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11. septembra 2026
Nitra šokujúco vyhrala vo Fínsku. Kontrolovali sme zápas, vraví tréner Čaládi – VIDEO
Hokejisti HK Nitra dosiahli víťazstvo slovenského tímu v Lige majstrov po 23 prehrách. Na tretí pokus to vyšlo. Po dvoch domácich prehrách so švédskymi obrami Skellefeou (1:6) a Växjö (1:3) v treťom ...
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11.9.2026 (SITA.sk) - Hokejisti HK Nitra dosiahli víťazstvo slovenského tímu v Lige majstrov po 23 prehrách.
Na tretí pokus to vyšlo. Po dvoch domácich prehrách so švédskymi obrami Skellefeou (1:6) a Växjö (1:3) v treťom zápase ročníka 2026/27 sa zverenci Erika Čaládiho dočkali prvého víťazstva.v Lige majstrov (CHL).
Hokejisti HK Nitra museli vycestovať až do Fínska, aby v meste Kouvola po skvelom výkone oslávili triumf nad úradujúcim vicemajstrom Liigy KooKoo 4:1.
Hoci Nitra vo Fínsku od 25. min prehrávala po zásahu Roopeho Tossavainena, ešte do konca druhej tretiny Michal Krištof skóroval v presilovke a neskôr Ondrej Molnár dorážkou otočil skóre na stranu slovenského majstra.
A keď v 45. min Jakub Lacka v oslabení zvýšil na 3:1 pre hostí, začalo sa črtať prekvapenie. Víťazstvo Nitry podčiarkol v 56. min Krištof svojím druhým presilovkovým gólom v zápase.
Hokejisti Nitry štyrikrát prekonali svojho bývalého spoluhráča z minulej majstrovskej sezóny Jaspera Patrikainena. Na druhej strane brankár Nitry Šichabudtin Gadžiev zneškodnil aj trestné strieľanie Ossiho-Petteriho Jaakolu za stavu 3:1 pre hostí.
"Ukázali sme, že hráme hokej na svetovej úrovni," cituje Jakuba Lacku web my.sme.sk. Rovnaký zdroj informoval, že do Fínska s hráčmi vycestovalo aj 70 fanúšikov, ktorí si náramne užili prvý triumf Nitry v CHL po desiatich rokoch.
Nitra ukončila neuveriteľne dlhú šnúru bez víťazstva slovenského klubu v CHL, ktorá trvala 23 zápasov. V sezóne 2016/2017 hokejisti spod Zobora postúpili do play-off CHL dokonca ako víťaz J-skupiny, keď v konkurencii Plzne a Stavangeru vyhrali tri zo štyroch zápasoch.
"Kontrolovali sme hru a to bolo dôležité pre naše víťazstvo v tomto zápase. V prvej tretine to bolo herne hore-dolu, ale potom sa nám podarilo získať kontrolu nad zápasom. Posúvanie puku bolo kľúčové a mali sme ho na vysokej úrovni. Sme veľmi šťastní z prvého víťazstva a najmä sme vďační fanúšikom, ktorí nás prišli povzbudiť do Fínska. Sú to veľké body pre naše mužstvo," skonštatoval tréner Erik Čaládi podľa webu hokejovej Champions League.
Štvrtý zo šiestich zápasov základnej časti CHL 2026/2027 odohrá Nitra už v sobotu 12. 9. opäť na ľade fínskeho súpera. Tentoraz bude jej súperom SaiPa Lappeenranta. Hrať sa bude od 16.00 h.
Zdroj: SITA.sk - Nitra šokujúco vyhrala vo Fínsku. Kontrolovali sme zápas, vraví tréner Čaládi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Na tretí pokus to vyšlo. Po dvoch domácich prehrách so švédskymi obrami Skellefeou (1:6) a Växjö (1:3) v treťom zápase ročníka 2026/27 sa zverenci Erika Čaládiho dočkali prvého víťazstva.v Lige majstrov (CHL).
Hokejisti HK Nitra museli vycestovať až do Fínska, aby v meste Kouvola po skvelom výkone oslávili triumf nad úradujúcim vicemajstrom Liigy KooKoo 4:1.
Krištof a Molnár otočili
Hoci Nitra vo Fínsku od 25. min prehrávala po zásahu Roopeho Tossavainena, ešte do konca druhej tretiny Michal Krištof skóroval v presilovke a neskôr Ondrej Molnár dorážkou otočil skóre na stranu slovenského majstra.
A keď v 45. min Jakub Lacka v oslabení zvýšil na 3:1 pre hostí, začalo sa črtať prekvapenie. Víťazstvo Nitry podčiarkol v 56. min Krištof svojím druhým presilovkovým gólom v zápase.
Patrikainen štyrikrát inkasoval
Hokejisti Nitry štyrikrát prekonali svojho bývalého spoluhráča z minulej majstrovskej sezóny Jaspera Patrikainena. Na druhej strane brankár Nitry Šichabudtin Gadžiev zneškodnil aj trestné strieľanie Ossiho-Petteriho Jaakolu za stavu 3:1 pre hostí.
"Ukázali sme, že hráme hokej na svetovej úrovni," cituje Jakuba Lacku web my.sme.sk. Rovnaký zdroj informoval, že do Fínska s hráčmi vycestovalo aj 70 fanúšikov, ktorí si náramne užili prvý triumf Nitry v CHL po desiatich rokoch.
Po 23 zápasoch víťazstvo
Nitra ukončila neuveriteľne dlhú šnúru bez víťazstva slovenského klubu v CHL, ktorá trvala 23 zápasov. V sezóne 2016/2017 hokejisti spod Zobora postúpili do play-off CHL dokonca ako víťaz J-skupiny, keď v konkurencii Plzne a Stavangeru vyhrali tri zo štyroch zápasoch.
Veľké víťazstvo
"Kontrolovali sme hru a to bolo dôležité pre naše víťazstvo v tomto zápase. V prvej tretine to bolo herne hore-dolu, ale potom sa nám podarilo získať kontrolu nad zápasom. Posúvanie puku bolo kľúčové a mali sme ho na vysokej úrovni. Sme veľmi šťastní z prvého víťazstva a najmä sme vďační fanúšikom, ktorí nás prišli povzbudiť do Fínska. Sú to veľké body pre naše mužstvo," skonštatoval tréner Erik Čaládi podľa webu hokejovej Champions League.
Najbližšie SaiPa
Štvrtý zo šiestich zápasov základnej časti CHL 2026/2027 odohrá Nitra už v sobotu 12. 9. opäť na ľade fínskeho súpera. Tentoraz bude jej súperom SaiPa Lappeenranta. Hrať sa bude od 16.00 h.
Zdroj: SITA.sk - Nitra šokujúco vyhrala vo Fínsku. Kontrolovali sme zápas, vraví tréner Čaládi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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