v takýchto ekonomických problémoch,“ zdôraznil viceprimátor.
Poslanec Lukáš Anderko navrhol, aby mesto už neopakovalo obchodnú verejnú súťaž a poverilo primátora priamymi rokovaniami o predaji klubu. Poslanci napokon schválili uznesenie, ktorým poverili primátora pristúpiť ku krokom smerujúcim k ozdraveniu a stabilizácii spoločnosti FC Tatran Prešov.
Súčasťou opatrení má byť zabezpečenie financovania, nastavenie ekonomických, organizačných a manažérskych zmien a vytvorenie podmienok na riadne fungovanie klubu. Zároveň ho poverili rokovať s potenciálnymi záujemcami o kúpu akcií. Uznesenie podporilo všetkých 24 prítomných poslancov.
Má sa vykonať dôsledná kontrola
Zastupiteľstvo zároveň schválilo návrh poslanca Mariána Damankoša na vykonanie dôslednej kontroly hospodárenia FC Tatran Prešov za obdobie rokov 2022 až 2025. Kontrola má zahŕňať analýzu zodpovednosti za vznik aktuálnych záväzkov, preverenie záväzkov voči manažmentu a posúdenie efektívnosti nakladania s majetkom mesta. Výsledky majú byť predložené na septembrové rokovanie zastupiteľstva.
Počas rokovania sa funkcie predsedu predstavenstva FC Tatran Prešov verejne vzdal Vlastislav Laskovský. Poslanci jeho odstúpenie vzali na vedomie a následne za nového predsedu predstavenstva zvolili primátora Františka Oľhu, ktorý sa má funkcie ujať po doručení abdikácie Laskovského. Za jeho zvolenie hlasovalo 19 poslancov, jeden bol proti a štyria nehlasovali. Z vyjadrení vyplýva, že má ísť o dočasné riešenie a v blízkej dobe má byť známy nový predseda predstavenstva akciovej spoločnosti.
Mestské zastupiteľstvo zároveň schválilo aj zmeny stanov spoločnosti, ktoré znižujú počet členov predstavenstva a dozornej rady. Radnica tým chce podľa predloženého materiálu prispieť k zefektívneniu riadenia a stabilizácii fungovania klubu po športovo aj ekonomicky náročnom období. Z predstavenstva okrem Laskovského odstúpili aj jeho podpredseda a mestský poslanec Stanislav Šesták a Milan Mazar.
Počet členov predstavenstva znížili poslanci z piatich na troch. Zároveň sa z osem na päť znížil aj počet členov dozornej rady. Odvolaní z dozornej rady boli Vladimír Hirka, Jiří Ballarin, Peter Blaško a Peter Kušnír. Novým členom kontrolného orgánu spoločnosti sa stal Marek Číž ako zástupca fanklubu Ultras Tatran 1898.
Zdroj: SITA.sk - Mestu Prešov sa nepodarilo predať podiel vo futbalovom Tatrane, záväzky klubu presahujú milión eur © SITA Všetky práva vyhradené.
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