Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Linda
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

02. septembra 2025

Bombic sa pred súd ešte nepostaví, vytýčený termín pojednávania zrušili


Tagy: Extrémizmus Pojednávanie Súdy

Proces s Danielom Bombicom na Špecializovanom trestnom súde sa vo štvrtok 4. septembra nezačne. Ako informovalo ...



Zdieľať
2.9.2025 (SITA.sk) - Proces s Danielom Bombicom na Špecializovanom trestnom súde sa vo štvrtok 4. septembra nezačne. Ako informovalo informačné centrum súdu, vytýčený termín pojednávania zrušili z dôvodu podania sťažnosti zo strany obžalovaného voči uzneseniu, ktorým ŠTS ešte v auguste prijal obžalobu. O podanej sťažnosti zatiaľ Najvyšší súd SR nerozhodol.


Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry (GP) SR podal začiatkom júla na Špecializovaný trestný súd obžalobu na Daniela Bombica, známeho aj ako Danny Kollar, pre 26 skutkov opísaných v 12 bodoch, a to pre zločin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu, prečin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania spáchaného z nenávisti voči jednotlivcovi pre jeho domnelú príslušnosť k niektorému národu alebo náboženskému vyznaniu a pre sexuálnu orientáciu, taktiež pre pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.

Bombic je momentálne stíhaný väzobne. Senát Najvyššieho súdu SR totiž ešte koncom apríla vyhovel sťažnosti prokurátora proti skoršiemu rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu a rozhodol o väzobnom stíhaní obvineného Bombica.

Dôvodom vzatia obvineného do väzby je podľa najvyššieho súdu hrozba pokračovania v trestnej činnosti. Generálny prokurátor Maroš Žilinka zároveň v júli zamietol návrh Davida Lindtnera, obhajcu obvineného Daniela Bombica, na zrušenie obvinenia jeho klienta podľa paragrafu 363 Trestného poriadku.


Zdroj: SITA.sk - Bombic sa pred súd ešte nepostaví, vytýčený termín pojednávania zrušili © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Extrémizmus Pojednávanie Súdy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Projekt „Justícia deťom“ má mládeži priblížiť úlohy a funkcie súdnej rady, ako aj prácu sudcov
<< predchádzajúci článok
Počet nezamestnaných mierne stúpol, no trend zostáva priaznivý. Slovensko si drží druhú najnižšiu mieru v histórii

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 