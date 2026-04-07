Utorok 7.4.2026
Meniny má Zoltán
07. apríla 2026
Generálna prokuratúra preverí stav pamiatok, Žilinka reaguje na ich chátranie naprieč Slovenskom
Generálna prokuratúra SR v tomto roku preskúma zákonnosť postupov a rozhodnutí na úseku ochrany kultúrnych pamiatok. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor
7.4.2026 (SITA.sk) - Generálna prokuratúra SR v tomto roku preskúma zákonnosť postupov a rozhodnutí na úseku ochrany kultúrnych pamiatok. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka.
Ako ozrejmil, dôvodom je dlhodobo degradujúci stav viacerých nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktorý ohrozuje ich kultúrnu hodnotu a môže viesť až k ich fyzickému zániku. „Generálna prokuratúra SR v roku 2026 naprieč celým Slovenskom preskúma zákonnosť nápravných a sankčných postupov, rozhodnutí a opatrení, ako aj prípadnú nečinnosť orgánov verejnej správy na úseku ochrany kultúrnych pamiatok,” spresnil generálny prokurátor Maroš Žilinka.
Zdroj: SITA.sk - Generálna prokuratúra preverí stav pamiatok, Žilinka reaguje na ich chátranie naprieč Slovenskom © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Bombic ide na slobodu, prepustiť ho môžu v najbližších hodinách
Bombic ide na slobodu, prepustiť ho môžu v najbližších hodinách
<< predchádzajúci článok
Záujem o funkciu primátora Bratislavy ohlásilo päť kandidátov, k Vallovi sa pridal Winkler či Čahojová
Záujem o funkciu primátora Bratislavy ohlásilo päť kandidátov, k Vallovi sa pridal Winkler či Čahojová