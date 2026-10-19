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19. októbra 2026

Bombová hrozba prinútila lietadlo Austrian Airlines núdzovo pristáť v Sofii


Tagy: Bombová hrozba Núdzové pristátie

Na palube sa nachádzalo 51 cestujúcich a šesť členov posádky, informovali bulharské úrady a letecká spoločnosť. Lietadlo spoločnosti Austrian Airlines smerujúce z izraelského Tel Avivu do Viedne ...



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gettyimages 2154473889 676x451 19.10.2026 (SITA.sk) - Na palube sa nachádzalo 51 cestujúcich a šesť členov posádky, informovali bulharské úrady a letecká spoločnosť.


Lietadlo spoločnosti Austrian Airlines smerujúce z izraelského Tel Avivu do Viedne muselo v nedeľu večer núdzovo pristáť v bulharskej Sofii po nahlásení bombovej hrozby. Na palube sa nachádzalo 51 cestujúcich a šesť členov posádky, informovali bulharské úrady a letecká spoločnosť.

Posádka sa rozhodla odkloniť let po tom, ako údajne dostala informáciu o bombovej hrozbe pri približovaní sa k Rumunsku. Podľa bulharského ministerstva dopravy lietadlo bezpečne pristálo na letisku v Sofii, kde následne evakuovali všetkých cestujúcich.

Bulharské vzdušné sily vyslali stíhacie lietadlo MiG-29, ktoré dopravný Airbus A320 sprevádzalo v súlade so štandardnými bezpečnostnými postupmi. Austrian Airlines uviedli, že stroj pristál približne pol hodiny po prijatí hrozby a bezpečnostné zložky následne začali jeho prehliadku.

„Po dokončení prehliadky lietadla cestujúcich čo najrýchlejšie presmerujeme na náhradné lety,“ uviedla letecká spoločnosť vo vyjadrení pre agentúru AFP.

Podľa údajov služby Flightradar24 vstúpilo lietadlo s registračným označením OE-LZE približne o 21.10 h do rumunského vzdušného priestoru. Následne zmenilo smer na juh a zamierilo späť nad Bulharsko, kde pristálo v Sofii.

Údaje ďalšej platformy na sledovanie letov ADS-B Exchange naznačujú, že lietadlo približne v rovnakom čase vysielalo núdzový kód 7700, ktorý signalizuje všeobecnú núdzovú situáciu. Bulharské ministerstvo dopravy oznámilo vytvorenie krízového tímu a začatie vyšetrovania incidentu.

K udalosti došlo po ďalších nedávnych bezpečnostných incidentoch v leteckej doprave. Koncom septembra podľa dostupných informácií druhý pilot letu spoločnosti flydubai z Dubaja do Tel Avivu napadol kapitána a údajne plánoval úmyselne havarovať s lietadlom. Zastavili ho kapitán, cestujúci a posádka. Minulý týždeň zase Chorvátsko a Nemecko vyslali stíhačky k civilnému lietadlu smerujúcemu z gréckeho Korfu do Norimbergu po tom, ako stroj omylom vyslal signál upozorňujúci na únos.


Zdroj: SITA.sk - Bombová hrozba prinútila lietadlo Austrian Airlines núdzovo pristáť v Sofii © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bombová hrozba Núdzové pristátie
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