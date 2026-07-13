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13. júla 2026

EÚ a Británia udreli na ruských hackerov, Moskvu vinia z útokov naprieč Európou


Tagy: Britská vláda Francúzska vláda Kybernetická bezpečnosť Kyberútoky protiruské sankcie

Sankcie sa týkajú osôb a subjektov napojených na ruské tajné služby, terčom kybernetických operácií bolo najmenej deväť európskych krajín. Európska únia (EÚ) a



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sweden_nato_63543 676x451 13.7.2026 (SITA.sk) - Sankcie sa týkajú osôb a subjektov napojených na ruské tajné služby, terčom kybernetických operácií bolo najmenej deväť európskych krajín.


Európska únia (EÚ) a Británia v pondelok koordinovane uvalili nové sankcie na Rusko za kybernetické útoky v Európe.

Brusel aj Londýn obvinili ruskú Federálnu bezpečnostnú službu (FSB) a vojenskú rozviedku GRU z účasti na operáciách, ktoré mali destabilizovať európske krajiny počas vojny na Ukrajine.

Británia pritvrdila


EÚ zaradila na sankčný zoznam deväť osôb a štyri subjekty, zatiaľ čo Británia oznámila sankcie voči 24 jednotlivcom a organizáciám. Podľa britskej vlády ide o prvý spoločný balík kybernetických sankcií prijatý Londýnom a Bruselom.

„Tieto sankcie sú zamerané na pretrvávajúce a čoraz bezohľadnejšie pokusy ruského štátu šíriť chaos a rozdelenie naprieč Európou,“ uviedlo britské ministerstvo zahraničných vecí.

Cieľom bolo aj Slovensko


EÚ uviedla, že cieľom ruských operácií boli okrem iných Francúzsko, Nemecko, Poľsko, Cyprus, Holandsko, Rakúsko, Slovensko, Rumunsko a Fínsko. Podľa Bruselu za viacerými útokmi stála jednotka Centrum 16 patriaca FSB.

Britské úrady poukázali na nedávny pokus o kybernetický útok proti kritickej infraštruktúre v Poľsku vrátane energetickej siete. Podľa Londýna mohol pripraviť o elektrinu približne 500-tisíc ľudí.

„Tento bezohľadný útok zlyhal, mohol však spôsobiť, že pol milióna občanov by zostal bez elektriny uprostred zimy,“ uviedlo britské ministerstvo.

Paríž si predvolá veľvyslanca


Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot oznámil, že Paríž v najbližších dňoch predvolá ruského veľvyslanca.

Podľa francúzskych úradov sa medzi sankcionovanými nachádza aj skupina podozrivá z aktivít namierených proti olympijským hrám v Paríži v roku 2024.


Zdroj: SITA.sk - EÚ a Británia udreli na ruských hackerov, Moskvu vinia z útokov naprieč Európou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Britská vláda Francúzska vláda Kybernetická bezpečnosť Kyberútoky protiruské sankcie
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