Boris Hanečka si už predstavenie jeho kolekcií nevie úplne predstaviť bez dievčat z NØIR

Móda a tanec medzi ľuďmi

Neoddeliteľní

17.12.2024 (SITA.sk) - Chémia medzi Hanečkom a NØIRom sa začala odvíjať spontánne a ako z filmu. Dominika Malenovská popri svojej tanečnej tvorbe pracovala v kaviarni Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave, kde sa dala do rozhovoru so zákazníkom, netušiac o tom, že ide o Borisa Hanečku , ktorý počas svojej kariéry spolupracoval s najpopulárnejšími ženami – prezidentkou Zuzanou Čaputovou , moderátorkou Adelou Vinczeovou či speváčkou Janou Kirschner „Na našu prvú spoluprácu si pamätám úplne presne. Bola to veľmi kreatívna spolupráca, pri ktorej vďaka použitým priesvitným materiálom vynikli charaktery postáv inscenácie. Táto skúsenosť ma nasledujúci rok inšpirovala pri príprave novej kolekcie, ktorej súčasťou bol práve spomínaný materiál,“ zaspomínal Boris Hanečka.Išlo o Malenovskej diplomovú prácu s názvom Room. „Čo nás ako dlhoročných priateľov najviac spája, je zmysel pre improvizáciu aj v náročných situáciách, ale tiež vzájomné porozumenie, dôvera a súhra, ktoré zatiaľ vždy viedli k úspechu. Zároveň nám viac ako imponuje spojenie módy a umenia s procesom hľadania nových spôsobov, ako vyjadriť podstatu vybranej témy charaktermi postáv,” dopĺňa tanečníčka.Hoci sa môže umenie väčšine ľudí javiť ako niečo nedotknuteľné či vzdialené, opak je pravdou. NØIR Dance Company je na scéne od roku 2018. Tanečné divadlo odvtedy vytvorilo výrazné umelecké diela na slovenskej i medzinárodnej scéne.Súbor sa zameriava na prepojenie moderného, súčasného aj neoklasického tanca a tematicky sa venuje spoločensky citlivým a tabuizovaným témam, napríklad dynamike v rodine (Room, 2019), miesto človeka v spoločnosti (Komuna, 2020) alebo postaveniu žien v spoločnosti (Fertuška, 2024). Tvorba tanečno-dramatického telesa presahuje javisko, takže kolektív možno vidieť aj v krátkych videách.Hanečkova tvorba je zas charakteristická motívmi z historických odevov aj ľudového umenia. Okrem módy sa aktívne venuje kostýmovej tvorbe pre film, televíziu a divadlo. Medzi jeho najvýznamnejšie projekty patria kostýmy pre predstavenia Otello v Štátnej opere v Banskej Bystrici a Turandot v Národnom divadle v Prahe. Ak niekto rozumie ľuďom, je to práve kombinácia Hanečka-NØIR.„Bez prítomnosti dievčat z NØIR si už predstavenie mojich kolekcií neviem úplne predstaviť. Jednou z prvých spoluprác bolo predstavenie kolekcie Aurum 2018, ktorá bola zároveň naším prvým spoločným dielom na módnej prehliadke,” opisuje návrhár. Ide o prehliadku, kde Malenovská a spol. vystupovali ako sestričky zo strašidelného zdravotníckeho zariadenia. Vystúpenie bolo vraj dohodnuté takmer na poslednú chvíľu, napriek tomu rezonovalo v návštevníkoch ešte veľmi dlho.„Prvýkrát som dostala príležitosť odskúšať si okrem pozície choreografky aj režisérsku pozíciu Borisovej časti prehliadky minulý rok, kde som sa zároveň objavila aj na móle ako jedna z modeliek. Tento rok sa nám opäť podarilo uspieť v posledný deň Fashion Live, kde sme spolu s Monikou Prikkelovou prevzali zodpovednosť za celú módnu prehliadku Borisa Hanečku a Lukáša Krnáča,” pochvaľuje si Dominika Malenovská. Prvýkrát len vo dvojici spolupracovali na nedávnej Unboxing show pri príležitosti otvorenia novej časti Auparku v Bratislave. Hanečkovi návrhársky sekundoval mladý talent Peter Sýkora. V ich návrhoch boli tanečné kreácie NØIRu nezabudnuteľné.Osudové spojenie, ktoré chcela náhoda nekončí. Tandem sa aktuálne pripravuje na tajomný projekt so speváčkou Laris Diam. Tanečný videoklip, ktorý sľubuje nevídané prepojenie hudby, módy a pohybu už teraz vzbudzuje v kuloároch veľké očakávania. Hoci zatiaľ neprezrádzajú detaily, všetko naznačuje, že pôjde o výnimočný umelecký počin, ktorý opäť posunie hranice kreativity a estetiky na slovenskej umeleckej scéne. Nadšenci umenia, teda aj módy a tanca, už teraz môžu byť v napätom očakávaní.