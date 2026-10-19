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19. októbra 2026
Štyria vojaci zomreli pri tragickom požiari na kanadskej základni, devätnásť je v kritickom stave – FOTO
Podľa kanadského premiéra ide o jednu z najhorších mierových tragédií v dejinách kanadských ozbrojených síl. Pri požiari na vojenskej základni Wainwright v kanadskej provincii Alberta zahynuli ...
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19.10.2026 (SITA.sk) - Podľa kanadského premiéra ide o jednu z najhorších mierových tragédií v dejinách kanadských ozbrojených síl.
Pri požiari na vojenskej základni Wainwright v kanadskej provincii Alberta zahynuli štyria vojaci a desiatky ďalších utrpeli zranenia, potvrdil v nedeľu premiér Mark Carney a incident označil za jednu z najhorších mierových tragédií v dejinách kanadských ozbrojených síl na domácej pôde.
„S hlbokým zármutkom môžem v tejto chvíli potvrdiť, že štyria príslušníci ozbrojených síl prišli o život a ich rodiny už boli informované,“ povedal Carney v Ottawe. Dodal, že desiatky ďalších vojakov utrpeli vážne zranenia. Ide podľa neho o „jednu z najhorších tragédií, aké kanadské ozbrojené sily zažili na území Kanady v čase mieru“.
Predstavitelia armády uviedli, že 19 osôb je v kritickom stave, ďalších osem je stabilizovaných a 12 vojakov po ošetrení utrpelo ľahšie zranenia. Kanadské ministerstvo obrany informovalo, že požiar vypukol v sobotu okolo 16:00 h miestneho času vo výcvikovom priestore základne.
Generálmajor Wade Rutland povedal, že počas cvičenia v prérii sa vojaci ocitli tvárou v tvár rýchlo sa šíriacemu ohňu. „Žiadny oheň nevideli a zrazu v priebehu 30 sekúnd až minúty bol všade okolo nich,“ dodal.
Podľa armády požiar vznikol vo výcvikovej zóne a následne prekonal protipožiarne pásy. Pod kontrolu ho dostali až v spolupráci s miestnymi úradmi.
Vyšetrovanie príčin bude podľa Rutlanda trvať najmenej mesiac. Odmietol pritom špekulácie, že by výbuchy, ktoré svedkovia hlásili, súviseli so zásahom ropovodu alebo plynárenskej infraštruktúry.
„Určite sa nedomnievame, že by to súviselo s ropnou alebo plynárenskou infraštruktúrou, ani s vonkajším zásahom,“ povedal. Dodal, že prvotné kontroly neodhalili poškodenie energetických zariadení, ich stav však bude predmetom ďalšieho preverovania.
Zdroj: SITA.sk - Štyria vojaci zomreli pri tragickom požiari na kanadskej základni, devätnásť je v kritickom stave – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri požiari na vojenskej základni Wainwright v kanadskej provincii Alberta zahynuli štyria vojaci a desiatky ďalších utrpeli zranenia, potvrdil v nedeľu premiér Mark Carney a incident označil za jednu z najhorších mierových tragédií v dejinách kanadských ozbrojených síl na domácej pôde.
„S hlbokým zármutkom môžem v tejto chvíli potvrdiť, že štyria príslušníci ozbrojených síl prišli o život a ich rodiny už boli informované,“ povedal Carney v Ottawe. Dodal, že desiatky ďalších vojakov utrpeli vážne zranenia. Ide podľa neho o „jednu z najhorších tragédií, aké kanadské ozbrojené sily zažili na území Kanady v čase mieru“.
Bleskový požiar
Predstavitelia armády uviedli, že 19 osôb je v kritickom stave, ďalších osem je stabilizovaných a 12 vojakov po ošetrení utrpelo ľahšie zranenia. Kanadské ministerstvo obrany informovalo, že požiar vypukol v sobotu okolo 16:00 h miestneho času vo výcvikovom priestore základne.
Generálmajor Wade Rutland povedal, že počas cvičenia v prérii sa vojaci ocitli tvárou v tvár rýchlo sa šíriacemu ohňu. „Žiadny oheň nevideli a zrazu v priebehu 30 sekúnd až minúty bol všade okolo nich,“ dodal.
Podľa armády požiar vznikol vo výcvikovej zóne a následne prekonal protipožiarne pásy. Pod kontrolu ho dostali až v spolupráci s miestnymi úradmi.
Príčina sa vyšetruje
Vyšetrovanie príčin bude podľa Rutlanda trvať najmenej mesiac. Odmietol pritom špekulácie, že by výbuchy, ktoré svedkovia hlásili, súviseli so zásahom ropovodu alebo plynárenskej infraštruktúry.
„Určite sa nedomnievame, že by to súviselo s ropnou alebo plynárenskou infraštruktúrou, ani s vonkajším zásahom,“ povedal. Dodal, že prvotné kontroly neodhalili poškodenie energetických zariadení, ich stav však bude predmetom ďalšieho preverovania.
Zdroj: SITA.sk - Štyria vojaci zomreli pri tragickom požiari na kanadskej základni, devätnásť je v kritickom stave – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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