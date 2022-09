Športovci a marihuana? WADA trvá na svojom zákaze, na čiernu listinu zaradila aj liek proti bolesti tramadol

Na tréningu je povolená

Obavy zo závislosti

24.9.2022 (Webnoviny.sk) - Svetová antidopingová agentúra (WADA) na svojom piatkovom zasadnutí v austrálskom Sydney rozhodla o tom, že športovci naďalej nemôžu užívať marihuanu a hrozí im za to zákaz činnosti.Na zoznam zakázaných látok tiež pridala tramadol, syntetický liek proti bolesti, jeho prítomnosť v tele začne kontrolovať od januára 2024.Experti WADA sa zhodli na tom, že užívanie marihuany z akéhokoľvek dôvodu je "v rozpore s duchom športu".Viacero športovcov používa marihuanu na terapeutické či liečivé účely a v ostatnom čase silneli hlasy o vyradení jej hlavnej zložky THC zo zoznamu zakázaných látok.Športovci naďalej nesmú užívať marihuanu na akomkoľvek športovom podujatí či súťaží, v tréningoch je však povolená. Za pozitívny test na THC hrozí minimálne mesačný dištanc.Práve taký vlani dostala americká šprintérka Sha'Carri Richardsonová a prišla o účasť na OH v Tokiu. Obhajovala sa tým, že fajčenie marihuany jej pomohlo vyrovnať sa so smrťou matky."Experti na základe dôkladného skúmania nepodporili niekoľko žiadostí o vylúčenie THC zo zoznamu zakázaných látok. Navyše, zákony v mnohých krajinách a medzinárodné predpisy tiež nahrávajú tomu, aby marihuana nateraz zostala zakázaná," uviedol generálny riaditeľ WADA Olivier Niggli v oficiálnom stanovisku.Čo sa týka tramadolu, nepríjemnú skúsenosť s ním má kolumbijský proficyklista Nairo Quintana . Počas tohtoročnej Tour de France mu našli v tele stopy tejto látky a vylúčili ho z pretekov. Voči rozhodnutiu sa odvolal na Športovom arbitrážnom súde (CAS) "Obavy z toho, že užívanie tramadolu môže spôsobiť závislosť alebo predávkovanie u ľudí v bežnej populácii, viedli k tomu, že sa kontroluje v mnohých krajinách," vyhlásila WADA.Postihovať športovcov za užívanie tramadolu však bude až od roku 2024, dovtedy sa majú oni aj športoví lekári vzdelávať v tejto oblasti a prísť na bezpečný spôsob používania tramadolu na liečivé účely.