|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 2.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Linda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. septembra 2025
Počet nezamestnaných mierne stúpol, no trend zostáva priaznivý. Slovensko si drží druhú najnižšiu mieru v histórii
V druhom štvrťroku 2025 sa po štyroch rokoch medziročne zvýšil počet ľudí bez práce. Podľa najnovších údajov z Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) ...
Zdieľať
V druhom štvrťroku 2025 sa po štyroch rokoch medziročne zvýšil počet ľudí bez práce. Podľa najnovších údajov z Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) dosiahol počet nezamestnaných 144 500 osôb, čo predstavuje medziročný nárast o 1 700 ľudí, teda o 1,2 percenta.
Posledný raz nezamestnanosť medziročne vzrástla ešte v roku 2021. Medzikvartálne, teda v porovnaní s prvým štvrťrokom tohto roka, po sezónnom očistení vzrástol počet nezamestnaných o 1,8 percenta na 148 100 osôb.
Nezamestnanosť je stále na historicky nízkej úrovni
Aj napriek miernemu rastu zostali ukazovatele nezamestnanosti na historicky veľmi nízkej úrovni. Aktuálny počet nezamestnaných je druhý najnižší od zavedenia novej metodiky v roku 2021. Historicky najmenej ľudí bez práce bolo zaznamenaných v druhom štvrťroku 2024.
Referenčná miera nezamestnanosti v druhom štvrťroku 2025 dosiahla 5,3 percenta. Tento podiel nezamestnaných z ekonomicky aktívneho obyvateľstva vo veku od 15 do 74 rokov sa drží pod úrovňou 6 percent už druhý rok. Miera tak ostáva v rámci historického minima.
Dlhodobo nezamestnaní tvoria väčšinu
Dlhodobo nezamestnaní, teda osoby bez práce dlhšie ako 12 mesiacov, naďalej tvorili väčšinu nezamestnaných. Ich podiel predstavoval 62 percent, čo znamená 90 100 osôb. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa ich počet mierne znížil o 2,3 percenta, čo je však pomalšie tempo poklesu ako v predchádzajúcom štvrťroku.
Z hľadiska posledného zamestnania pred stratou práce najviac nezamestnaných pochádzalo z priemyslu, obchodu, stavebníctva a verejnej správy. Najvýraznejšia medziročná zmena nastala práve pri osobách, ktoré naposledy pôsobili vo verejnej správe a sociálnom zabezpečení. Ich počet stúpol o takmer 60 percent na 7 200 osôb.
Významnú skupinu medzi nezamestnanými naďalej tvorili ľudia, ktorí ešte nikdy nepracovali. Tých bolo viac než 45-tisíc, čo je síce medziročný pokles o viac ako 10 percent, ale stále ide o tretinu všetkých nezamestnaných. Viac ako polovicu z tejto skupiny predstavovali mladí do 34 rokov.
Prešovský kraj má najvyšší počet nezamestnaných
Regionálne rozloženie nezamestnanosti sa výraznejšie nemenilo. Najvyšší počet ľudí bez práce bol naďalej v Prešovskom kraji, kde ich bolo viac ako 41-tisíc, nasledoval Košický kraj s takmer 32-tisíc nezamestnanými a Banskobystrický kraj s 23-tisícmi. Medziročný rast nezamestnanosti zaznamenalo päť z ôsmich krajov Slovenska.
Najdynamickejší rast bol v Banskobystrickom kraji, kde počet nezamestnaných vzrástol o viac než 5 percent (o 1 500 osôb), a v Nitrianskom kraji, kde pribudlo viac ako 500 ľudí bez práce. Naopak, najvýraznejší pokles zaznamenal Bratislavský kraj, kde sa počet nezamestnaných znížil o 3,2 percenta, teda približne o 500 osôb.
Rozdiely medzi krajmi sú výrazné
Miera nezamestnanosti sa medzi regiónmi pohybovala od 2,1 percenta v Bratislavskom kraji až po 10,6 percenta v Prešovskom kraji. Päť krajov – Bratislavský, Trenčiansky, Žilinský, Trnavský a Nitriansky – dosiahlo veľmi nízke úrovne nezamestnanosti, a to pod hranicou štyroch percent. Najvýraznejšie zhoršenie situácie zaznamenal Banskobystrický kraj, kde miera nezamestnanosti vzrástla o pol percentuálneho bodu na 7,3 percenta.
V súhrne za prvý polrok 2025 sa nezamestnanosť na Slovensku medziročne zlepšila. Počet ľudí bez práce klesol o 3 200 osôb na úroveň 145 500, čo predstavuje pokles o 2,2 percenta. Miera nezamestnanosti v rovnakom období klesla na hodnotu 5,3 percenta. V štruktúre nezamestnaných naďalej dominovali dlhodobo nezamestnaní, ktorých bolo 63 percent. Ich počet medziročne klesol o 5 600, čo potvrdzuje pokračujúci pozitívny trend v tejto kategórii.
Zdroj: SITA.sk - Počet nezamestnaných mierne stúpol, no trend zostáva priaznivý. Slovensko si drží druhú najnižšiu mieru v histórii © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Bombic sa pred súd ešte nepostaví, vytýčený termín pojednávania zrušili
Fico odovzdal Štátnu cenu Alexandra Dubčeka trom laureátom, vystúpil aj s príhovorom o ústave – VIDEO, FOTO