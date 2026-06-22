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22. júna 2026

Slovensko podpísalo dôležitú dohodu pre EXPO 2027. V Belehrade chce ukázať svoj inovačný potenciál


Tagy: EXPO

Peter Mihók zdôraznil, že hoci je tematika EXPO zameraná na šport a hudbu, súvisí s ekonomickými aktivitami a obchodnými príležitosťami. Slovensko oficiálne posilňuje svoju účasť na svetovej ...



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expo 676x451 22.6.2026 (SITA.sk) - Peter Mihók zdôraznil, že hoci je tematika EXPO zameraná na šport a hudbu, súvisí s ekonomickými aktivitami a obchodnými príležitosťami.


Slovensko oficiálne posilňuje svoju účasť na svetovej výstave EXPO 2027 v Belehrade podpisom Memoranda o porozumení a spolupráci medzi generálnym komisárom Lukášom Parízkom a predsedom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Petrom Mihókom. Cieľom je vytvoriť silné prepojenie medzi štátnou prezentáciou a slovenským podnikateľským prostredím, čím sa maximalizuje ekonomický prínos účasti krajiny na tomto globálnom podujatí.

Memorandum má podporiť slovenské firmy


Memorandum stanovuje rámec spolupráce pri príprave slovenskej obchodnej reprezentácie na EXPO, zahŕňajúci zapájanie domácich firiem, výmenu informácií o technických možnostiach pavilónu a organizáciu podnikateľských misií a B2B stretnutí v Srbsku.

Lukáš Parízek vyzdvihol význam EXPO ako prestížnej platformy pre slovenské firmy na budovanie medzinárodnej reputácie a získavanie nových kontraktov, čo posilní postavenie slovenskej ekonomiky v regióne. Podpora podnikateľského prostredia zo strany SOPK zahŕňa odborné kapacity v oblasti medzinárodného obchodu a poradenstva.

Slovensko bolo prvou potvrdenou krajinou


Peter Mihók zdôraznil, že hoci je tematika EXPO zameraná na šport a hudbu, súvisí s ekonomickými aktivitami a obchodnými príležitosťami. SOPK pripravuje sériu podnikateľských aktivít vrátane rokovaní so Srbskou obchodnou komorou a podnikateľskej misie ešte pred otvorením výstavy. Blízkosť Srbska podľa neho prispeje k vysokej účasti Slovákov a prinesie kultúrne i obchodné benefity.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/svetova-vystava-expo-2025-v-japonskej-osake-fotografie/">Svetová výstava EXPO 2025 v japonskej Osake (fotografie)




Slovenský pavilón bude situovaný v Belehrade v Hale 6, vedľa významných globálnych partnerov ako USA a Nemecko, čo vytvára ideálne podmienky pre networking v biznis zóne Next Generation Business. Program zahŕňa tematické dni, B2B diskusie a videopodcasty venované umelej inteligencii, kybernetickej bezpečnosti a udržateľným inováciám.

Slovenská republika je prvým štátom, ktorý potvrdil účasť na EXPO v Belehrade (15. máj – 15. august 2027). Národnú tému „Slovensko – ihrisko príležitostí“ aj motto celej výstavy „Hra pre ľudstvo“ reflektuje ambície krajiny prezentovať sa ako atraktívny partner pre obchod a inovácie.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko podpísalo dôležitú dohodu pre EXPO 2027. V Belehrade chce ukázať svoj inovačný potenciál © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: EXPO
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