Gernát neodletí na MS 2022 do Fínska, na poslednú chvíľu museli povolať Jánošíka

Povolať museli Jánošíka

Nedávno prekonal COVID-19



Nominácia Slovenska na MS v hokeji 2022



zdroj SZĽH



Brankári: Patrik Rybár, Matej Tomek, Adam Húska.



Obrancovia: Martin Bučko, Peter Čerešňák, Daniel Gachulinec, Adam Jánošík, Mário Grman, Michal Ivan, Šimon Nemec, Mislav Rosandič.



Útočníci: Andrej Kollár, Michal Krištof, Róbert Lantoši, Adam Liška, Mário Lunter, Jakub Minárik, Kristián Pospíšil, Pavol Regenda, Miloš Roman, Juraj Slafkovský, Adam Sýkora, Samuel Takáč, Alex Tamáši, Tomáš Tatar.



11.5.2022 (Webnoviny.sk) - Krátko pred stredajším odletom slovenskej hokejovej reprezentácie do dejiska MS 2022 vo Fínsku sa udiala zmena v záverečnej nominácii. Obrancu Martina Gernáta nahradil v kádri Adam Jánošík , ktorý mal ešte minulý týždeň pozitívny test na COVID-19.„Martin Gernát s nami nakoniec do Helsínk nepocestuje z osobných dôvodov. Rozhodli sme sa preto povolať Adama Jánošíka, ktorý sa k nám pripojil už v utorok večer,“ uviedol asistent generálneho manažéra pri slovenskej reprezentácii Oto Haščák , citoval ho oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). „Mal som COVID-19, no už som zdravý. Pán Haščák mi zavolal, ako na tom som a či sa dokážem dať dokopy do majstrovstiev sveta. Som tu a som pripravený pomôcť,“ povedal pre oficiálny web SZĽH 29-ročný Jánošík, ktorý je podľa vlastných slov zotavený z ochorenia."Cítil som, že som chorý, ale v únosnej miere. Asi tri dni som kašľal a mal slabú nádchu. Už v Žiline ku koncu týždňa som chodil sám na ľad a snažil sa udržiavať v kondícii. Bohužiaľ, opätovné testy stále vychádzali pozitívne. Teraz som po prekonaní a zdravotne v poriadku. Ráno po príchode na zraz som si dal tréning, po ňom letíme do Fínska," povedal.