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Bookbot hľadá najkrajšiu detskú záložku! Víťazné diela poputujú k čitateľom po celom Slovensku


Tagy: PR Súťaž

Aj vaše dieťa sa môže stať autorom knižnej záložky, ktorá poteší tisícky čitateľov. Najväčší knižný secondhand Bookbot odštartoval veľkú Súťaž o najkrajšiu záložku, v ktorej majú deti ...



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bookbot za lozka tit 676x451 22.6.2026 (SITA.sk) - Aj vaše dieťa sa môže stať autorom knižnej záložky, ktorá poteší tisícky čitateľov.


Najväčší knižný secondhand Bookbot odštartoval veľkú Súťaž o najkrajšiu záložku, v ktorej majú deti šancu stať sa autormi doplnku, ktorý v auguste poputuje k tisíckam čitateľov. Cieľ súťaže je jasný - podporiť detskú kreativitu a vzťah ku knihám. "Chceme, aby si deti ku knihám vytvorili osobnejší vzťah. Záložka nie je len praktická pomôcka, je to kúsok umenia, ktorý sprevádza čitateľa celým príbehom," hovorí marketingová manažérka Bookbotu Žaneta Kratochvílová.

Stačí papier, farbičky a fantázia


Zapojenie do súťaže je pre malých tvorcov jednoduché. Úlohou je do 30. júna 2026 vyrobiť originálnu a pritom jednoduchú záložku do knižky podľa návodu, ktorý nájdete na stránke Bookbotu.
Následne od 7. do 13. júla bude o víťazoch rozhodovať verejné hlasovanie na webe Bookbotu. Tri záložky s najvyšším počtom hlasov získajú nielen skvelé ceny pre malých tvorcov, ale čaká ich aj "veľká premiéra". V auguste budú totiž víťazné diela vytlačené a pribalené ako darček ku každej objednávke Bookbotu na Slovensku.

Príležitosť pre veľké prázdninové upratovanie


Súťaž je zároveň impulzom pre rodičov, aby spoločne s deťmi pretriedili domáce knižnice. Knižky, z ktorých už deti vyrástli, môžete v Bookbote ľahko posunúť ďalej k novým malým čitateľom.

Celý proces odovzdania kníh je dnes plne digitálny a maximálne jednoduchý:

  • Formulár na webe: Stačí nahrať chrbty kníh na jednu fotku, odoslať cez formulár na bookbot.sk a do pár minút vám na mail príde informácia, či Bookbot vie vaše knihy predať a ako ich do Bookbotu dostanete

  • Osobný odber v Bratislave: Knihy je možné pohodlne odovzdať priamo v kamennej prevádzke na Špitálskej 2203/53

  • Siete knižníc: Pre tých, ktorí to majú do Bratislavy ďaleko, sú k dispozícii partnerské knižnice po celom Slovensku, kde môžete knihy odovzdať bez potreby zložitého balenia.



Spojte tohtoročné upratovanie izbičky s kreatívnym popoludním! Dajte starším príbehom šancu na nový život a nechajte deti, aby svojou tvorbou spríjemnili leto tisíckam ďalších čitateľov.

Viac informácií o súťaži a možnostiach, ako darovať knihám druhý život, nájdete na Bookbot.sk

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Bookbot hľadá najkrajšiu detskú záložku! Víťazné diela poputujú k čitateľom po celom Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Súťaž
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