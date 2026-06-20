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20. júna 2026
Slovensko neplatí cenu jednej zlej sezóny. KDH skritizovalo 15 rokov vládnutia Roberta Fica
Vlády Roberta Fica priviedli Slovensko za 15 rokov do spoločenského a ekonomického úpadku, skonštatovala Rada KDH. Slovensko je po rokoch vlád
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20.6.2026 (SITA.sk) - Vlády Roberta Fica priviedli Slovensko za 15 rokov do spoločenského a ekonomického úpadku, skonštatovala Rada KDH.
Slovensko je po rokoch vlád Roberta Fica v rozklade, čo vidno na rastúcej nedôvere ľudí v štát, problémoch v zdravotníctve a oslabenej schopnosti verejných inštitúcií riešiť reálne potreby občanov. Konštatuje to celoslovenská Rada Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), ktorá v sobotu prijala politické uznesenia k stavu krajiny, zdravotníctvu aj ekonomickej bezpečnosti Slovenska.
Predseda KDH Milan Majerský po rokovaní rady povedal, že Slovensko dnes neplatí cenu jednej zlej sezóny, ale dlhoročného vládnutia Roberta Fica, ktoré krajinu oslabilo ekonomicky, spoločensky aj inštitucionálne.
„Rada KDH konštatuje, že vlády Roberta Fica priviedli Slovensko za 15 rokov do spoločenského a ekonomického úpadku. Priniesli zdražovanie, vyššie dane, demontáž právneho štátu, oslabenie Slovenska v EÚ a NATO a pokles dôvery občanov v štát. Slovensko nemôže pokračovať v politike, ktorá ľuďom zhoršuje život, berie im istoty a oslabuje našu krajinu doma aj v zahraničí,“ povedal Majerský.
Zároveň podotkol, že KDH navrhuje v parlamente riešenia. „Napríklad na ostatnej parlamentnej schôdzi to boli návrhy na obmedzenie reklamy na hazard či riešenie poplatkov u lekára, ktoré ničia bežných ľudí a bránia im dostať sa k lekárovi. Rovnako rodinné karty, aby rodiny mali zľavy, či zákaz sociálnych sietí pre naše deti, lebo ich zneužívajú a ničia,“ vymenoval Majerský s tým, že Ficova vláda však rieši len seba a svojich ľudí, zástupné a vymyslené témy.
Podpredseda KDH Viliam Karas upozornil, že vláda porušovaním Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti ohrozuje suverenitu Slovenska. „Bezbrehým zadlžovaním oslabuje našu štátnosť a prehlbuje našu závislosť od finančných veriteľov. Vyzývame vládu, aby pri štátnom rozpočte rešpektovala Ústavu a záujem našich detí a detí našich detí,“ uviedol.
Dôležitou témou rokovania bol aj stav slovenského zdravotníctva. Podpredseda KDH a poslanec Národnej rady Peter Stachura upozornil, že vláda musí prestať problémy odkladať a začať ich riešiť systémovo.
„KDH dôrazne vyzýva vládu SR, aby bezodkladne riešila zhoršujúci sa stav zdravotníctva, zachovala udržateľnú solidaritu v systéme, riešila poplatky v zdravotníctve, zabezpečila vyrovnané hospodárenie nemocníc, podporila nástup a udržanie mladých sestier a nastavila finančný plán dokončenia rozostavaných nemocníc,“ zdôraznil. Zároveň hnutie žiada, aby výstavba vojenskej nemocnice v Prešove prebiehala podľa platných zákonov SR, hospodárne, pod verejnou kontrolou a kvalitne.
Rada KDH sa zaoberala aj tým, ako má Slovensko obstáť v čase, keď sa v Európe menia ekonomické a bezpečnostné podmienky. Europoslankyňa a členka predsedníctva Európskeho parlamentu Miriam Lexmann zdôraznila, že Slovensko nemôže zostať pasívnym pozorovateľom, ale musí sa aktívne zapojiť do debaty o konkurencieschopnosti a pridať sa k nemeckým iniciatívam na ochranu pred nekalými obchodnými praktikami zo strany Číny.
Rada KDH rovnako konštatovala, ako málo dokázali Ficove vlády využiť európske zdroje na skutočné znižovanie rozdielov na Slovensku. „Jeho vlády nevedia čerpať eurofondy a nevedia pomôcť regiónom. KDH pracuje na tom, aby nové eurofondy viac podporovali rozvoj regiónov. Zároveň presadzujeme stanovenie povinnej finančnej obálky, ktorú si regióny budú manažovať, a zameranie na menej rozvinuté časti Slovenska,“ doplnila Lexmann.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko neplatí cenu jednej zlej sezóny. KDH skritizovalo 15 rokov vládnutia Roberta Fica © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko je po rokoch vlád Roberta Fica v rozklade, čo vidno na rastúcej nedôvere ľudí v štát, problémoch v zdravotníctve a oslabenej schopnosti verejných inštitúcií riešiť reálne potreby občanov. Konštatuje to celoslovenská Rada Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), ktorá v sobotu prijala politické uznesenia k stavu krajiny, zdravotníctvu aj ekonomickej bezpečnosti Slovenska.
Predseda KDH Milan Majerský po rokovaní rady povedal, že Slovensko dnes neplatí cenu jednej zlej sezóny, ale dlhoročného vládnutia Roberta Fica, ktoré krajinu oslabilo ekonomicky, spoločensky aj inštitucionálne.
Politika, ktorá zhoršuje život
„Rada KDH konštatuje, že vlády Roberta Fica priviedli Slovensko za 15 rokov do spoločenského a ekonomického úpadku. Priniesli zdražovanie, vyššie dane, demontáž právneho štátu, oslabenie Slovenska v EÚ a NATO a pokles dôvery občanov v štát. Slovensko nemôže pokračovať v politike, ktorá ľuďom zhoršuje život, berie im istoty a oslabuje našu krajinu doma aj v zahraničí,“ povedal Majerský.
Zároveň podotkol, že KDH navrhuje v parlamente riešenia. „Napríklad na ostatnej parlamentnej schôdzi to boli návrhy na obmedzenie reklamy na hazard či riešenie poplatkov u lekára, ktoré ničia bežných ľudí a bránia im dostať sa k lekárovi. Rovnako rodinné karty, aby rodiny mali zľavy, či zákaz sociálnych sietí pre naše deti, lebo ich zneužívajú a ničia,“ vymenoval Majerský s tým, že Ficova vláda však rieši len seba a svojich ľudí, zástupné a vymyslené témy.
Podpredseda KDH Viliam Karas upozornil, že vláda porušovaním Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti ohrozuje suverenitu Slovenska. „Bezbrehým zadlžovaním oslabuje našu štátnosť a prehlbuje našu závislosť od finančných veriteľov. Vyzývame vládu, aby pri štátnom rozpočte rešpektovala Ústavu a záujem našich detí a detí našich detí,“ uviedol.
Zdravotníctvo aj regióny
Dôležitou témou rokovania bol aj stav slovenského zdravotníctva. Podpredseda KDH a poslanec Národnej rady Peter Stachura upozornil, že vláda musí prestať problémy odkladať a začať ich riešiť systémovo.
„KDH dôrazne vyzýva vládu SR, aby bezodkladne riešila zhoršujúci sa stav zdravotníctva, zachovala udržateľnú solidaritu v systéme, riešila poplatky v zdravotníctve, zabezpečila vyrovnané hospodárenie nemocníc, podporila nástup a udržanie mladých sestier a nastavila finančný plán dokončenia rozostavaných nemocníc,“ zdôraznil. Zároveň hnutie žiada, aby výstavba vojenskej nemocnice v Prešove prebiehala podľa platných zákonov SR, hospodárne, pod verejnou kontrolou a kvalitne.
Rada KDH sa zaoberala aj tým, ako má Slovensko obstáť v čase, keď sa v Európe menia ekonomické a bezpečnostné podmienky. Europoslankyňa a členka predsedníctva Európskeho parlamentu Miriam Lexmann zdôraznila, že Slovensko nemôže zostať pasívnym pozorovateľom, ale musí sa aktívne zapojiť do debaty o konkurencieschopnosti a pridať sa k nemeckým iniciatívam na ochranu pred nekalými obchodnými praktikami zo strany Číny.
Rada KDH rovnako konštatovala, ako málo dokázali Ficove vlády využiť európske zdroje na skutočné znižovanie rozdielov na Slovensku. „Jeho vlády nevedia čerpať eurofondy a nevedia pomôcť regiónom. KDH pracuje na tom, aby nové eurofondy viac podporovali rozvoj regiónov. Zároveň presadzujeme stanovenie povinnej finančnej obálky, ktorú si regióny budú manažovať, a zameranie na menej rozvinuté časti Slovenska,“ doplnila Lexmann.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko neplatí cenu jednej zlej sezóny. KDH skritizovalo 15 rokov vládnutia Roberta Fica © SITA Všetky práva vyhradené.
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