Boľšunov suverénne ovládol skiatlon mužov na olympiáde v Pekingu, favorizovaní Nóri skončili bez medaily

6.2.2022 - Suverénnym ruským triumfom sa skončil skiatlon mužov, druhá disciplína bežeckého lyžovania na zimných olympijských hrách v Pekingu. V pretekoch na 15 + 15 km zvíťazil Alexander Boľšunov pred krajanom Denisom Spicovom a Fínom Iivom Niskanenom.Bez medaily skončili favorizovaní Nóri, najlepší z nich Lars Christer Holund skončil štvrtý. Jediný slovenský reprezentant Ján Koristek dobehol s takmer deväť a polminútovým mankom na 45. mieste.Víťazný Boľšunov sa stal prvýkrát v kariére olympijským víťazom. Pred štyrmi rokmi v Pjongčangu pretavil svoju formu do troch strieborných a jednej bronzovej medaily, ale zlato mu zavesia na krk na ZOH až teraz v Pekingu.Dvadsaťpäťročný Rus sa zároveň stal prvým bežcom na lyžiach v histórii, ktorý ovládol skiatlon na dvoch vrcholných podujatiach za sebou. Zlatý bol aj pred rokom na majstrovstvách sveta v Oberstdorfe.V náročných pretekoch univerzálov na 15 km klasickou a 15 km voľnou technikou Boľšunov položil základ úspechu už v klasickej časti. Spoločne s Fínom Iivom Niskanenom sa vzdialili konkurencii a pri prezúvaní lyží mali polminútový náskok pred tretím v poradí Spicovom.Krátko po začiatku skejtovej časti však dvojnásobný celkový víťaz Svetového pohára Boľšunov predviedol frontálny útok a bez väčších problémov sa vzdialil Niskanenovi.Fínskeho klasika postihla v čínskom mraze vo vysokej nadmorskej výške väčšia kríza a na 20,1 km zaostával za Boľšunovom už o vyše minútu a za Spicovom, ktorý ho medzitým predstihol, o 22 sekúnd. Vo zvyšku pretekov to už bolo len o tom, s akým náskokom Boľšunov zvíťazí.Do cieľa prišiel s vlajkou Ruského olympijského výboru v ruke, keďže Rusi vzhľadom na dopingový škandál z minulosti nemôžu v Pekingu súťažiť pod vlastnou vlajkou a po víťazstvách si nemôžu vypočuť svoju hymnu.Boľšunov zvíťazil s obrovským náskokom 1:11,0 min pred Spicovom a 2:00,2 min pre Niskanenom. Najlepší z Nórov Hans Christer Holund finišoval štvrtý s mankom vyše dve a pol minúty na víťaza.Mimoriadne sklamaný bol v cieli najznámejší z Nórov Johannes Hösflot Klaebo, ktorý chytil od Boľšunova vyše deväť minút a stačilo mu to len na 40. miesto. V cieli klasifikovali 49 pretekárov. Ostatní z pôvodného počtu 67 boli dostihnutí o jedno kolo.