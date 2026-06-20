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20. júna 2026
Bolívijský rezident vyhlásil výnimočný stav a nasadil políciu proti opozičným blokádam ciest
Po viac ako šiestich týždňoch protestov chce vláda obnoviť dodávky palív, potravín a liekov do miest. Bolívijský prezident Rodrigo Paz vyhlásil v sobotu 90-dňový ...
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Bolívijský prezident Rodrigo Paz vyhlásil v sobotu 90-dňový výnimočný stav a nariadil bezpečnostným zložkám odstrániť protivládne cestné blokády, ktoré už viac ako šesť týždňov ochromujú krajinu.
Protesty organizované odbormi, domorodými skupinami a pestovateľmi koky spôsobili vážne výpadky v zásobovaní.
Zákon v plnej sile
Viaceré mestá čelia nedostatku palív, potravín a liekov, pričom hospodárske škody dosahujú miliardy dolárov.
Prezident vo večernom televíznom prejave varoval demonštrantov, že budú čeliť „plnej sile zákona“. Výnimočný stav obmedzuje právo na protest a umožňuje nasadenie armády na území krajiny.
„Bolívijčania nemôžu byť naďalej rukojemníkmi blokád, ktoré im bránia pracovať, študovať, dostať sa k zdravotnej starostlivosti a zabezpečiť potraviny pre svoje rodiny,“ uviedol Paz. Dodal, že cieľom opatrenia nie je obmedziť bežný život, ale „obnoviť normálny stav“.
Krátko po jeho prejave začali policajné jednotky za podpory buldozérov odstraňovať zátarasy v meste El Alto pri metropole La Paz.
Prezident musí odstúpiť
Napriek dohode vlády s jedným z najväčších odborových zväzov zostáva v krajine viac ako 40 významných blokád.
Časť protestujúcich naďalej požaduje odstúpenie prezidenta a zrušenie jeho ekonomických reforiem.
Vláda z organizovania nepokojov obviňuje bývalého prezidenta Eva Moralesa, ktorý sa skrýva pred úradmi a všetky obvinenia odmieta.
Zdroj: SITA.sk - Bolívijský rezident vyhlásil výnimočný stav a nasadil políciu proti opozičným blokádam ciest © SITA Všetky práva vyhradené.
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