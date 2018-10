Krajský súd v B. Bystrici zamietol žalobu firmy ťažiacu zlato v Detve

ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 24. októbra (TASR) – Krajský súd v Banskej Bystrici v stredu zamietol žalobu spoločnosti Mining Gold na Hlavný banský úrad (HBÚ) v Banskej Štiavnici, ktorá sa týkala preskúmania zákonnosti vlaňajšieho oznámenia HBÚ súvisiaceho s dlhoročnou kauzou o určenie dobývacieho priestoru ťažby zlata v Detve, respektíve zastavení konania o jeho určenie. Firma má ešte možnosť podať sťažnosť na kasačný súd, ktorým je Najvyšší súd SR. Jej právny zástupca sa odmietol pre médiá vyjadriť.Na pojednávanie do súdnej siene pricestovalo autobusom z Detvy aj okolo 30 odborárov, zamestnancov spoločnosti PPS Group, ktorá je spolu s mestom Detva, dotknutými obcami i občianskymi aktivistami účastníkom konania. V tzv. historickej porotke zaznel od nich dvakrát potlesk. Prvý raz po vystúpení aktivistu Romana Podhradského z občianskeho združenia Podpoľanie nad zlato a na záver po zamietnutí žaloby.Ako konštatoval Stanislav Ľupták, predseda Základnej organizácie OZ KOVO Podpolianske strojárne, pojednávanie sa ich bytostne dotýka. Ide o problematiku dobývacieho priestoru, ktorého lokalizácia v bezprostrednej blízkosti areálu detvianskych strojární ohrozuje prevádzku asi 50 firiem, ktoré v tomto priestore zamestnávajú okolo 2000 zamestnancov.priblížil Ľupták.Právny zástupca PPS Group pred senátom krajského súdu okrem iného vyjadril vážnu pochybnosť o tom, či žalobca je vôbec právnym nástupcom pôvodnej firmy. A aj keby to tak bolo, zdôraznil, že banské oprávnenie nemôže prejsť na právneho nástupcu, zákon to dokonca priam vylučuje. Podľa neho zaniká zo zákona a nie je na to potrebné žiadne rozhodnutie.reagoval Podhradský.