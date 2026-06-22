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Tepelné čerpadlo, na ktoré za dvadsať rokov nespomeniete v zlom
Väčšina ľudí sa pri výbere tepelného čerpadla pýta na cenu a úsporu. Otázka, ktorá rozhoduje o spokojnosti po rokoch, je ale iná: vydrží to? A keď nie, kto to spraví?
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IVT na túto otázku odpovedá nezvyčajne konkrétne — a má prečo. Tepelné čerpadlá dodáva do bývalého Československa už od roku 1991. Za tridsaťpäť rokov sa z neznámej firmy stala jednotka trhu: IVT je dnes najväčším dodávateľom tepelných čerpadiel zeme/voda v Českej aj Slovenskej republike a vykuruje cez 35 000 domov.
Spoľahlivosť nie je náhoda, je to konštrukcia
Dlhá životnosť sa nedá nasľubovať, musí byť postavená. Čerpadlá IVT pochádzajú zo Švédska a stoja na unikátnom konštrukčnom systéme "3D puzzle" z polypropylénových blokov - ten je extrémne ľahký, zjednodušuje servis a zároveň dokonale tlmí hluk aj vibrácie. Menej vibrácií znamená menej opotrebovania, a teda dlhší život čerpadla. A keď je inštalácia v mieste citlivom na hluk, existuje ešte tichší variant AIR X S.
K tomu úspora, ktorú nemusíte brať na slovo. Model AIR X vedie v nezávislých testoch spotreby a dosahuje vykurovací faktor SCOP 5,16, u zemných čerpadiel ide IVT ešte vyššie - GEO 600 dosahuje SCOP 5,55.
A keď predsa len príde porucha
Tu je IVT, s. r. o. vecná. Čerpadlo vo väčšine prípadov servisuje priamo firma, ktorá ho inštalovala - nemusíte nikoho zháňať ani čakať na externého technika, ktorý vaše čerpadlo nikdy nevidel. Zázemie má pevné: IVT drží skladom náhradné diely pre 35 000 čerpadiel, o ktoré sa stará, vrátane mnohých starších ako 20 rokov, a 90 % dielov expeduje do druhého pracovného dňa.
Záruka kryje to podstatné - 5 rokov na celé čerpadlo a až 10 rokov na kompresor a frekvenčný menič. Skutočnosť, že IVT bežne servisuje čerpadlá staršie ako 20 rokov, je pritom výrečnejšia ako akákoľvek záruka. Je to dôkaz, že tá technika naozaj vydrží.
Najlepší prvý krok je nezáväzná konzultácia s návrhom riešenia na mieru.
Zdroj obrázku: Finmiki / stock.adobe.com
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