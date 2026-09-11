Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 11.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bystrík
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

11. septembra 2026

Bolt ľutuje, že toto za jeho čias nebolo. Za víťazstvo na Ultimate dostane atlét 150-tisíc dolárov


Tagy: Ultimate Championship

Jamajská legenda prirovnala význam nového podujatia k olympijským hrám či majstrovstvám sveta. V Budapešti sa rozdelí celkovo desať miliónov dolárov. Usain Bolt ...



Zdieľať
usain bolt 676x465 11.9.2026 (SITA.sk) - Jamajská legenda prirovnala význam nového podujatia k olympijským hrám či majstrovstvám sveta. V Budapešti sa rozdelí celkovo desať miliónov dolárov.


Usain Bolt počas svojej kariéry získal 19 titulov na olympijských hrách a majstrovstvách sveta, no priznal, že by si želal, aby boli finančné odmeny pripravované na novom Ultimate Championship k dispozícii už v časoch, keď sám súťažil. Na premiérovom podujatí, ktoré sa začne v piatok v Budapešti, sa medzi atlétov rozdelí celkovo desať miliónov dolárov, pričom víťaz individuálnej disciplíny získa 150-tisíc dolárov.

Bolt počas kariéry zarábal veľké sumy najmä prostredníctvom štartovného a sponzorských kontraktov, nie finančných odmien za výsledky na dráhe. Na olympijských hrách v rokoch 2008, 2012 a 2016 získal zakaždým zlato v behoch na 100 a 200 metrov a pridal dve prvenstvá v štafete na 4x 100 metrov.

Na majstrovstvách sveta získal v rokoch 2009 až 2015 zlato na 100, 200 a 4x 100 metrov s výnimkou stovky v roku 2011, keď ho diskvalifikovali za predčasný štart. Štyridsaťročný Jamajčan je dodnes držiteľom svetových rekordov na 100 (9,58) aj 200 metrov (19,19).

Vôbec nemusel premýšľať


Bolt ukončil kariéru na majstrovstvách sveta v Londýne v roku 2017. Teraz sa stal ambasádorom premiérového Ultimate Championship, ktorý prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe vytvoril ako vyvrcholenie sezóny v roku, keď sa nekonajú olympijské hry ani majstrovstvá sveta.

„Bol som rád, keď mi Seb vysvetlil, čo pripravujeme. Vôbec som nemusel premýšľať nad tým, či sa do toho zapojím,“ povedal Bolt o podujatí, ktoré ponúkne 28 disciplín v rýchlom formáte prispôsobenom aj televíznemu vysielaniu.

„Mrzí ma, že sa to deje až teraz! Ale tak to jednoducho je. Som tu, aby som si to užil, propagoval to a dal svetu vedieť, že atletika tu zostáva. Budeme naďalej tlačiť na jej rozvoj a posúvať tento šport k väčším a lepším veciam. Som rád, že môžem byť jeho súčasťou, a bude to skvelé,“ pokračoval.

O tieto finančné odmeny sme prišli!


Najväčšiu pozornosť púta finančné ohodnotenie. Ultimate Championship ponúkne celkový fond desať miliónov dolárov a víťaz individuálnej disciplíny dostane 150-tisíc. Šprintér, ktorý by v Budapešti vyhral stovku, dvojstovku aj štafetu, by si tak prišiel na výrazne vysokú sumu.

Bolt priznal, že sa o nových odmenách rozprával aj so svojím niekdajším jamajským reprezentačným kolegom Asafom Powellom.

„Predtým, ako som sem prišiel, som sa rozprával s Asafom. Hovorili sme presne o tom istom. Panebože, o tieto finančné odmeny sme prišli!“ povedal.

Atletika ako povolanie


„Vyhral som niekoľko šampionátov a stále sa to ani nepribližuje všetkým tým peniazom. Je to teda veľká vec. Myslím si, že je to dobré pre šport a motivuje to atlétov, aby sem prišli, vydali zo seba maximum, nastúpili a boli pripravení,“ pokračoval.

Podľa Bolta treba atletiku vnímať aj ako povolanie. „Je to pre nás práca. Toto robíme. Takže ma mrzí, že som o to prišiel, ale teším sa za atlétov,“ povedal.

Jamajčan podporil aj rozhodnutie Svetovej atletiky udeľovať finančné odmeny atletickým olympijským víťazom. Tento krok Sebastiana Coea na OH 2024 v Paríži vyvolal kritiku v časti Medzinárodného olympijského výboru.

Žije pre súťaženie


„Olympijským hrám prikladáme obrovskú váhu. Úplne súhlasím s tým, že športovci by mali byť za to, čo robia, odmeňovaní,“ povedal Bolt. „Je to práca. Áno, súťažíte za svoju krajinu, ale dávate do toho svoje telo.“

Bolt zároveň tvrdí, že ak by ešte aktívne súťažil, Ultimate Championship by preňho mal podobnú váhu ako olympijské hry či majstrovstvá sveta. „Ak ste sledovali moju kariéru, viete, že presne o tomto som bol. Pre mňa bolo dôležité súťažiť proti najlepším. Vždy som sa ukázal, keď na tom záležalo,“ povedal.

„Teším sa, pretože na Ultimate Championship viete, že tých 16 ľudí, ktorí nastúpia, patrí medzi najlepších na svete bez ohľadu na disciplínu. Žijem pre takéto chvíle, žijem pre súťaženie, je to niečo, o čo som sa vždy usiloval. Určite by som sa na to preto pozeral ako na podujatie rovnako veľké ako olympijské hry či majstrovstvá sveta,“ dodal Bolt.


Zdroj: SITA.sk - Bolt ľutuje, že toto za jeho čias nebolo. Za víťazstvo na Ultimate dostane atlét 150-tisíc dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ultimate Championship
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Šarmantná Turkyňa bude trénovať mužov. Má iba 22 rokov a obdivuje Guardiolu – FOTO
<< predchádzajúci článok
Nitra šokujúco vyhrala vo Fínsku. Kontrolovali sme zápas, vraví tréner Čaládi – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 