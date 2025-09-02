Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Linda
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

02. septembra 2025

Projekt „Justícia deťom“ má mládeži priblížiť úlohy a funkcie súdnej rady, ako aj prácu sudcov


Tagy: Deti Justícia Predsedníčka Súdnej rady SR Školy Súdy

Kancelária Súdnej rady SR aj tento školský rok v rámci projektu „Justícia deťom“ organizuje interaktívne vzdelávacie exkurzie určené pre žiakov základných a ...



Zdieľať
kuciak 7 676x451 2.9.2025 (SITA.sk) - Kancelária Súdnej rady SR aj tento školský rok v rámci projektu „Justícia deťom“ organizuje interaktívne vzdelávacie exkurzie určené pre žiakov základných a stredných škôl. Ako rada informovala, cieľom je mládeži priblížiť úlohy a funkcie súdnej rady, ako aj prácu sudcov.


Exkurzie dopĺňajú a rozširujú učivo občianskej náuky. Súčasťou exkurzie je vždy aj simulované pojednávanie, kde si žiaci a študenti môžu v pojednávacej miestnosti vyskúšať rolu sudcu, prokurátora, obhajcu či obžalovaného.

„Mladí ľudia majú možnosť dozvedieť sa viac aj o vzniku a histórii Miestodržiteľského paláca, kde od roku 2016 sídli súdna rada. Zážitkové vyučovanie je najlepší spôsob, ako žiakom a študentom priblížiť justíciu a jej fungovanie,“ uviedla šéfka súdnej rady Marcela Kosová. Záujem o exkurziu podľa súdnej rady prejavujú aj školy z mimobratislavského regiónu.

„Záujem o exkurzie v sídle súdnej rady neustále stúpa, čomu sa veľmi teším. Jednu z nich sme zaznamenali v podobe krátkeho videa a môže slúžiť ako pozvánka pre tých, ktorí sa ešte nerozhodli,“ doplnila Kosová. Video ako aj prihlasovací formulár na exkurziu je možné nájsť na stránke https://www.sudnarada.gov.sk


Zdroj: SITA.sk - Projekt „Justícia deťom“ má mládeži priblížiť úlohy a funkcie súdnej rady, ako aj prácu sudcov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Deti Justícia Predsedníčka Súdnej rady SR Školy Súdy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Príslušník Finančnej správy SR čelí obžalobe pre korupciu a prijímanie úplatku
<< predchádzajúci článok
Bombic sa pred súd ešte nepostaví, vytýčený termín pojednávania zrušili

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 