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 24hod.sk    Šport

11. septembra 2026

Nitra šokujúco vyhrala vo Fínsku. Kontrolovali sme zápas, vraví tréner Čaládi – VIDEO


Tagy: dva góly Liga majstrov 2026/2027 slovenský majster víťazstvo

Hokejisti HK Nitra dosiahli víťazstvo slovenského tímu v Lige majstrov po 23 prehrách. Na tretí pokus to vyšlo. Po dvoch domácich prehrách so švédskymi obrami Skellefeou (1:6) a Växjö (1:3) v treťom ...



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69ee5f1d1fbbd273137899 676x451 11.9.2026 (SITA.sk) - Hokejisti HK Nitra dosiahli víťazstvo slovenského tímu v Lige majstrov po 23 prehrách.


Na tretí pokus to vyšlo. Po dvoch domácich prehrách so švédskymi obrami Skellefeou (1:6) a Växjö (1:3) v treťom zápase ročníka 2026/27 sa zverenci Erika Čaládiho dočkali prvého víťazstva.v Lige majstrov (CHL).

Hokejisti HK Nitra museli vycestovať až do Fínska, aby v meste Kouvola po skvelom výkone oslávili triumf nad úradujúcim vicemajstrom Liigy KooKoo 4:1.

Krištof a Molnár otočili


Hoci Nitra vo Fínsku od 25. min prehrávala po zásahu Roopeho Tossavainena, ešte do konca druhej tretiny Michal Krištof skóroval v presilovke a neskôr Ondrej Molnár dorážkou otočil skóre na stranu slovenského majstra.

A keď v 45. min Jakub Lacka v oslabení zvýšil na 3:1 pre hostí, začalo sa črtať prekvapenie. Víťazstvo Nitry podčiarkol v 56. min Krištof svojím druhým presilovkovým gólom v zápase.

Patrikainen štyrikrát inkasoval


Hokejisti Nitry štyrikrát prekonali svojho bývalého spoluhráča z minulej majstrovskej sezóny Jaspera Patrikainena. Na druhej strane brankár Nitry Šichabudtin Gadžiev zneškodnil aj trestné strieľanie Ossiho-Petteriho Jaakolu za stavu 3:1 pre hostí.

"Ukázali sme, že hráme hokej na svetovej úrovni," cituje Jakuba Lacku web my.sme.sk. Rovnaký zdroj informoval, že do Fínska s hráčmi vycestovalo aj 70 fanúšikov, ktorí si náramne užili prvý triumf Nitry v CHL po desiatich rokoch.


Po 23 zápasoch víťazstvo


Nitra ukončila neuveriteľne dlhú šnúru bez víťazstva slovenského klubu v CHL, ktorá trvala 23 zápasov. V sezóne 2016/2017 hokejisti spod Zobora postúpili do play-off CHL dokonca ako víťaz J-skupiny, keď v konkurencii Plzne a Stavangeru vyhrali tri zo štyroch zápasoch.

Veľké víťazstvo


"Kontrolovali sme hru a to bolo dôležité pre naše víťazstvo v tomto zápase. V prvej tretine to bolo herne hore-dolu, ale potom sa nám podarilo získať kontrolu nad zápasom. Posúvanie puku bolo kľúčové a mali sme ho na vysokej úrovni. Sme veľmi šťastní z prvého víťazstva a najmä sme vďační fanúšikom, ktorí nás prišli povzbudiť do Fínska. Sú to veľké body pre naše mužstvo," skonštatoval tréner Erik Čaládi podľa webu hokejovej Champions League.

https://www.instagram.com/p/DdBQC54o3Yi

Najbližšie SaiPa


Štvrtý zo šiestich zápasov základnej časti CHL 2026/2027 odohrá Nitra už v sobotu 12. 9. opäť na ľade fínskeho súpera. Tentoraz bude jej súperom SaiPa Lappeenranta. Hrať sa bude od 16.00 h.


Zdroj: SITA.sk - Nitra šokujúco vyhrala vo Fínsku. Kontrolovali sme zápas, vraví tréner Čaládi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: dva góly Liga majstrov 2026/2027 slovenský majster víťazstvo
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