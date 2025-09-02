|
Utorok 2.9.2025
02. septembra 2025
Projekt „Justícia deťom“ má mládeži priblížiť úlohy a funkcie súdnej rady, ako aj prácu sudcov
Kancelária Súdnej rady SR aj tento školský rok v rámci projektu „Justícia deťom“ organizuje interaktívne vzdelávacie exkurzie určené pre žiakov základných a ...
Zdieľať
2.9.2025 (SITA.sk) - Kancelária Súdnej rady SR aj tento školský rok v rámci projektu „Justícia deťom“ organizuje interaktívne vzdelávacie exkurzie určené pre žiakov základných a stredných škôl. Ako rada informovala, cieľom je mládeži priblížiť úlohy a funkcie súdnej rady, ako aj prácu sudcov.
Exkurzie dopĺňajú a rozširujú učivo občianskej náuky. Súčasťou exkurzie je vždy aj simulované pojednávanie, kde si žiaci a študenti môžu v pojednávacej miestnosti vyskúšať rolu sudcu, prokurátora, obhajcu či obžalovaného.
„Mladí ľudia majú možnosť dozvedieť sa viac aj o vzniku a histórii Miestodržiteľského paláca, kde od roku 2016 sídli súdna rada. Zážitkové vyučovanie je najlepší spôsob, ako žiakom a študentom priblížiť justíciu a jej fungovanie,“ uviedla šéfka súdnej rady Marcela Kosová. Záujem o exkurziu podľa súdnej rady prejavujú aj školy z mimobratislavského regiónu.
„Záujem o exkurzie v sídle súdnej rady neustále stúpa, čomu sa veľmi teším. Jednu z nich sme zaznamenali v podobe krátkeho videa a môže slúžiť ako pozvánka pre tých, ktorí sa ešte nerozhodli,“ doplnila Kosová. Video ako aj prihlasovací formulár na exkurziu je možné nájsť na stránke https://www.sudnarada.gov.sk
Zdroj: SITA.sk - Projekt „Justícia deťom“ má mládeži priblížiť úlohy a funkcie súdnej rady, ako aj prácu sudcov © SITA Všetky práva vyhradené.
