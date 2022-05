Bondra: Zlatý gól, ktorý som dal, bol gól celého mužstva

Peter Bondra sa pred 20 rokmi navždy zapísal do dejín slovenského hokeja ako strelec zlatého gólu. Na majstrovstvách sveta vo švédskom Göteborgu v roku 2002 ho legendárny slovenský útočník dosiahol presne 100 sekúnd pred koncom finálového zápasu a zariadil tak triumf nad Ruskom 4:3. Pri výročí jediného titulu v ére samostatnosti si pre TASR zaspomínal na rozhodujúci moment a uviedol, že to bol gól celého mužstva.



I keď mal už 34 rokov, do Švédska prišiel ako nováčik a zažil premiéru na svetovom šampionáte. Podľa Bondrových slov sa pre Slovákov nezačal turnaj najlepšie a mužstvo sa formovalo ako hrou tak aj príchodom nových hokejistov. "Samozrejme aj pokynmi trénerov. Mužstvo malo zastúpenie v mladších hráčoch, aj vekovo stredných a hlavne sme mali veľmi silných lídrov. Ak môžem spomenúť, bol to napríklad Jerguš Bača, Miro Šatan a ďalší chalani, čo prišli neskôr," spomenul Bondra pri príležitosti 20. výročia zisku historickej zlatej medaily, ktoré uplynie v stredu 11. mája.

Peter Bondra, foto z archívu.

Foto: TASR/Martin Baumann

Podľa dlhoročného hráča Washingtonu Capitals bolo dôležité, že reprezentácia mala silné vedenie a počas turnaja si mužstvo budovalo sebadôveru na ľade. "Môj výkon vyvrcholil až vo finále. Zo začiatku som sa hľadal. Nebolo to ono, ale vravel som si, že góly prídu v pravý čas a aj prišli. Boli to góly, ktoré dosť pomohli mužstvu. Boli to ťažké dva-tri týždne prípravy a aj celkového turnaja a ten gól prišiel, lebo sme v to verili a hlavne, verili sme vo víťazstvo a v naše sily," spomína hokejista, ktorý stále žije vo Washingtone a na Slovensko zavíta najmä v letných mesiacoch.Privítanie zlatých chlapcov v Bratislave bolo podľa neho emotívne a vždy, keď si na to spomenie, prebehnú mu po tele zimomriavky. "Keď pristálo lietadlo v Bratislave, tak už na letisku bolo množstvo ľudí, ktorí nás vítali a ktorí nám mávali. Všetci sa nás chceli dotknúť, objať nás a bol to veľmi pekný pocit. Ja som sa bál, že Jano Lašák s Rasťom Staňom nám vypadnú z autobusu. Ten síce nemal otvorenú strechu, ale chlapci sa dokázali vyšplhať až na strechu. Tak som ich tam pridržiaval. A na samotnom námestí to bolo dosť emotívne, takéto prijatie som už v živote nikde nezažil. Bol to krásny pocit z dobre vykonanej práce. Krásny pocit bolo dosiahnuť niečo historické, keď sa nám ako Slovensku niečo také podarilo," zdôraznil.Bondra v USA sledoval nedávne zimné olympijské hry v Pekingu, na ktorých slovenská reprezentácia získala bronzovú medailu. "Veľmi sa mi to páčilo, bol som hrdý na chalanov, ako hrali. Craig Ramsay z nich vytiahol taký výkon, že možno ani oni samotní nevedeli, čo je v nich a čo môžu dokázať. Bolo vidieť, akým štýlom a ako obetavo hrali, v akom systéme a ako počúvali pokyny trénera. Bolo pekné sa na nich pozerať a chalani sami zistili, že všetko je možné a možné je aj získať medailu na olympiáde," povedal pre TASR.

Na archívnej snímke z 11. mája 2002 Slovák Petr Bondra (12) strieľa víťazný gól na ruského brankára Maxima Sokolova počas zápasu o zlato na MS v hokeji vo švédskom Göteborgu.

Foto: TASR/AP

Bondra tvrdí, že vzhľadom na to, koľko má Slovensko obyvateľov a hokejistov a akú má hokejovú základňu, tak slovenskí reprezentanti dokážu robiť zázraky. "Dokážeme sa udržať v elitnej skupine a nielen udržať, dokážeme hrať aj s Kanadou, USA, Rusmi a ďalšími národmi, ktoré dominujú vo svetovom hokeji. Myslím si, že aj keď na Slovensku je dosť negativity, lebo stále chceme získavať medaily, tak ja hovorím práve opak - slovenská hokejová škola má dobré korene, na ktorých sa dá budovať," uviedol.Na margo aktuálnej slovenskej reprezentácie pre TASR uviedol: "Dovolím si povedať, že budeme hrdí po tohtoročnom drafte. Máme tam niekoľko chalanov, ktorí pravdepodobne budú draftovaní v prvom kole a to je ďalšia naša budúcnosť. Dúfam, že sa budeme tešiť na nadchádzajúcich MS vo Fínsku z ďalšej medaily."