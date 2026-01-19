|
Utorok 20.1.2026
Meniny má Dalibor
|
19. januára 2026
Raši odcestuje spolu s parlamentnou delegáciou na dvojdňovú pracovnú návštevu Talianska
Predseda Národnej rady SR Richard Raši absolvuje v utorok 20. a stredu 21. januára oficiálnu pracovnú cestu do Talianskej republiky. ...
19.1.2026 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR Richard Raši absolvuje v utorok 20. a stredu 21. januára oficiálnu pracovnú cestu do Talianskej republiky. Jej cieľom je prehĺbenie strategického partnerstva medzi Slovenskom a Talianskom a posilnenie bilaterálnych vzťahov. Návšteva sa koná aj pri príležitosti osláv štátneho sviatku vzniku Slovenskej republiky.
Počas pobytu v Ríme predseda slovenského parlamentu absolvuje bilaterálne rokovania s predsedom Poslaneckej snemovne Talianskej republiky Lorenzom Fontanom a s podpredsedníčkou talianskeho Senátu Mariolinou Castellone. Diskusia sa zameria na rozvoj spolupráce medzi parlamentmi, strategické partnerstvo, aktuálne európske témy, ale aj zapájanie mládeže do verejného diania.
Predseda NR SR sa zúčastní aj na slávnostnej recepcii pri príležitosti 33. výročia vzniku SR. „Taliansko považujeme za strategického partnera, s ktorým nás spájajú mimoriadne aktívne bilaterálne vzťahy, silné historické väzby a blízke pozície v mnohých témach. Mojou snahou je posilniť aj väzby medzi našimi parlamentmi ako nositeľmi priamej demokracie,“ uviedol predseda NR SR Richard Raši.
Podľa jeho slov je Taliansko pre Slovensko významným obchodným partnerom aj dôležitým spojencom v oblasti energetiky a bezpečnosti.
Predsedu Národnej rady SR bude na oficiálnej ceste sprevádzať parlamentná delegácia, ktorú tvoria predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Róbert Puci, predseda Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Igor Janckulík, poslanci Ivan Hazucha, Daniel Karas, Peter Kalivoda, Zdenko Svoboda a poslankyňa Zora Jaurová.
Zdroj: SITA.sk - Raši odcestuje spolu s parlamentnou delegáciou na dvojdňovú pracovnú návštevu Talianska © SITA Všetky práva vyhradené.
Raši vystúpi na ekonomickom fóre
Súčasťou programu bude aj účasť Richarda Rašiho na ekonomickom fóre zameranom na udržateľné stavebníctvo, kde vystúpi s hlavným príhovorom. V jeho rámci dôjde k podpisu Memoranda o porozumení medzi agentúrou SARIO a Talianskou obchodnou komorou, ako aj k podpísaniu zakladajúcej listiny Združenia pre pomoc slovenským a talianskym podnikateľom.
Cestujú aj ďalší poslanci
