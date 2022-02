Športovci sa sťažujú na podmienky v izolácii, pozitívne testovaní olympionici chcú lepšie izby či kvalitné jedlo

Jedlo si budú môcť objednať

Ruska prežila na cestovinách

Testovať sa musia každý deň

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.2.2022 (Webnoviny.sk) - Organizátori zimných olympijských hier v Pekingu riešia problém, o ktorom by pred pár rokmi vôbec nechyrovali. Vzhľadom na zvyšujúci sa počet prípadov s pozitívnym testom na koronavírus, musia byť títo športovci umiestnení do izolácie.A práve podmienky izolácie bývajú čoraz častejším terčom kritiky, športovci sa sťažujú na nečisté izby, nekvalitné jedlo a tiež nedostatočný prístup k internetu ako aj tréningovým podmienkam."Toto sú presne tie veci, ktoré musíme riešiť. Je to naša povinnosť a zároveň zodpovednosť. Musíme sa uistiť, že športovci dostanú v izolácii všetko potrebné,“ povedal Christophe Dubi, výkonný riaditeľ Medzinárodného olympijského výboru pre olympijské hry.Dubi ubezpečil, že organizátori budú tvrdo pracovať na tom, aby pre športovcov, ktorí čakajú na návrat k svojím tímom, bolo všetko pripravené na potrebnej úrovni.Chan C'-žung z organizačného výboru ZOH 2022 poznamenal, že športovci s pozitívnym testom si odteraz budú môcť objednať jedlo z olympijskej dediny a nechať si ho doručiť do svojich izolačných miestností.Dubiho vyjadrenia prišli po sťažnostiach na hotely, kde sa musia športovci izolovať. Nemecká delegácia označila situáciu za "nerozumnú" a uviedla, že izby by mali byť väčšie a čistejšie po tom, čo bol pozitívne testovaný Eric Frenzel, trojnásobný zlatý medailista v severskej kombinácii.Ruská biatlonistka Valeria Vasnecovová zasa povedala, že väčšinu jedla, ktoré dostala, jej žalúdok nemohol stráviť a prežila iba s niekoľkými kúskami cestovín.Čoskoro po príspevku na Instagrame zástupca tímu zverejnil obrázok, na ktorom je podľa neho vylepšené jedlo vrátane lososa, uhoriek, párkov a jogurtu.V rámci úsilia Číny zabrániť šíreniu vírusu počas hier musí každý v takzvanej olympijskej bubline denne absolvovať PCR testy. Športovci s potvrdenou pozitivitou putujú do izolačného zariadenia.Ich prepustenie je závislé od negatívneho testu alebo dodatkového posúdenia panelom lekárskych expertov.Organizátori ZOH 2022 uvádzajú, že 363 ľudí v olympijskej bubline malo pozitívny test na COVID-19. Okrem športovcov tento údaj zahŕňa aj pracovníkov médií a oficiálnych členov výprav jednotlivých tímov.