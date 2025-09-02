|
Utorok 2.9.2025
02. septembra 2025
Bombic sa pred súd ešte nepostaví, vytýčený termín pojednávania zrušili
Proces s Danielom Bombicom na Špecializovanom trestnom súde sa vo štvrtok 4. septembra nezačne. Ako informovalo ...
Zdieľať
2.9.2025 (SITA.sk) - Proces s Danielom Bombicom na Špecializovanom trestnom súde sa vo štvrtok 4. septembra nezačne. Ako informovalo informačné centrum súdu, vytýčený termín pojednávania zrušili z dôvodu podania sťažnosti zo strany obžalovaného voči uzneseniu, ktorým ŠTS ešte v auguste prijal obžalobu. O podanej sťažnosti zatiaľ Najvyšší súd SR nerozhodol.
Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry (GP) SR podal začiatkom júla na Špecializovaný trestný súd obžalobu na Daniela Bombica, známeho aj ako Danny Kollar, pre 26 skutkov opísaných v 12 bodoch, a to pre zločin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu, prečin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania spáchaného z nenávisti voči jednotlivcovi pre jeho domnelú príslušnosť k niektorému národu alebo náboženskému vyznaniu a pre sexuálnu orientáciu, taktiež pre pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.
Bombic je momentálne stíhaný väzobne. Senát Najvyššieho súdu SR totiž ešte koncom apríla vyhovel sťažnosti prokurátora proti skoršiemu rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu a rozhodol o väzobnom stíhaní obvineného Bombica.
Dôvodom vzatia obvineného do väzby je podľa najvyššieho súdu hrozba pokračovania v trestnej činnosti. Generálny prokurátor Maroš Žilinka zároveň v júli zamietol návrh Davida Lindtnera, obhajcu obvineného Daniela Bombica, na zrušenie obvinenia jeho klienta podľa paragrafu 363 Trestného poriadku.
Zdroj: SITA.sk - Bombic sa pred súd ešte nepostaví, vytýčený termín pojednávania zrušili © SITA Všetky práva vyhradené.
