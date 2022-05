MS 2022: Gernát sa na šampionáte nepredstaví, nahradil ho Jánošík

Obranca Martin Gernát nebude reprezentovať Slovensko na majstrovstvách sveta vo Fínsku. V deň odletu výpravy na šampionát ho v nominácii nahradil Adam Jánošík, ktorý sa stihol zotaviť z ochorenia COVID-19.





"Martin Gernát s nami nakoniec do Helsínk nepocestuje z osobných dôvodov. Rozhodli sme sa preto povolať Adama Jánošíka, ktorý sa k nám pripojil už v utorok večer," vysvetlil zmenu v nominácii asistent generálneho manažéra pri slovenskej reprezentácii Oto Haščák pre portál hockeyslovakia.sk.Jánošíka najskôr vyradil z nominácie test na koronavírus, ktorý mu ukázal pozitívny výsledok ešte začiatkom minulého týždňa. Už je však zdravotne v poriadku a sklamanie z neúčasti na šampionáte vystriedal telefonát s pozvánkou, na ktorú reflektoval pozitívne. "Mal som covid, no už som zdravý. Pán Haščák mi zavolal, ako na tom som a či sa dokážem dať dokopy do majstrovstiev sveta. Som tu a som pripravený pomôcť," uviedol Jánošík.Ochorenie COVID-19 ho príliš neoslabilo: "Cítil som, že som chorý, ale v únosnej miere. Asi tri dni som kašľal a mal slabú nádchu. Už v Žiline ku koncu týždňa som chodil sám na ľad a snažil sa udržiavať v kondícii. Bohužiaľ, opätovné testy stále vychádzali pozitívne. Teraz som po prekonaní a zdravotne v poriadku. Ráno po príchode na zraz som si dal tréning, po ňom letíme do Fínska."Napriek zmene v nominácii naďalej platí, že vo Fínsku sa predstaví historicky najmladšia slovenská výprava v ére samostatnosti s vekovým priemerom 24,44 rokov.