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20. júna 2026
SaS odštartovala vo Vyšnom Nemeckom 30-dňovú cestu po Slovensku, diaľnica na Zemplín bude medzi prioritami
Predseda SaS Gröhling zdôraznil, že rozvoj východného Slovenska je podmienený kvalitnou dopravnou infraštruktúrou. Výstavba diaľnice na Zemplín bude jednou z hlavných priorít strany Sloboda a ...
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20.6.2026 (SITA.sk) - Predseda SaS Gröhling zdôraznil, že rozvoj východného Slovenska je podmienený kvalitnou dopravnou infraštruktúrou.
Výstavba diaľnice na Zemplín bude jednou z hlavných priorít strany Sloboda a Solidarita (SaS) v budúcom programovom vyhlásení vlády. Predseda strany Branislav Gröhling to vyhlásil v sobotu vo Vyšnom Nemeckom, kde liberáli odštartovali 30-dňovú cestu po Slovensku.
Počas nej chce navštíviť 251 obcí vo všetkých ôsmich krajoch a diskutovať s obyvateľmi o problémoch jednotlivých regiónov. Gröhling uviedol, že verejnú diskusiu v súčasnosti často prekrývajú politické konflikty, zatiaľ čo každodenné problémy ľudí zostávajú bokom. „Chceme hovoriť o konkrétnych riešeniach, nie o politickom kriku,“ vyhlásil.
Predseda SaS zdôraznil, že rozvoj východného Slovenska je podmienený kvalitnou dopravnou infraštruktúrou. Podľa neho práve dostupnosť regiónov rozhoduje o príchode investorov, vzniku pracovných miest a raste miezd. „Nie je možné, aby cesta do tohto regiónu stále znamenala niekoľkohodinové cestovanie a aby ľudia odchádzali len preto, že štát dlhodobo zanedbáva infraštruktúru,“ povedal.
Gröhling zároveň kritizoval nečinnosť politikov pochádzajúcich z východného Slovenska, ktorí sú podľa neho dlhodobo súčasťou vládnej moci. Spomenul pritom predsedu Hlasu-SD a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, predsedu Národnej rady Richarda Rašiho a poslanca Smeru Viliama Záhorčáka.
„Neurobili absolútne nič. Výsledkom je, že diaľnica na Zemplín stále nestojí,“ uviedol s tým, že SaS bude výstavbu tejto komunikácie považovať za jednu zo svojich podmienok pri tvorbe budúceho programového vyhlásenia vlády.
Dopravný expert SaS Peter Báthory pripomenul, že o výstavbe diaľnice na Zemplín sa hovorí takmer dve desaťročia. „Máme dosť prázdnych sľubov a odkladaných termínov. Prvé uznesenie o výstavbe diaľnice na Zemplín bolo prijaté ešte v roku 2007 v Sobranciach. Nasledovali ďalšie záväzky, ďalšie termíny a ďalšie vyhlásenia. Dnes je rok 2026 a región stále čaká. To nie je problém plánov, ale politickej vôle,“ uviedol Peter Báthory.
Podľa neho je potrebné dokončiť aj ďalšie strategické cestné spojenia vrátane rýchlostných ciest R4 a R2 a zároveň zefektívniť financovanie dopravných projektov. Kritizoval vysoké náklady na výstavbu diaľnic na Slovensku a pomalé tempo ich realizácie.
Po tlačovej konferencii vo Vyšnom Nemeckom absolvovali predstavitelia SaS symbolický beh za diaľnicu na Zemplín, ktorým chceli upozorniť na dlhodobo neriešený stav dopravnej infraštruktúry v regióne.
Zdroj: SITA.sk - SaS odštartovala vo Vyšnom Nemeckom 30-dňovú cestu po Slovensku, diaľnica na Zemplín bude medzi prioritami © SITA Všetky práva vyhradené.
Výstavba diaľnice na Zemplín bude jednou z hlavných priorít strany Sloboda a Solidarita (SaS) v budúcom programovom vyhlásení vlády. Predseda strany Branislav Gröhling to vyhlásil v sobotu vo Vyšnom Nemeckom, kde liberáli odštartovali 30-dňovú cestu po Slovensku.
Počas nej chce navštíviť 251 obcí vo všetkých ôsmich krajoch a diskutovať s obyvateľmi o problémoch jednotlivých regiónov. Gröhling uviedol, že verejnú diskusiu v súčasnosti často prekrývajú politické konflikty, zatiaľ čo každodenné problémy ľudí zostávajú bokom. „Chceme hovoriť o konkrétnych riešeniach, nie o politickom kriku,“ vyhlásil.
Rozvoj je podmienený dopravou
Predseda SaS zdôraznil, že rozvoj východného Slovenska je podmienený kvalitnou dopravnou infraštruktúrou. Podľa neho práve dostupnosť regiónov rozhoduje o príchode investorov, vzniku pracovných miest a raste miezd. „Nie je možné, aby cesta do tohto regiónu stále znamenala niekoľkohodinové cestovanie a aby ľudia odchádzali len preto, že štát dlhodobo zanedbáva infraštruktúru,“ povedal.
Gröhling zároveň kritizoval nečinnosť politikov pochádzajúcich z východného Slovenska, ktorí sú podľa neho dlhodobo súčasťou vládnej moci. Spomenul pritom predsedu Hlasu-SD a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, predsedu Národnej rady Richarda Rašiho a poslanca Smeru Viliama Záhorčáka.
„Neurobili absolútne nič. Výsledkom je, že diaľnica na Zemplín stále nestojí,“ uviedol s tým, že SaS bude výstavbu tejto komunikácie považovať za jednu zo svojich podmienok pri tvorbe budúceho programového vyhlásenia vlády.
Symbolický beh za diaľnicu
Dopravný expert SaS Peter Báthory pripomenul, že o výstavbe diaľnice na Zemplín sa hovorí takmer dve desaťročia. „Máme dosť prázdnych sľubov a odkladaných termínov. Prvé uznesenie o výstavbe diaľnice na Zemplín bolo prijaté ešte v roku 2007 v Sobranciach. Nasledovali ďalšie záväzky, ďalšie termíny a ďalšie vyhlásenia. Dnes je rok 2026 a región stále čaká. To nie je problém plánov, ale politickej vôle,“ uviedol Peter Báthory.
Podľa neho je potrebné dokončiť aj ďalšie strategické cestné spojenia vrátane rýchlostných ciest R4 a R2 a zároveň zefektívniť financovanie dopravných projektov. Kritizoval vysoké náklady na výstavbu diaľnic na Slovensku a pomalé tempo ich realizácie.
Po tlačovej konferencii vo Vyšnom Nemeckom absolvovali predstavitelia SaS symbolický beh za diaľnicu na Zemplín, ktorým chceli upozorniť na dlhodobo neriešený stav dopravnej infraštruktúry v regióne.
Zdroj: SITA.sk - SaS odštartovala vo Vyšnom Nemeckom 30-dňovú cestu po Slovensku, diaľnica na Zemplín bude medzi prioritami © SITA Všetky práva vyhradené.
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